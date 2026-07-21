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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Volkswagen Golf και T-Roc Full Hybrid με 170 PS: Άνοιξαν οι παραγγελίες στην Ευρώπη – Τιμές

ΤΡΙΤΗ | 21.07.2026
Στέλιος Παππάς
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Ξεκίνησαν οι παραγγελίες για τα Volkswagen Golf και T-Roc Full Hybrid των 170 PS. Τιμές, κατανάλωση και λειτουργία του νέου συστήματος.

Η εμπορική πορεία των πρώτων Volkswagen Golf και T-Roc με full hybrid κινητήρα ξεκινά από τη γερμανική αγορά, λίγους μήνες μετά την παρουσίαση της νέας τεχνολογίας της μάρκας.

Το νέο σύστημα συνδυάζει τον βενζινοκινητήρα 1.5 TSI evo2, δύο ηλεκτρικά μοτέρ και μπαταρία υψηλής τάσης 1,6 kWh, προσφέροντας συνδυαστική ισχύ 170 PS. Δεν χρειάζεται φόρτιση από πρίζα, καθώς ανακτά ενέργεια κατά την επιβράδυνση και μπορεί να φορτίζει την μπαταρία μέσω του θερμικού κινητήρα και της γεννήτριας.

Στη Γερμανία, το Golf Hybrid R-Line ξεκινά από 41.400 ευρώ, ενώ το T-Roc Hybrid Style κοστίζει από 44.470 ευρώ. Πρόκειται για τις πρώτες τιμές του νέου συστήματος και αφορούν αποκλειστικά τη γερμανική αγορά.

Πώς λειτουργεί το νέο full hybrid σύστημα

Η βάση του νέου συστήματος είναι ο τετρακύλινδρος turbo βενζινοκινητήρας 1.5 TSI evo2, ο οποίος συνεργάζεται με δύο ηλεκτρικές μονάδες.

Η μία λειτουργεί ως ηλεκτροκινητήρας κίνησης και μπορεί να κινήσει μόνη της το αυτοκίνητο σε χαμηλές ταχύτητες. Η δεύτερη λειτουργεί κατά κύριο λόγο ως γεννήτρια, παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια για την μπαταρία ή τον κύριο ηλεκτροκινητήρα.

The T-Roc is now also available with a full hybrid.

Η μπαταρία υψηλής τάσης έχει μικτή χωρητικότητα 1,6 kWh και είναι τοποθετημένη στο πίσω τμήμα του δαπέδου τόσο στο Golf όσο και στο T-Roc. Πρόκειται για χωρητικότητα χαρακτηριστική ενός full hybrid και όχι ενός plug-in hybrid, επομένως το σύστημα έχει σχεδιαστεί για σύντομες ηλεκτρικές φάσεις και όχι για δεκάδες χιλιόμετρα χωρίς τη λειτουργία του βενζινοκινητήρα.

Νέο σύστημα Volkswagen Hybrid Στοιχεία
Θερμικός κινητήρας 1.5 TSI evo2
Ηλεκτρικές μονάδες 2
Μπαταρία 1,6 kWh μικτή
Συνδυαστική ισχύς 170 PS
Ροπή συστήματος 309 Nm
Εξωτερική φόρτιση Όχι
Κίνηση Εμπρός

Τα τρία προγράμματα λειτουργίας

Το σύστημα επιλέγει αυτόματα έναν από τρεις διαφορετικούς τρόπους μετάδοσης της κίνησης, ανάλογα με την ταχύτητα, τη φόρτιση της μπαταρίας και τις απαιτήσεις του οδηγού.

The display visualises the energy flows of the new full hybrid system.

Αμιγώς ηλεκτρική κίνηση

Κατά την εκκίνηση και σε χαμηλές ταχύτητες, το αυτοκίνητο μπορεί να κινηθεί μόνο με τον ηλεκτροκινητήρα, με τον βενζινοκινητήρα απενεργοποιημένο.

Αυτό επιτρέπει αθόρυβη κίνηση σε μποτιλιάρισμα, κατά το παρκάρισμα και σε μικρές αστικές διαδρομές. Η Volkswagen δεν ανακοινώνει συγκεκριμένη ηλεκτρική αυτονομία, καθώς αυτή μεταβάλλεται συνεχώς ανάλογα με το επίπεδο φόρτισης και τις συνθήκες.

