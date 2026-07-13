Volkswagen Golf και T-Roc: Πότε έρχονται Ελλάδα οι full hybrid εκδόσεις;

Τα Volkswagen Golf και T-Roc αποκτούν full hybrid εκδόσεις χωρίς φόρτιση. Πότε έρχονται στην Ελλάδα και πώς λειτουργούν.

Η Volkswagen ετοιμάζεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην εξηλεκτρισμένη γκάμα της, φέρνοντας για πρώτη φορά full hybrid εκδόσεις χωρίς εξωτερική φόρτιση στα Golf και T-Roc. Τα δύο μοντέλα δεν θα αργήσουν να φτάσουν στη χώρα μας.

Η αρχική ανακοίνωση της Volkswagen τοποθετούσε την ευρωπαϊκή κυκλοφορία των Golf Hybrid και T-Roc Hybrid στο τέταρτο τρίμηνο του έτους. Πλέον υπολογίζεται ότι από Σεπτέμβριο θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τεχνικά των δύο μοντέλων και λίγο αργότερα θα ακολουθήσει το λανσάρισμα τους στην αγορά, με τα πρώτα αυτοκίνητα να πατούν Ελλάδα πιθανότατα πριν το τέλος του έτους.

Τα Golf και T-Roc θα χρησιμοποιούν ένα εντελώς νέο υβριδικό σύστημα, το οποίο συνδυάζει τον βενζινοκινητήρα 1.5 TSI evo2, δύο ηλεκτροκινητήρες και μπαταρία υψηλής τάσης. Ο οδηγός δεν θα χρειάζεται να συνδέει το αυτοκίνητο σε πρίζα, καθώς η απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια θα ανακτάται κατά την επιβράδυνση ή θα παράγεται από τον κινητήρα βενζίνης μέσω γεννήτριας.

Τι σημαίνει full hybrid

Ένα full hybrid μπορεί να κινηθεί για σύντομα διαστήματα αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, χωρίς να χρειάζεται φόρτιση από εξωτερική πηγή. Αυτό το διαφοροποιεί από ένα mild hybrid, όπου το ηλεκτρικό σύστημα λειτουργεί κυρίως υποστηρικτικά και συνήθως δεν μπορεί να κινήσει μόνο του το αυτοκίνητο για ουσιαστικό χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, διαφέρει από ένα plug-in hybrid, το οποίο διαθέτει μεγαλύτερη μπαταρία και μπορεί να καλύψει αρκετές δεκάδες ή ακόμη και περισσότερα από 100 km ηλεκτρικά, αλλά χρειάζεται τακτική φόρτιση για να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του.

Στην γκάμα του Golf, η νέα έκδοση θα φέρει την απλή ονομασία Hybrid και θα τοποθετηθεί ανάμεσα στο mild hybrid eTSI και στα plug-in hybrid eHybrid και GTE.

Τεχνολογία Φόρτιση σε πρίζα Αμιγώς ηλεκτρική κίνηση Mild hybrid eTSI Όχι Πολύ περιορισμένη ή καθόλου Full hybrid Hybrid Όχι Ναι, σε χαμηλές ταχύτητες και ανάλογα με την ενέργεια της μπαταρίας Plug-in hybrid eHybrid/GTE Ναι Ναι, για σημαντικά μεγαλύτερες αποστάσεις Αμιγώς ηλεκτρικό ID. Ναι Αποκλειστικά ηλεκτρική

Πώς λειτουργεί το νέο υβριδικό σύστημα

Στην καρδιά του συστήματος βρίσκεται ο τετρακύλινδρος turbo βενζινοκινητήρας 1.5 TSI evo2. Ο κινητήρας χρησιμοποιεί τεχνολογίες όπως κύκλο Miller, turbo μεταβλητής γεωμετρίας και υψηλή σχέση συμπίεσης, με στόχο τη λειτουργία σε όσο το δυνατόν πιο αποδοτικές συνθήκες.

