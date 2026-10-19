Volkswagen ID. Cross: Πρώτες τιμές για το νέο B-SUV στην Ευρώπη

Το νέο ηλεκτρικό Volkswagen ID. Cross ξεκινά με έκδοση που έχει μπαταρία 37 kWh, αυτονομία 324 km και τιμή από 27.995 ευρώ στη Γερμανία.

Η Volkswagen ανακοίνωσε την έναρξη των προπαραγγελιών για τη βασική έκδοση του νέου ID. Cross, αποκαλύπτοντας πλέον την τιμή εισόδου του αμιγώς ηλεκτρικού B-SUV στη γερμανική αγορά. Το νέο μοντέλο έχει μικρότερη μπαταρία 37 kWh, δύο επιλογές ισχύος και αυτονομία που φτάνει τα 324 km, με στόχο να αποτελέσει μία από τις πιο προσιτές ηλεκτρικές προτάσεις της εταιρείας.

Η τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται στα 27.995 ευρώ, τοποθετώντας το ID. Cross σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία, όπου η Volkswagen φιλοδοξεί να προσελκύσει οδηγούς που αναζητούν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο για την καθημερινότητα, χωρίς να χρειάζεται να ξοδέψουν περισσότερα από 30.000 ευρώ.

Η νέα έκδοση έρχεται να συμπληρώσει την ήδη διαθέσιμη γκάμα με τη μεγαλύτερη μπαταρία των 52 kWh, η οποία προσφέρει αυτονομία έως 427 km και ισχυρότερο ηλεκτροκινητήρα.

Η μικρότερη μπαταρία θα διατίθεται επίσης στα επίπεδα εξοπλισμού Life και Style, καθώς και με ισχυρότερο ηλεκτροκινητήρα 135 PS.

Υπενθυμίζουμε ότι η αρχική εμπορική διάθεση του ID. Cross ξεκίνησε τον Ιούλιο, με την ισχυρότερη έκδοση των 211 PS και την μπαταρία 52 kWh, σε επίπεδα εξοπλισμού Life και Style, με τιμές από 36.525 ευρώ στη Γερμανία.

Οι παραπάνω τιμές αφορούν τη γερμανική αγορά και τις συγκεκριμένες εκδόσεις. Η τιμή της έκδοσης Life με 37 kWh και εκείνη της έκδοσης Style δεν έχουν ανακοινωθεί στο νέο δελτίο Τύπου.

Δύο ηλεκτροκινητήρες και αυτονομία έως 324 km

Η νέα εισαγωγική έκδοση του ID. Cross χρησιμοποιεί μπαταρία 37 kWh καθαρής χωρητικότητας, η οποία συνδυάζεται με δύο διαφορετικά επίπεδα ισχύος. Η βασική επιλογή αποδίδει 116 PS (85 kW), ενώ η ισχυρότερη φτάνει τους 135 PS (99 kW). Και στις δύο περιπτώσεις, η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 160 km/h, με τη Volkswagen να δίνει προτεραιότητα στην αποδοτικότητα και στο χαμηλότερο κόστος χρήσης.

Η μέγιστη αυτονομία φτάνει τα 324 km, ενώ η εργοστασιακή κατανάλωση της βασικής έκδοσης ανακοινώνεται μεταξύ 13,8 και 14,7 kWh/100 km, ανάλογα με τον εξοπλισμό.

Πρόκειται για αριθμούς που δείχνουν τον αστικό προσανατολισμό της έκδοσης, χωρίς να αποκλείουν φυσικά τη χρήση σε αυτοκινητόδρομο ή τις περιστασιακές μεγαλύτερες διαδρομές. Για όσους πραγματοποιούν συχνότερα ταξίδια, η Volkswagen διατηρεί τη μεγαλύτερη μπαταρία των 52 kWh, η οποία προσφέρει έως 427 km αυτονομίας.

Φόρτιση 10-80% σε 23 λεπτά

Παρά τη μικρότερη χωρητικότητα της μπαταρίας, η βασική έκδοση διατηρεί δυνατότητα ταχυφόρτισης DC ως μέρος του στάνταρ εξοπλισμού. Η μέγιστη ισχύς φόρτισης φτάνει τα 90 kW, επιτρέποντας την αναπλήρωση ενέργειας από 10% έως 80% σε περίπου 23 λεπτά.

