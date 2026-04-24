Volkswagen: Νέες full hybrid εκδόσεις για τα Golf και T-Roc – Πότε θα κυκλοφορήσουν;

Η Volkswagen φέρνει νέο full hybrid σύστημα στα Golf και T-Roc, με ηλεκτρική κίνηση χωρίς φόρτιση στην πρίζα.

Η Volkswagen προσθέτει μια νέα και ιδιαίτερα σημαντική τεχνολογία στη γκάμα των Golf και T-Roc, παρουσιάζοντας ένα πλήρες υβριδικό σύστημα κίνησης που δεν απαιτεί φόρτιση στην πρίζα. Οι νέες εκδόσεις Golf Hybrid και T-Roc Hybrid προγραμματίζονται να λανσαριστούν το τέταρτο τρίμηνο του 2026, φέρνοντας για πρώτη φορά στη σύγχρονη γκάμα των δύο μοντέλων μια λύση που τοποθετείται ανάμεσα στα ήπια υβριδικά eTSI και στα plug-in hybrid eHybrid/GTE.

Η πρεμιέρα της νέας τεχνολογίας έγινε στο Vienna Motor Symposium, από τις 22 έως τις 24 Απριλίου 2026, με τη Volkswagen να επιβεβαιώνει πως το νέο σύστημα θα χρησιμοποιεί έναν υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης 1.5 TSI evo2, δύο ηλεκτροκινητήρες και μπαταρία ιόντων λιθίου 1,6 kWh. Στόχος είναι η συχνή ηλεκτρική κίνηση στην πόλη, η χαμηλή κατανάλωση και η απλή χρήση, χωρίς καλώδια ή εξωτερική φόρτιση.

Τι αλλάζει στη γκάμα της Volkswagen

Μέχρι σήμερα, η Volkswagen είχε μια αρκετά καθαρή διάρθρωση στην εξηλεκτρισμένη γκάμα της. Οι εκδόσεις eTSI λειτουργούσαν ως ήπια υβριδικές προτάσεις, με περιορισμένη ηλεκτρική υποστήριξη. Οι εκδόσεις eHybrid και GTE κάλυπταν την plug-in hybrid πλευρά, προσφέροντας δυνατότητα εξωτερικής φόρτισης και μεγαλύτερη ηλεκτρική αυτονομία. Τα μοντέλα ID. αναλάμβαναν τον ρόλο των αμιγώς ηλεκτρικών Volkswagen.

Αυτό που έλειπε ήταν ένα κανονικό full hybrid σύστημα, δηλαδή μια λύση που μπορεί να κινεί το αυτοκίνητο ηλεκτρικά σε αρκετές καθημερινές συνθήκες, χωρίς όμως να απαιτεί φόρτιση από πρίζα. Αυτό το κενό έρχεται να καλύψει το νέο Hybrid, το οποίο θα τοποθετηθεί αρχικά σε δύο από τα πιο σημαντικά μοντέλα της μάρκας στην Ευρώπη.

Η επιλογή δεν είναι τυχαία. Το Golf παραμένει ένα από τα βασικά μικρομεσαία της ευρωπαϊκής αγοράς, ενώ το T-Roc είναι από τα πιο εμπορικά SUV της Volkswagen. Με άλλα λόγια, η νέα τεχνολογία δεν μπαίνει σε ένα περιφερειακό μοντέλο, αλλά σε δύο αυτοκίνητα που παίζουν κεντρικό ρόλο στις πωλήσεις της εταιρείας.

Πώς λειτουργεί το νέο full hybrid σύστημα

Το νέο σύστημα κινεί τους εμπρός τροχούς και βασίζεται σε μια υβριδική μονάδα μετάδοσης πολλαπλών τρόπων λειτουργίας. Τα βασικά του μέρη είναι ο κινητήρας βενζίνης 1.5 TSI evo2, ένας ηλεκτροκινητήρας που αναλαμβάνει την κίνηση, ένας δεύτερος ηλεκτροκινητήρας που λειτουργεί ως γεννήτρια, ηλεκτρονικά ισχύος, διαφορικό και μετάδοση μίας σταθερής σχέσης.

Η απουσία συμβατικών αλλαγών ταχυτήτων είναι ένα από τα ενδιαφέροντα τεχνικά στοιχεία του συστήματος. Η σύνδεση και αποσύνδεση του θερμικού κινητήρα από τη μετάδοση γίνεται μέσω ηλεκτρονικά ελεγχόμενου πολύδισκου συμπλέκτη. Έτσι, ανάλογα με τις συνθήκες, το αυτοκίνητο μπορεί να κινείται μόνο ηλεκτρικά, να χρησιμοποιεί τον κινητήρα βενζίνης ως γεννήτρια ή να συνδέει μηχανικά τον TSI με τους εμπρός τροχούς.