Μαζί του συνεργάζονται δύο ηλεκτρικές μονάδες. Η πρώτη λειτουργεί ως ηλεκτροκινητήρας κίνησης και μπορεί να κινήσει τους εμπρός τροχούς. Η δεύτερη λειτουργεί κυρίως ως γεννήτρια, μετατρέποντας την ενέργεια του βενζινοκινητήρα σε ηλεκτρική.

Ο συμπλέκτης συνδέει ή αποσυνδέει τον 1.5 TSI από τους τροχούς, ανάλογα με το αν το αυτοκίνητο κινείται ηλεκτρικά, σειριακά ή με παράλληλη λειτουργία των δύο πηγών ενέργειας. Δεν υπάρχει συμβατικό κιβώτιο με διαδοχικές αλλαγές σχέσεων.

Μπαταρία 1,6 kWh χωρίς να επηρεάζει σημαντικά τους χώρους

Η μπαταρία υψηλής τάσης έχει μεικτή χωρητικότητα 1,6 kWh και χρησιμοποιεί κυψέλες NMC, δηλαδή νικελίου, μαγγανίου και κοβαλτίου.

Τοποθετείται στο πίσω μέρος του δαπέδου τόσο στο Golf όσο και στο T-Roc. Η χωρητικότητά της είναι σαφώς μικρότερη από εκείνη ενός plug-in hybrid, καθώς δεν έχει σχεδιαστεί για μεγάλες ηλεκτρικές αποστάσεις. Ο ρόλος της είναι να αποθηκεύει ενέργεια από την ανάκτηση και τη γεννήτρια και να την αποδίδει όταν η ηλεκτρική κίνηση είναι αποδοτικότερη.

Ο οδηγός δεν χρειάζεται να διαχειρίζεται τη φόρτιση. Το αυτοκίνητο αποφασίζει μόνο του πότε θα χρησιμοποιήσει τον ηλεκτροκινητήρα, πότε θα θέσει σε λειτουργία τον TSI και πότε θα ανακτήσει ενέργεια.

Οι τρεις τρόποι λειτουργίας

Το νέο σύστημα μπορεί να λειτουργεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Η εναλλαγή γίνεται αυτόματα, ανάλογα με την ταχύτητα, την απαίτηση ισχύος και την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.

Αμιγώς ηλεκτρική κίνηση

Σε χαμηλές ταχύτητες, το Golf Hybrid και το T-Roc Hybrid μπορούν να κινούνται μόνο με τον ηλεκτροκινητήρα. Ο κινητήρας TSI παραμένει σβηστός, προσφέροντας πιο αθόρυβη λειτουργία και μηδενική κατανάλωση βενζίνης για όσο διαρκεί η ηλεκτρική φάση.

Η Kosmocar αναφέρει ότι η ηλεκτρική λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιείται έως περίπου τα 50 km/h, όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες και το επίπεδο ενέργειας της μπαταρίας.

Σειριακή υβριδική λειτουργία

Στη σειριακή λειτουργία, τους τροχούς εξακολουθεί να κινεί ο ηλεκτροκινητήρας. Ο 1.5 TSI ενεργοποιείται, αλλά παραμένει μηχανικά αποσυνδεδεμένος από τους τροχούς.

Αντί να κινεί απευθείας το αυτοκίνητο, λειτουργεί σε αποδοτικό εύρος στροφών και τροφοδοτεί τη γεννήτρια. Η ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιείται είτε άμεσα από τον ηλεκτροκινητήρα είτε αποθηκεύεται στην μπαταρία.

Παράλληλη υβριδική λειτουργία

Σε υψηλότερες ταχύτητες, κυρίως σε επαρχιακό δρόμο και αυτοκινητόδρομο, ο βενζινοκινητήρας συνδέεται μηχανικά με τους εμπρός τροχούς.

Η Volkswagen αναφέρει ότι αυτό συμβαίνει από περίπου τα 60 km/h, όταν η απευθείας κίνηση από τον θερμικό κινητήρα είναι ενεργειακά αποδοτικότερη. Ο ηλεκτροκινητήρας μπορεί να προσφέρει πρόσθετη ώθηση κατά την επιτάχυνση.