Η μεγαλύτερη μπαταρία των 52 kWh υποστηρίζει ισχύ φόρτισης έως 105 kW, με αντίστοιχο χρόνο 10-80% περίπου 24 λεπτών. Η φόρτιση εναλλασσόμενου ρεύματος AC φτάνει τα 11 kW, επιτρέποντας την αξιοποίηση ενός οικιακού wallbox ή δημόσιου φορτιστή.

Μήκος 4,15 μέτρα και πορτμπαγκάζ 475 λίτρων

Παρότι το ID. Cross τοποθετείται στην κατηγορία των μικρών SUV, οι χώροι αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά του. Το μήκος του φτάνει τα 4.153 mm, το πλάτος τα 1.794 mm και το ύψος τα 1.581 mm, ενώ το μεταξόνιο εκτείνεται στα 2.601 mm.

Η ηλεκτρική πλατφόρμα MEB+, με τον ηλεκτροκινητήρα να μεταδίδει την κίνηση στους εμπρός τροχούς, έχει επιτρέψει στη Volkswagen να εκμεταλλευτεί αποτελεσματικά τις εξωτερικές διαστάσεις. Έτσι, παρά το μικρότερο μήκος του, το ID. Cross διαθέτει χώρο αποσκευών 475 λίτρων, δηλαδή 20 λίτρα περισσότερο από το θερμικό T-Cross.

Υπάρχει επίσης πρόσθετος εμπρός αποθηκευτικός χώρος, ή frunk, 25 λίτρων, κατάλληλος για τα καλώδια φόρτισης και μικροαντικείμενα. Η καμπίνα έχει σχεδιαστεί για πέντε επιβάτες, με τη Volkswagen να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ευρυχωρία και στην πρακτικότητα, στοιχεία σημαντικά για ένα αυτοκίνητο που απευθύνεται και σε οικογένειες.

Πλούσιος εξοπλισμός ακόμη και στη βασική Trend

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω, καθώς και συνδεσιμότητα smartphone μέσω του συστήματος App Connect. Το εσωτερικό ακολουθεί τη νεότερη σχεδιαστική φιλοσοφία της Volkswagen, με προτεραιότητα στην εργονομία και στην ευκολία χειρισμού.

Μπροστά από τον οδηγό βρίσκεται ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25 ιντσών, ενώ στο κέντρο του ταμπλό υπάρχει οθόνη infotainment 12,9 ιντσών. Παράλληλα, η Volkswagen επιστρέφει σε περισσότερο φυσικούς χειρισμούς, με κανονικά πλήκτρα και διακόπτες για βασικές λειτουργίες, περιορίζοντας την ανάγκη συνεχούς αλληλεπίδρασης με την οθόνη.

Μέχρι καθίσματα με μασάζ και πανοραμική οροφή

Οι πλουσιότερες εκδόσεις Life και Style προσφέρουν περισσότερες επιλογές εξοπλισμού και τεχνολογίας. Ανάλογα με την έκδοση, το ID. Cross μπορεί να διαθέτει ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, διζωνικό αυτόματο κλιματισμό, κάμερα οπισθοπορείας, Adaptive Cruise Control και φωτιστικά σώματα IQ.LIGHT LED Matrix.

Στον προαιρετικό εξοπλισμό συναντάμε ακόμη στοιχεία που συνήθως ανήκουν σε μεγαλύτερες και ακριβότερες κατηγορίες αυτοκινήτων.

Ανάμεσά τους βρίσκονται:

Ηχοσύστημα Harman Kardon

Πανοραμική γυάλινη οροφή

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα εμπρός καθίσματα 12 κατευθύνσεων με λειτουργία μασάζ

Σύστημα Connected Travel Assist

Προηγμένα συστήματα αυτόματης στάθμευσης

Το Connected Travel Assist μπορεί να αξιοποιεί δικτυωμένα δεδομένα για την υποβοήθηση της οδήγησης και, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να αναγνωρίζει ακόμη και κόκκινους φωτεινούς σηματοδότες.

Τι κρατάμε;