ΒΟΑΚ: Εγκρίθηκε το νέο έργο που φέρνει το συνολικό κόστος στα 2,5 δισ. ευρώ – Ποιο τμήμα αφορά;

Το ΚΑΣ άναψε το «πράσινο φως» για ένα πολύ σημαντικό και νευραλγικό τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης

Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) ενέκρινε την περιβαλλοντική μελέτη για το νέο τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) από τα Χανιά έως την Κίσσαμο, σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα για την υλοποίηση του έργου. Παράλληλα, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έθεσε τη μελέτη σε δημόσια διαβούλευση, ανοίγοντας τον δρόμο για τις επόμενες φάσεις σχεδιασμού.

Οι όροι των Αρχαιολογικών Υπηρεσιών

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων έδωσε θετική γνωμοδότηση με την αίρεση αλλαγής χάραξης στο τμήμα Νοπηγείων – Κολένι, ώστε να προστατευτεί ο πλησίον αρχαιολογικός χώρος. Η Υπηρεσία Μνημείων και Τεχνικών Έργων ενέκρινε επίσης τη μελέτη, με την προϋπόθεση να διασφαλιστεί η προστασία παραδοσιακών κτισμάτων κατά μήκος της διαδρομής. Τέλος, η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας ζήτησε να γίνουν αυτοψίες στις περιοχές Μελισσουργείου και Πλατανιά, όπου έχουν εντοπιστεί βραχοσκεπές και σπηλαιώδεις σχηματισμοί.

Εντάσσεται στη σύμβαση παραχώρησης

Μετά την έγκριση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και τη μη δεσμευτική γνωμοδότηση των τοπικών Δήμων και της Περιφέρειας, το τμήμα μήκους 30,4 χιλιομέτρων θα ενταχθεί στη σύμβαση παραχώρησης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για το βασικό έργο Χανιά–Ηράκλειο. Το κόστος για το επιμέρους έργο Χανιά–Κίσσαμος εκτιμάται μεταξύ 200 και 250 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που θα οριστικοποιηθεί με τις τελικές μελέτες.

Το συνολικό παζλ του ΒΟΑΚ

Με την προσθήκη αυτού του τμήματος, ο συνολικός προϋπολογισμός του ΒΟΑΚ αγγίζει τα 2,5 δισ. ευρώ.

Αναλυτικά:

Χανιά–Ηράκλειο: περίπου 1,75 δισ. ευρώ

Χανιά–Κίσσαμος: έως 250 εκατ. ευρώ

Χερσόνησος–Νεάπολη: 350 εκατ. ευρώ

Νεάπολη–Άγιος Νικόλαος: 180 εκατ. ευρώ

Η επένδυση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εκτιμάται σε 219,3 εκατ. ευρώ (243,5 εκατ. συνολικά), ενώ η συμμετοχή του Δημοσίου φτάνει τα 99 εκατ. ευρώ (693 εκατ. συνολικά).

Το δανειακό σκέλος του έργου, με την προσθήκη του νέου τμήματος, υπολογίζεται σε 1,07 δισ. ευρώ.

Γιατί θεωρείται αναγκαίο το έργο

Ο υφιστάμενος δρόμος Χανιά–Κίσσαμος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα κυκλοφοριακού κορεσμού, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, με συνέπεια καθυστερήσεις, αυξημένα ατυχήματα και περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις αυξημένες εκπομπές ρύπων. Η νέα χάραξη προβλέπει μέση ταχύτητα 89 χλμ/ώρα, μειώνοντας τον χρόνο μετακίνησης και βελτιώνοντας την οδική ασφάλεια. Παράλληλα, εξασφαλίζεται καλύτερη πρόσβαση σε λιμάνια, αεροδρόμια και τουριστικές υποδομές του νησιού.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της χάραξης

Η προτεινόμενη χάραξη ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό τον υφιστάμενο άξονα του ΒΟΑΚ. Περίπου το 69% του νέου δρόμου ενσωματώνει το υπάρχον δίκτυο, ενώ το υπόλοιπο 31% χαράσσεται εκτός αυτού, ώστε να εξυπηρετήσει περιοχές με μεγαλύτερες ανάγκες ή περιβαλλοντικούς περιορισμούς. Κατά την κατασκευή θα απαιτηθούν ειδικά μέτρα προσωρινής κυκλοφορίας, προκειμένου να διατηρηθεί η οδική ασφάλεια στο υφιστάμενο τμήμα.

Τι κρατάμε

Το ΚΑΣ ενέκρινε την περιβαλλοντική μελέτη για το Χανιά – Κίσσαμος

για το Χανιά – Κίσσαμος Ζητήθηκαν διορθώσεις χάραξης και αυτοψίες για την προστασία αρχαιολογικών και φυσικών μνημείων

και αυτοψίες για την προστασία αρχαιολογικών και φυσικών μνημείων Το έργο εντάσσεται στη σύμβαση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τον ΒΟΑΚ

για τον ΒΟΑΚ Το κόστος του τμήματος κυμαίνεται από 200 έως 250 εκατ. ευρώ

Με την ολοκλήρωσή του, ο συνολικός ΒΟΑΚ φτάνει σε προϋπολογισμό 2,5 δισ. ευρώ