Σειριακή λειτουργία

Στη σειριακή λειτουργία, οι τροχοί συνεχίζουν να κινούνται από το ηλεκτρικό μοτέρ, ενώ ο 1.5 TSI τίθεται σε λειτουργία χωρίς να συνδέεται μηχανικά με τους τροχούς.

Ο βενζινοκινητήρας λειτουργεί στο αποδοτικότερο δυνατό εύρος και κινεί τη γεννήτρια, η οποία παράγει ενέργεια για τον ηλεκτροκινητήρα. Με αυτόν τον τρόπο παρατείνονται οι ηλεκτρικές φάσεις, χωρίς να απαιτείται σύνδεση με φορτιστή.

The Golf is now also available with a full hybrid.

Παράλληλη λειτουργία

Από περίπου τα 60 km/h, κυρίως σε επαρχιακό δρόμο και αυτοκινητόδρομο, ο βενζινοκινητήρας αναλαμβάνει τον βασικό ρόλο στην κίνηση του αυτοκινήτου.

Το ηλεκτρικό μοτέρ λειτουργεί υποστηρικτικά, προσφέροντας επιπλέον ισχύ όταν ο οδηγός επιταχύνει ή χρειάζεται να πραγματοποιήσει προσπέραση.

The T-Roc is now also available with a full hybrid.

Απόδοση και κατανάλωση

Το νέο Golf Hybrid αποδίδει συνδυαστικά 170 PS και 309 Nm, ξεπερνώντας σε ισχύ το Golf 1.5 eTSI mild hybrid των 150 PS.

Η επιτάχυνση από στάση έως τα 100 km/h ολοκληρώνεται σε 7,5 δευτερόλεπτα, επίδοση που το τοποθετεί αισθητά πάνω από μια απλή οικονομική υβριδική έκδοση.

The Golf is now also available with a full hybrid.

Το νέο σύστημα δεν σχεδιάστηκε αποκλειστικά για χαμηλή κατανάλωση. Η άμεση απόκριση του ηλεκτροκινητήρα και η λειτουργία boost έχουν στόχο να προσφέρουν καλύτερες ενδιάμεσες επιταχύνσεις και πιο γεμάτη απόδοση στις χαμηλές στροφές.

Για το T-Roc Hybrid η Volkswagen δεν έχει ανακοινώσει ακόμη επίσημο χρόνο για το 0-100 km/h, παρότι χρησιμοποιείται η ίδια διαμόρφωση ισχύος.

The T-Roc is now also available with a full hybrid.

Η Volkswagen ανακοινώνει για το Golf Hybrid συνδυασμένη κατανάλωση από 4,6 έως 5,1 lt/100 km, ανάλογα με τον εξοπλισμό και τη διαμόρφωση του αυτοκινήτου.

Οι εκπομπές CO₂ κυμαίνονται από 104 έως 117 g/km.

Για το μεγαλύτερο και ψηλότερο T-Roc Hybrid, η επίσημη κατανάλωση βρίσκεται μεταξύ 5,0 και 5,6 lt/100 km, με εκπομπές CO₂ από 115 έως 127 g/km.

Μοντέλο Κατανάλωση WLTP Εκπομπές CO₂
Golf Hybrid 170 PS 4,6-5,1 lt/100 km 104-117 g/km
T-Roc Hybrid 170 PS 5,0-5,6 lt/100 km 115-127 g/km

Σύμφωνα με τη Volkswagen, το Golf Hybrid μπορεί να μειώσει την κατανάλωση και τις εκπομπές κατά 10-15% σε σχέση με το αντίστοιχο Golf 1.5 eTSI mild hybrid των 150 PS.

Στην αστική χρήση, όπου υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες για ανάκτηση ενέργειας και ηλεκτρική κίνηση, η διαφορά μπορεί να φτάσει έως το 35%. Οι τιμές αποτελούν εργοστασιακή σύγκριση και η πραγματική εξοικονόμηση θα εξαρτάται από τη διαδρομή και τον τρόπο οδήγησης.

The display visualises the energy flows of the new full hybrid system.

Eco, Comfort και Sport

Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε τρία προγράμματα οδήγησης, τα οποία επηρεάζουν την απόδοση και τον τρόπο συνεργασίας των κινητήρων.

