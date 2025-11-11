Βίντεο – σοκ από τροχαίο: Αυτοκίνητο εκτοξεύτηκε στον αέρα και κατρακύλησε σε σκαλοπάτια – Από «θαύμα»

Ένα απίστευτο τροχαίο ατύχημα, που θα μπορούσε να είναι σκηνή από χολιγουντιανή ταινία, σημειώθηκε στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, όταν ένα αυτοκίνητο εκτοξεύτηκε στον αέρα, κατρακύλησε σε σκαλοπάτια και κατέληξε σε άμορφη μάζα σιδερικών.
Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο 48χρονος οδηγός, Railson Souza, βγήκε ζωντανός, έχοντας μόνο ένα μικρό τραύμα στο χέρι.
Το τροχαίο που «πάγωσε» το Σάο Πάολο
Το ατύχημα συνέβη τα ξημερώματα του Σαββάτου, γύρω στις 5:30 π.μ., στην περιοχή Jardim Apura.
Ο Souza, εργαζόμενος σε εταιρεία ασφαλείας, φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητό του να βγει από τον δρόμο, να «πετάξει» στον αέρα και να καταλήξει ανεστραμμένο στο τέλος μιας απότομης σκάλας.
Οι εικόνες από το σημείο
Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες και διασώστες, οι οποίοι κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον Souza από τα συντρίμμια.
Το όχημά του είχε διαλυθεί ολοσχερώς, με την πλευρά του οδηγού να έχει υποστεί πλήρη καταστροφή, ενώ τα μεταλλικά κιγκλιδώματα της σκάλας είχαν σπάσει και είχαν σκορπιστεί γύρω από το σημείο της πρόσκρουσης.
Μετά τη διάσωσή του, ο Souza μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι δεν είχε σπάσει κανένα κόκαλο και δεν έφερε σοβαρά τραύματα.
«Ο Θεός είναι θαυματουργός»
Βλέποντας το βίντεο του ατυχήματος λίγες ώρες αργότερα, ο 48χρονος δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του:
«Ο Θεός είναι θαυματουργός», είπε με δάκρυα στα μάτια, κοιτάζοντας το διαλυμένο αυτοκίνητό του.
«Πονάω μόνο γιατί ταρακουνήθηκα πολύ, αλλά δεν έσπασα τίποτα. Το μόνο που έπαθα ήταν ένα μικρό γδάρσιμο στο χέρι μου, τίποτα περισσότερο».
Ο Souza ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν υπήρχε καμία περίπτωση να οδηγούσε υπό την επήρεια ουσιών:
«Είμαι εδώ για να πω ότι δεν ήμουν μεθυσμένος, δεν είχα πάρει ναρκωτικά, δεν έκανα αγώνες ταχύτητας, τίποτα απ’ όλα αυτά».
Οι αστυνομικές αρχές επιβεβαίωσαν αργότερα ότι τόσο το αλκοτέστ όσο και οι αιματολογικές εξετάσεις του ήταν καθαρές.
Η εξήγηση του ίδιου για το ατύχημα
Μιλώντας στην εκπομπή SPTV, ο Souza αποκάλυψε πως είχε νιώσει έντονη αδιαθεσία λίγο πριν το δυστύχημα, καθώς είχε ξεχάσει να πάρει τα φάρμακά του για την υπέρταση.
«Είχα έναν δυνατό πονοκέφαλο και σκεφτόμουν: “Θα πάω σπίτι, θα κάνω ένα ντους, θα πάρω το φάρμακο και θα κοιμηθώ”», είπε συγκινημένος.
📲 Motorista de carro que ‘voou’ sobre escadaria sofre apenas um arranhão
Raílson Souza, que passou mal na direção, escapou ileso do impressionante acidente.https://t.co/qprqzh6med
— Diário do Nordeste (@diarioonline) November 9, 2025
Το βίντεο που έγινε viral
Το βίντεο του τροχαίου, που δείχνει το αυτοκίνητο να εκτοξεύεται στον αέρα και να συντρίβεται στη βάση της σκάλας, έχει γίνει viral στα social media, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες σχόλια από χρήστες που κάνουν λόγο για «θαύμα ζωής».
Πολλοί έγραψαν πως ο Souza «γεννήθηκε ξανά», ενώ άλλοι σχολίασαν πως «μόνο ένα θαύμα μπορούσε να τον κρατήσει ζωντανό».
