Βίντεο-Σοκ: Εγκληματική προσπέραση στο BOAK σε στροφή με διπλή διαχωριστική

Σοκαριστικό video δείχνει οδηγό να κάνει πολλαπλές προσπεράσεις με διπλή διαχωριστική στον ΒΟΑΚ, βάζοντας σε κίνδυνο ζωές.

Οδηγός καταγράφεται να κάνει αλλεπάλληλες προσπεράσεις σε στροφή, με διπλή διαχωριστική και αντίθετη κυκλοφορία.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ΒΟΑΚ, στα Χανιά, προς Άγιο Φανούριο.

Σοβαρός κίνδυνος σύγκρουσης, καθώς τα αυτοκίνητα από το αντίθετο ρεύμα αναγκάζονται να κάνουν στην άκρη για να τον αποφύγουν.

Ο ΒΟΑΚ θεωρείται από τους πιο επικίνδυνους δρόμους της Ελλάδας, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο.

Ένα σοκαριστικό βίντεο που κυκλοφορεί στα social media και συγκεκριμένα στον λογαριασμό politica.gr στο Facebook, αποτυπώνει μια εγκληματική οδηγική συμπεριφορά στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (BOAK), στην περιοχή των Χανίων, κοντά στον Άγιο Φανούριο.

Στο βίντεο καταγράφεται ένα όχημα να πραγματοποιεί πολλαπλές προσπεράσεις σε δρόμο με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση και συνεχόμενη διπλή διαχωριστική γραμμή, ενώ η κίνηση είναι αυξημένη και έρχονται οχήματα από το αντίθετο ρεύμα. Ο οδηγός δεν πτοείται ούτε όταν αντικρίζει τα αντίθετα οχήματα, με αποτέλεσμα αυτά να χρειάζεται να κάνουν στην άκρη για να αποφύγουν τη σύγκρουση. Η συμπεριφορά του χαρακτηρίζεται τουλάχιστον εγκληματική, αφού ένα λάθος δευτερόλεπτο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μετωπική σύγκρουση με θανατηφόρες συνέπειες.

Πατήστε εδώ για να δείτε πόσο θα πληρώσετε αν προσπεράσετε σε διπλή διαχωριστική – Ποιες είναι οι υπόλοιπες ποινές;

Το περιστατικό, σύμφωνα με τα σχόλια χρηστών, σημειώθηκε σε ένα από τα πιο επικίνδυνα τμήματα του ΒΟΑΚ, σε μια διαδρομή με στροφές και απουσία διαχωριστικού στηθαίου, όπου συχνά καταγράφονται σοβαρά τροχαία, ειδικά το καλοκαίρι.

Διαβάστε επίσης: Νέος ΚΟΚ: Η παράβαση που φτάνει τις 8.000 ευρώ – Ποια είναι

Ένας δρόμος με αιματηρή ιστορία

Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης αποτελεί έναν από τους πιο πολυσύχναστους αλλά και προβληματικούς δρόμους της χώρας. Οι ελλείψεις σε υποδομές, η παλαιότητα του οδοστρώματος, αλλά και η ελλιπής αστυνόμευση σε ορισμένα σημεία, έχουν μετατρέψει τον δρόμο σε πηγή κινδύνου για χιλιάδες οδηγούς, ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο.

Διαβάστε επίσης: Μπορώ να προσπεράσω από δεξιά στην εθνική οδό; – Τι λέει ο νόμος;

Αν και η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει εκτεταμένα έργα για την αναβάθμιση του BOAK, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, η καθημερινή πραγματικότητα εξακολουθεί να είναι απογοητευτική και επικίνδυνη για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού.

Τι κρατάμε;

Το βίντεο αποτυπώνει κατάφωρη παραβίαση του ΚΟΚ σε στροφή με διπλή διαχωριστική, με σοβαρό κίνδυνο μετωπικής.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ΒΟΑΚ, έναν δρόμο με μακρά ιστορία σε θανατηφόρα τροχαία.

Οδηγική ανευθυνότητα και ανυπαρξία σεβασμού στους κανόνες, σε έναν από τους πιο ευάλωτους οδικούς άξονες της χώρας.

Αναγκαία η εντατικοποίηση της αστυνόμευσης, ειδικά τους θερινούς μήνες.

Τα 5 SUV για να κάνεις καλοκαίρι με έως 25.000 ευρώ

Αυτή είναι η φθηνότερη έκδοση του best-seller αυτοκινήτου στην Ελλάδα – Τιμή

Φθηνότερο το Jeep Avenger στην Ελλάδα: Νέα εισαγωγική τιμή για το best-seller SUV