Στο Eco, η μέγιστη ισχύς περιορίζεται στο 70% και η λειτουργία boost απενεργοποιείται, ώστε να μειωθεί η κατανάλωση.

Στο Comfort, είναι διαθέσιμη ολόκληρη η ισχύς του συστήματος και το ηλεκτρικό boost ενεργοποιείται όταν απαιτείται.

Στο Sport, το σύστημα περνά νωρίτερα στη σειριακή λειτουργία, διατηρώντας περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια άμεσα διαθέσιμη για γρήγορη απόκριση και επιτάχυνση.

The T-Roc is now also available with a full hybrid.

Τι διαφορά έχει από τα eTSI και eHybrid

Η νέα ονομασία Hybrid τοποθετείται ανάμεσα στα mild hybrid eTSI και στα επαναφορτιζόμενα eHybrid.

Τεχνολογία Εξωτερική φόρτιση Ηλεκτρική κίνηση Μέγεθος μπαταρίας
eTSI mild hybrid Όχι Πολύ περιορισμένη υποβοήθηση Μικρή μπαταρία 48 V
Hybrid full hybrid Όχι Συχνά και προσωρινά σε χαμηλές ταχύτητες 1,6 kWh
eHybrid plug-in Ναι Μεγάλη ηλεκτρική αυτονομία Πολύ μεγαλύτερη μπαταρία

Το eTSI διαθέτει ηλεκτρικό κύκλωμα 48 V, αλλά ο ηλεκτροκινητήρας του δεν έχει σχεδιαστεί για να κινεί συστηματικά μόνος του το αυτοκίνητο.

Το νέο full hybrid μπορεί να κινηθεί ηλεκτρικά, χωρίς όμως να χρειάζεται φόρτιση από πρίζα. Η μπαταρία φορτίζει με ανάκτηση ενέργειας και μέσω του βενζινοκινητήρα.

Το plug-in hybrid Golf eHybrid διαθέτει πολύ μεγαλύτερη μπαταρία και μπορεί να πραγματοποιεί μεγάλες καθημερινές διαδρομές αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, αλλά χρειάζεται τακτική εξωτερική φόρτιση για να αξιοποιήσει πλήρως τα πλεονεκτήματά του.

Θα ακολουθήσει και έκδοση 136 PS

Η έκδοση των 170 PS είναι η πρώτη που άνοιξε για παραγγελία, αλλά δεν θα είναι η μοναδική.

Η Volkswagen έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι το νέο T-Roc θα αποκτήσει και Full Hybrid έκδοση με 136 PS, επίσης με κίνηση στους εμπρός τροχούς. Η χαμηλότερη βαθμίδα ισχύος αναμένεται να μειώσει την τιμή εισόδου και να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην οικονομία.

Η νεότερη ανακοίνωση αναφέρει ότι μία ακόμη έκδοση ισχύος της νέας τεχνολογίας θα προστεθεί σύντομα στην γκάμα, χωρίς να δίνει ακόμη αναλυτικές τιμές ή ημερομηνία έναρξης παραγγελιών.

Τι κρατάμε;

  • Οι παραγγελίες των νέων Golf και T-Roc Full Hybrid ξεκίνησαν αρχικά στη Γερμανία.
  • Το Golf Hybrid R-Line κοστίζει από 41.400 ευρώ.
  • Το T-Roc Hybrid Style ξεκινά από 44.470 ευρώ.
  • Το νέο σύστημα αποδίδει 170 PS και, στο Golf, 309 Nm.
  • Συνδυάζει τον 1.5 TSI evo2 με δύο ηλεκτρικές μονάδες.
  • Η μπαταρία έχει μικτή χωρητικότητα 1,6 kWh.
  • Η κατανάλωση του Golf ξεκινά από 4,6 lt/100 km.
  • Η κατανάλωση του T-Roc ξεκινά από 5,0 lt/100 km.
  • Υπάρχουν τρία προγράμματα οδήγησης, Eco, Comfort και Sport.
  • Θα ακολουθήσει και χαμηλότερη έκδοση ισχύος, με το T-Roc να έχει ήδη επιβεβαιωθεί στους 136 PS

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Tags
#full hybrid#Volkswagen#Volkswagen Golf#Volkswagen T-Roc
Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
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