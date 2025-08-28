Volkswagen: Με 5κύλινδρο μοτέρ από Audi RS3 το απόλυτο Golf R

Το ισχυρότερο Golf όλων των εποχών φαίνεται ότι βρίσκεται προ των πυλών, με «καρδιά» από το Audi RS3.

Το νέο Golf R αποκτά τον θρυλικό πεντακύλινδρο 2.5 TFSI του Audi RS3

Απόδοση περίπου 400 ίππων, 0-100 km/h σε μόλις 4 δευτερόλεπτα

Αναβαθμισμένο πλαίσιο, φρένα και πιο επιθετική σχεδίαση

Αποχαιρετιστήρια έκδοση πριν την πλήρη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση

Η κατηγορία των hot hatch πάντα ήταν τόπος συνάντησης πάθους και λογικής: Μικρά σε μέγεθος, αλλά με δύναμη που ανταγωνίζεται πολύ ακριβότερα σπορ αυτοκίνητα, κατάφεραν να δημιουργήσουν φανατικό κοινό. Στην καρδιά αυτής της σκηνής, το Golf εδώ και δεκαετίες αποτελεί σημείο αναφοράς: από το πρώτο GTI έως τα ισχυρότερα R, συμβολίζει το καθημερινό αυτοκίνητο που μπορεί να γίνει όπλο στην πίστα.

Τώρα, η Volkswagen ετοιμάζει να ανεβάσει τον πήχη στο απόλυτο. Το νέο Golf R θα εξοπλιστεί με τον διάσημο πεντακύλινδρο κινητήρα 2,5 λίτρων του Audi RS3, σε μια κίνηση που φαντάζει σαν τον ιδανικό αποχαιρετισμό στην εποχή των βενζινοκίνητων Golf πριν περάσουμε οριστικά στο ηλεκτρικό μέλλον.

Ο θρυλικός πεντακύλινδρος

Ο 2.5 TFSI είναι κάτι περισσότερο από ένας κινητήρας. Με τη μοναδική διάταξη των πέντε κυλίνδρων, τον χαρακτηριστικό ήχο που θυμίζει αγωνιστικά ράλι της δεκαετίας του ’80 και την εκρηκτική απόδοσή του, έχει γράψει ιστορία στο RS3 όπως και σε άλλα μοντέλα του ομίλου. Στο Golf R, η ισχύς θα αγγίζει τους 400 ίππους με ροπή κοντά στα 480 Nm, ξεπερνώντας κατά πολύ τον υπάρχοντα 2.0 TSI των 333 ίππων και 420 Nm.

Οι επιδόσεις υπόσχονται νούμερα που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν απλησίαστα για hatchback: 0-100 km/h σε κάτω από 4 δευτερόλεπτα, τελική που θα ξεπερνά τα 270 km/h και οδηγική εμπειρία που θα συνδυάζει άμεση απόκριση με ακαριαία επιτάχυνση. Ο κινητήρας θα συνδυάζεται με το σύστημα τετρακίνησης 4Motion και το 7άρι DSG, εξασφαλίζοντας ιδανική μετάδοση της ισχύος στον δρόμο.

Σχεδίαση με χαρακτήρα

Η ισχύς αυτή δεν θα μπορούσε να μείνει χωρίς αισθητική υποστήριξη. Οι πρώτες εικόνες δοκιμαστικών μοντέλων δείχνουν ένα πιο επιθετικό εμπρός μέρος, με μεγαλύτερες εισαγωγές αέρα, νέα φωτιστικά σώματα και φαρδύτερα φτερά. Στο πίσω μέρος, η τετραπλή απόληξη εξάτμισης παραμένει σήμα κατατεθέν, αυτή τη φορά με ανασχεδιασμένο διαχύτη και νέες λεπτομέρειες στα φώτα.

Η VW θέλει να ξεχωρίζει το κορυφαίο R από τις απλές εκδόσεις, γι’ αυτό και θα του δώσει ξεκάθαρη αγωνιστική αύρα. Νέες ζάντες, χαμηλωμένη ανάρτηση και έντονα αεροδυναμικά στοιχεία θα τονίζουν ότι πρόκειται για κάτι πολύ περισσότερο από ένα καθημερινό Golf.

Ενισχυμένο πλαίσιο και τεχνολογία

Με τόση δύναμη, το πλαίσιο χρειάζεται να αναβαθμιστεί. Έτσι, το νέο Golf R θα διαθέτει ισχυρότερα φρένα, επανασχεδιασμένα υποπλαίσια και αναβαθμισμένη ανάρτηση για να αντέξει τις αυξημένες καταπονήσεις. Φυσικά, τα Driving Modes θα συνεχίσουν να προσφέρουν τις λειτουργίες Drift, Launch Control και θα υποστηρίζεται η πλήρης παραμετροποίηση ανάρτησης και τιμονιού, προσφέροντας στον οδηγό την αίσθηση ότι κρατάει στα χέρια του ένα εργαλείο πίστας, χωρίς να χάνει την καθημερινή πρακτικότητα.

Ένα συλλεκτικό αντίο

Η παρουσίαση του νέου Golf R αναμένεται το 2027, χρονιά που συμπληρώνονται και τα 25 χρόνια της σειράς R. Δεν είναι τυχαίο: πρόκειται για έναν αποχαιρετισμό στην εποχή των κινητήρων εσωτερικής καύσης, αφού η επόμενη γενιά Golf φημολογείται πως θα είναι αμιγώς ηλεκτρική.

Γι’ αυτό και το νέο R αποκτά μια συλλεκτική «αύρα». Ένα αυτοκίνητο που θα μείνει στην ιστορία όχι μόνο για τις επιδόσεις του, αλλά και γιατί συμβολίζει το τέλος μιας εποχής. Για τους φίλους της μάρκας, η σκέψη ότι το Golf φοράει επιτέλους τον πεντακύλινδρο είναι αρκετή για να το κατατάξει στα «future classics».

Τι κρατάμε;

Ο διάσημος πεντακύλινδρος 2.5 TFSI μετατρέπει το Golf R σε θρύλο.

Οι επιδόσεις εκτοξεύονται σε επίπεδα Audi RS3, με 0-100 km/h σε λιγότερο από 4’’.

Νέα σχεδίαση και αναβαθμισμένο πλαίσιο δίνουν την απαραίτητη ισορροπία.

Μάλλον το τελευταίο βενζινοκίνητο Golf R, με ξεκάθαρα συλλεκτική αξία.

