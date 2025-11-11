quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Βίντεο – σοκ από τροχαίο: Αυτοκίνητο εκτοξεύτηκε στον αέρα και κατρακύλησε σε σκαλοπάτια – Από «θαύμα»

ΤΡΙΤΗ | 11.11.2025
AutoTypos Team
vinteo-sok-apo-trochaio-aftokinito-ektoxeftike-ston-aera-kai-katrakylise-se-skalopatia-apo-thavma-782563

Ένα απίστευτο τροχαίο ατύχημα, που θα μπορούσε να είναι σκηνή από χολιγουντιανή ταινία, σημειώθηκε στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, όταν ένα αυτοκίνητο εκτοξεύτηκε στον αέρα, κατρακύλησε σε σκαλοπάτια και κατέληξε σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο 48χρονος οδηγός, Railson Souza, βγήκε ζωντανός, έχοντας μόνο ένα μικρό τραύμα στο χέρι.

Το τροχαίο που «πάγωσε» το Σάο Πάολο

Το ατύχημα συνέβη τα ξημερώματα του Σαββάτου, γύρω στις 5:30 π.μ., στην περιοχή Jardim Apura.

Ο Souza, εργαζόμενος σε εταιρεία ασφαλείας, φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητό του να βγει από τον δρόμο, να «πετάξει» στον αέρα και να καταλήξει ανεστραμμένο στο τέλος μιας απότομης σκάλας.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, το βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη δραματική στιγμή που το αυτοκίνητο φεύγει εκτός πορείας, αναπηδά και συντρίβεται στο έδαφος, ενώ γύρω του σκορπίζονται συντρίμμια.

Οι εικόνες από το σημείο

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες και διασώστες, οι οποίοι κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον Souza από τα συντρίμμια.

Το όχημά του είχε διαλυθεί ολοσχερώς, με την πλευρά του οδηγού να έχει υποστεί πλήρη καταστροφή, ενώ τα μεταλλικά κιγκλιδώματα της σκάλας είχαν σπάσει και είχαν σκορπιστεί γύρω από το σημείο της πρόσκρουσης.

Μετά τη διάσωσή του, ο Souza μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι δεν είχε σπάσει κανένα κόκαλο και δεν έφερε σοβαρά τραύματα.

«Ο Θεός είναι θαυματουργός»

Βλέποντας το βίντεο του ατυχήματος λίγες ώρες αργότερα, ο 48χρονος δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του:

«Ο Θεός είναι θαυματουργός», είπε με δάκρυα στα μάτια, κοιτάζοντας το διαλυμένο αυτοκίνητό του.

«Πονάω μόνο γιατί ταρακουνήθηκα πολύ, αλλά δεν έσπασα τίποτα. Το μόνο που έπαθα ήταν ένα μικρό γδάρσιμο στο χέρι μου, τίποτα περισσότερο».

Ο Souza ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν υπήρχε καμία περίπτωση να οδηγούσε υπό την επήρεια ουσιών:

«Είμαι εδώ για να πω ότι δεν ήμουν μεθυσμένος, δεν είχα πάρει ναρκωτικά, δεν έκανα αγώνες ταχύτητας, τίποτα απ’ όλα αυτά».

Οι αστυνομικές αρχές επιβεβαίωσαν αργότερα ότι τόσο το αλκοτέστ όσο και οι αιματολογικές εξετάσεις του ήταν καθαρές.

Η εξήγηση του ίδιου για το ατύχημα

Μιλώντας στην εκπομπή SPTV, ο Souza αποκάλυψε πως είχε νιώσει έντονη αδιαθεσία λίγο πριν το δυστύχημα, καθώς είχε ξεχάσει να πάρει τα φάρμακά του για την υπέρταση.

«Είχα έναν δυνατό πονοκέφαλο και σκεφτόμουν: “Θα πάω σπίτι, θα κάνω ένα ντους, θα πάρω το φάρμακο και θα κοιμηθώ”», είπε συγκινημένος.

Το βίντεο που έγινε viral

Το βίντεο του τροχαίου, που δείχνει το αυτοκίνητο να εκτοξεύεται στον αέρα και να συντρίβεται στη βάση της σκάλας, έχει γίνει viral στα social media, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες σχόλια από χρήστες που κάνουν λόγο για «θαύμα ζωής».

Πολλοί έγραψαν πως ο Souza «γεννήθηκε ξανά», ενώ άλλοι σχολίασαν πως «μόνο ένα θαύμα μπορούσε να τον κρατήσει ζωντανό».

Όλες οι ειδήσεις

Το πιο άνετο οικογενειακό SUV στην ελληνική αγορά με όφελος έως 2.850 ευρώ – Ποιο είναι;

Αποκάλυψη για το νέο Toyota Hilux – Πότε έρχεται Ελλάδα;

Οδήγηση στη βροχή: Τι πρέπει να προσέξουμε πριν και αφού ξεκινήσουμε

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Βραζιλία#τροχαίο#τροχαίο ατύχημα
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

to-toyota-hilux-epistrefei-des-tis-protes-eikones-781937

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

08.11.2025

Το Toyota Hilux επιστρέφει – Δες τις πρώτες εικόνες
to-6-trocho-van-tis-lexus-pou-echei-vgei-apo-tainia-epistimonikis-fantasias-781241

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

02.11.2025

Το 6-τροχο van της Lexus που έχει βγει από ταινία επιστημονικής φαντασίας
agnoristo-to-neo-toyota-corolla-me-thermika-kai-ilektrika-synola-781142

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

29.10.2025

Αγνώριστο το νέο Toyota Corolla – Με θερμικά και ηλεκτρικά σύνολα
century-to-neo-brand-tis-toyota-pou-thelei-na-ta-valei-me-ti-rolls-royce-781129

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

29.10.2025

Century: Το νέο brand της Toyota που θέλει να τα βάλει με τη Rolls-Royce
sanae-takaichi-h-proti-gynaika-prothypourgos-tis-iaponias-agapa-ta-ntopia-gkazia-kai-to-metal-780108

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

21.10.2025

Sanae Takaichi: H πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας αγαπά τα… ντόπια γκάζια και το metal!
toyota-land-cruiser-fj-to-neo-mikro-sklirotrachilo-suv-tha-erthei-stin-ellada-780073

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

21.10.2025

Toyota Land Cruiser FJ: Το νέο μικρό σκληροτράχηλο SUV – Θα έρθει στην Ελλάδα;

Πρόσφατες Ειδήσεις