Volkswagen: Οι παραγγελίες ηλεκτρικών στη Γερμανία ξεπερνούν τα θερμικά – Τι πρόβλημα δημιουργείται;

Η ζήτηση για αμιγώς ηλεκτρικά Volkswagen έχει αυξηθεί απότομα, βάζοντας δύσκολα στα εργοστάσια της γερμανικής μάρκας

Η Volkswagen βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πρόβλημα που μέχρι πριν από λίγο καιρό θα έμοιαζε μάλλον απίθανο. Οι Γερμανοί πελάτες παραγγέλνουν πλέον περισσότερα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα από ό,τι μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η ζήτηση για EVs αρχίζει να αποκτά σημαντική δυναμική, δημιουργεί όμως παράλληλα πιέσεις στην παραγωγική δομή της εταιρείας.

Ο λόγος είναι ότι τα εργοστάσια της Volkswagen στη Γερμανία έχουν σχεδιαστεί εδώ και δεκαετίες γύρω από την παραγωγή θερμικών αυτοκινήτων. Καθώς η ζήτηση μετατοπίζεται ταχύτερα από το αναμενόμενο προς τα ηλεκτρικά, η εταιρεία έχει πλέον περισσότερη παραγωγική δυναμικότητα για μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης από αυτή που χρειάζεται.

Λιγότερες βάρδιες στο Wolfsburg

Σύμφωνα με το Automobilwoche, η Volkswagen αναπροσαρμόζει το πρόγραμμα παραγωγής της, καθώς η αλλαγή στις προτιμήσεις των πελατών εξελίχθηκε ταχύτερα από τις αρχικές προβλέψεις. Στο εργοστάσιο του Wolfsburg, που αποτελεί την «καρδιά» της Volkswagen, ακυρώνονται προγραμματισμένες επιπλέον βάρδιες. Ως αποτέλεσμα, η παραγωγή για φέτος αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στις 580.000 αυτοκίνητα, αντί να ξεπεράσει τις 600.000 μονάδες.

Το εργοστάσιο, ηλικίας 88 ετών, κατασκευάζει μεταξύ άλλων τα Golf, Tiguan και Tayron. Ωστόσο, η παραγωγή του Golf πρόκειται να μεταφερθεί στο εργοστάσιο της Volkswagen στην Puebla του Μεξικού από τα τέλη του 2027, κάτι που σημαίνει ότι το εμβληματικό μοντέλο δεν θα κατασκευάζεται πλέον στη Γερμανία.

Η εικόνα είναι διαφορετική σε άλλα εργοστάσια της Volkswagen. Στο Emden σχεδιάζονται τουλάχιστον δύο επιπλέον βάρδιες, προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγή των ID.7 liftback και ID.7 Tourer. Αυξημένη είναι επίσης η ζήτηση στο Zwickau για το ID.3 Neo, τη νέα ονομασία του μικρομεσαίου hatchback με πίσω κίνηση.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η πορεία του νέου ID. Polo, το οποίο έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερες από 40.000 παραγγελίες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το ηλεκτρικό μοντέλο κατασκευάζεται στην Ισπανία και πρόσφατα κέρδισε την κατηγορία Budget στα βραβεία German Car of the Year (GCOTY), αφήνοντας πίσω του τα Renault Twingo και Clio.

Το παράδοξο με τα κέρδη

Η άνοδος των ηλεκτρικών είναι ασφαλώς αυτό που χρειάζεται η Volkswagen για να προχωρήσει στην εξηλεκτρισμένη γκάμα της. Ωστόσο, υπάρχει ένα σημαντικό οικονομικό ζήτημα. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα εξακολουθούν να αποφέρουν μικρότερα περιθώρια κέρδους σε σχέση με αντίστοιχα μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Έτσι, η αύξηση των παραγγελιών EV δεν μεταφράζεται αυτόματα σε αντίστοιχη αύξηση της κερδοφορίας.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη επειδή η Volkswagen βρίσκεται ήδη σε ένα μεγάλο πρόγραμμα περικοπής κόστους και αναδιάρθρωσης της παραγωγής της.

Γιατί τα EV δημιουργούν πρόβλημα στα εργοστάσια;

Ένας βασικός λόγος βρίσκεται στην ίδια την κατασκευή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Ένα EV διαθέτει λιγότερα μηχανικά εξαρτήματα από ένα αντίστοιχο αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης και, γενικά, απαιτεί λιγότερη εργασία κατά τη συναρμολόγηση. Επομένως, η Volkswagen δεν μπορεί απλώς να αντικαταστήσει ένα θερμικό μοντέλο με ένα ηλεκτρικό και να περιμένει ότι οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις και το εργατικό δυναμικό θα παραμείνουν πλήρως αξιοποιημένα.

Αυτός είναι ένας από τους λόγους που η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση προκαλεί τόσο μεγάλες ανακατατάξεις στα γερμανικά εργοστάσια της εταιρείας. Η Volkswagen έχει ήδη ανακοινώσει σχέδια για μείωση της παραγωγικής δυναμικότητας και των θέσεων εργασίας, την ώρα που μεταφέρει περισσότερες επενδύσεις προς τα ηλεκτρικά μοντέλα.

Η ειρωνεία της σημερινής κατάστασης είναι ότι η Volkswagen χρειάζεται εδώ και χρόνια να αυξήσει τις πωλήσεις των ηλεκτρικών της. Τώρα που η ζήτηση αρχίζει πράγματι να αυξάνεται, προκύπτει ένα διαφορετικό πρόβλημα: όσο ταχύτερα εγκαταλείπουν οι πελάτες τα θερμικά μοντέλα, τόσο μεγαλύτερη πίεση δέχονται τα εργοστάσια που έχουν σχεδιαστεί για την παραγωγή τους.

Η Volkswagen αναμένεται να παρουσιάσει ακόμη φθηνότερα ηλεκτρικά μοντέλα, με το ID. up! (η ονομασία δεν έχει επιβεβαιωθεί) να αναμένεται να παρουσιαστεί την επόμενη χρονιά.

Παράλληλα, το Wolfsburg θα συνεχίσει προς το παρόν να κατασκευάζει μεγάλο αριθμό βενζινοκίνητων αυτοκινήτων. Τα επόμενα χρόνια, όμως, η κατάσταση αναμένεται να αλλάξει σημαντικά, καθώς στο ίδιο εργοστάσιο θα ξεκινήσει η παραγωγή του ηλεκτρικού Golf και του ηλεκτρικού T-Roc.