Η μπαταρία υψηλής τάσης έχει χωρητικότητα 1,6 kWh, τιμή τυπική για full hybrid αυτοκίνητο, και τοποθετείται στο πίσω μέρος του δαπέδου τόσο στο Golf όσο και στο T-Roc. Δεν φορτίζει από πρίζα. Η ενέργεια ανακτάται κατά την επιβράδυνση ή παράγεται από τον κινητήρα βενζίνης μέσω της γεννήτριας.

Ηλεκτρική κίνηση έως τα 50 km/h

Στην καθημερινή χρήση, το σημαντικότερο πλεονέκτημα ενός full hybrid είναι ότι μπορεί να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά σε χαμηλές ταχύτητες, εκεί όπου ο θερμικός κινητήρας είναι συχνά λιγότερο αποδοτικός. Στην περίπτωση των Golf Hybrid και T-Roc Hybrid, η Volkswagen αναφέρει ότι η ηλεκτρική κίνηση μπορεί να φτάνει έως τα 50 km/h, με τον TSI απενεργοποιημένο.

Η Volkswagen δεν έχει ανακοινώσει ακόμη επίσημες τιμές κατανάλωσης ή επιδόσεων για τα νέα Golf Hybrid και T-Roc Hybrid. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν, πάντως, ότι η έμφαση έχει δοθεί περισσότερο στην αποδοτικότητα και στην ευκολία χρήσης παρά σε μια σπορ προσέγγιση.

Τρεις τρόποι λειτουργίας

Το νέο σύστημα λειτουργεί αυτόματα σε τρία βασικά σενάρια, ανάλογα με την ταχύτητα, το φορτίο, την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας και τις απαιτήσεις του οδηγού.

Στη σειριακή λειτουργία , ο TSI ενεργοποιείται χωρίς να κινεί μηχανικά τους τροχούς. Λειτουργεί μαζί με τη γεννήτρια, παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια είτε για τον ηλεκτροκινητήρα κίνησης είτε για την επαναφόρτιση της μπαταρίας. Πρόκειται για λογική που θυμίζει αρκετά ορισμένα υβριδικά συστήματα άλλων κατασκευαστών, όπου ο θερμικός κινητήρας λειτουργεί ως πηγή παραγωγής ενέργειας όταν αυτό είναι αποδοτικότερο.

, ο TSI ενεργοποιείται χωρίς να κινεί μηχανικά τους τροχούς. Λειτουργεί μαζί με τη γεννήτρια, παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια είτε για τον ηλεκτροκινητήρα κίνησης είτε για την επαναφόρτιση της μπαταρίας. Πρόκειται για λογική που θυμίζει αρκετά ορισμένα υβριδικά συστήματα άλλων κατασκευαστών, όπου ο θερμικός κινητήρας λειτουργεί ως πηγή παραγωγής ενέργειας όταν αυτό είναι αποδοτικότερο. Στην παράλληλη λειτουργία, κυρίως σε υψηλότερες ταχύτητες, ο βενζινοκινητήρας μπορεί να συνδεθεί μηχανικά με τη μετάδοση και να κινεί απευθείας τους εμπρός τροχούς. Ο ηλεκτροκινητήρας συνεχίζει να συνεργάζεται μαζί του, προσφέροντας επιπλέον υποστήριξη όταν χρειάζεται, για παράδειγμα κατά την επιτάχυνση.

Τρία προφίλ οδήγησης

Ο οδηγός θα μπορεί να επιλέγει ανάμεσα σε τρία προφίλ: Eco, Comfort και Sport. Στο Eco, η μέγιστη συνδυαστική ισχύς περιορίζεται στο 70% και η λειτουργία boost απενεργοποιείται, με στόχο τη χαμηλότερη κατανάλωση. Στο Comfort, το σύστημα λειτουργεί χωρίς περιορισμό ισχύος και η λειτουργία boost είναι διαθέσιμη.

Στο Sport, η χαρτογράφηση γίνεται πιο άμεση, με το σύστημα να περνά ταχύτερα στη σειριακή λειτουργία ώστε να υπάρχει άμεσα διαθέσιμη ισχύς. Αυτό δείχνει ότι η Volkswagen δεν θέλει το νέο Hybrid να είναι μόνο μια «οικονομική» έκδοση, αλλά ένα σύστημα που μπορεί να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του οδηγού.