Δύο επίπεδα ισχύος

Η Volkswagen έχει ανακοινώσει ότι το νέο full hybrid σύστημα θα διατίθεται σε δύο επίπεδα ισχύος. Έχουν επιβεβαιωθεί εκδόσεις με 136 PS και 170 PS, αμφότερες με κίνηση στους εμπρός τροχούς. Ωστόσο, μένει να επιβεβαιωθεί επίσημα ποια επίπεδα ισχύος και ποιες εκδόσεις εξοπλισμού θα διατεθούν στην Ελλάδα από τον Σεπτέμβριο.

Η ισχυρότερη έκδοση των 170 PS είναι πιθανό να ανοίξει πρώτη τον δρόμο, όμως η Kosmocar δεν έχει ακόμη γνωστοποιήσει την ακριβή σειρά λανσαρίσματος.

Eco, Comfort και Sport

Ο οδηγός θα μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε τρία προγράμματα λειτουργίας: Eco, Comfort και Sport.

Στο Eco , η μέγιστη ισχύς περιορίζεται στο 70% και η λειτουργία boost απενεργοποιείται, ώστε να μειωθεί η κατανάλωση.

, η μέγιστη ισχύς περιορίζεται στο και η λειτουργία boost απενεργοποιείται, ώστε να μειωθεί η κατανάλωση. Στο Comfort , διατίθεται ολόκληρη η ισχύς του συστήματος και το boost μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν ο οδηγός ζητήσει ισχυρότερη επιτάχυνση.

, διατίθεται ολόκληρη η ισχύς του συστήματος και το boost μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν ο οδηγός ζητήσει ισχυρότερη επιτάχυνση. Στο Sport, το σύστημα περνά νωρίτερα σε σειριακή λειτουργία, ώστε να έχει άμεσα διαθέσιμη τη μέγιστη ηλεκτρική και θερμική ισχύ.

Γιατί η Volkswagen μπαίνει τώρα στα full hybrid

Μέχρι σήμερα, η Volkswagen είχε επενδύσει κυρίως σε mild hybrid, plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις. Έλειπε, όμως, μια κλασική full hybrid επιλογή χωρίς καλώδιο φόρτισης.

Αυτό άφηνε χώρο σε ανταγωνιστές όπως οι Toyota, Renault, Hyundai, Kia και Honda, οι οποίοι διαθέτουν καθιερωμένα υβριδικά συστήματα σε αρκετές κατηγορίες της αγοράς.

Με τα Golf Hybrid και T-Roc Hybrid, η Volkswagen θέλει να προσφέρει χαμηλότερη κατανάλωση κυρίως στην πόλη, χωρίς ο οδηγός να χρειάζεται ιδιωτική θέση στάθμευσης, wallbox ή αλλαγή στις καθημερινές του συνήθειες.

Το σύστημα μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντικό στην ελληνική αγορά, όπου μεγάλο ποσοστό των οδηγών δεν έχει εύκολη πρόσβαση σε οικιακή φόρτιση.

Full hybrid ή mild hybrid;

Το mild hybrid eTSI παραμένει η απλούστερη και πιθανότατα οικονομικότερη επιλογή. Το ηλεκτρικό σύστημα των 48V υποστηρίζει τον κινητήρα, ανακτά ενέργεια και επιτρέπει συχνότερο σβήσιμο του TSI, αλλά δεν προσφέρει την ίδια δυνατότητα ηλεκτρικής κίνησης.

Το full hybrid μπορεί να μετακινήσει το αυτοκίνητο ηλεκτρικά και να χρησιμοποιήσει τον βενζινοκινητήρα μόνο ως γεννήτρια όταν αυτό συμφέρει ενεργειακά. Γι’ αυτό αναμένεται να έχει μεγαλύτερο πλεονέκτημα σε αστικό περιβάλλον με συχνές στάσεις και επιταχύνσεις.

Από την άλλη, η τελική διαφορά στην κατανάλωση και στην τιμή αγοράς θα πρέπει να αξιολογηθεί όταν ανακοινωθούν τα επίσημα πιστοποιημένα στοιχεία και ο ελληνικός τιμοκατάλογος.

Τι κρατάμε;