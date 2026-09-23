Βόλος: Αστυνομικός ζητούσε ταρίφα έως 700 ευρώ για να σβήνει κλήσεις – Πώς τον πιάσανε;

Αστυνομικός που υπηρετούσε στο Τμήμα Μεταγωγών Βόλου «έσβηνε» κλήσεις, ζητώντας από οδηγούς ποσά από 250 έως 700 ευρώ

Στη σύλληψη αστυνομικού που υπηρετούσε στο Τμήμα Μεταγωγών Βόλου και είχε στήσει μηχανισμό με τον οποίο έσβηνε κλήσεις λαμβάνοντας «φακελάκια» προχώρησαν στελέχη της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος. Ο δράστης αντιμετωπίζει κατηγορίες για δωροληψία, κατάχρηση εξουσίας, παράβαση καθήκοντος και ψευδή βεβαίωση, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι τα παράνομα έσοδά του ανέρχονταν σε αρκετές χιλιάδες ευρώ ανά εβδομάδα.

Από τη γραμματεία στη διαχείριση των κλήσεων

Σύμφωνα με τα ευρήματα της πολύμηνης έρευνας των «Αδιάφθορων», ο συλληφθείς υπηρετούσε στη γραμματεία του Τμήματος και είχε υπό τη διαχείρισή του τις κλήσεις και τις διοικητικές κυρώσεις που έφταναν στην υπηρεσία από διάφορες τροχονομικές και αστυνομικές αρχές. Τα έγγραφα αφορούσαν παραβάσεις οδηγών και προορίζονταν να επιδοθούν στους παραβάτες.

Αντί να ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία, ο αστυνομικός φέρεται να είχε δημιουργήσει μηχανισμό μέσω του οποίου ζητούσε χρήματα από οδηγούς προκειμένου να «τακτοποιεί» τις υποθέσεις τους. Οι «Αδιάφθοροι» τον περιγράφουν ως ιδιαίτερα αυταρχικό. Επικοινωνούσε ο ίδιος με τους παραβάτες και τους καλούσε στο Τμήμα με πρόσχημα την ενημέρωσή τους για τις εκκρεμότητες.

Η «ταρίφα» και ο τρόπος δράσης

Το ποσό που φέρεται να ζητούσε κυμαινόταν από 250 έως 700 ευρώ, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης και το ύψος του προστίμου. Μετά την καταβολή των χρημάτων, επέστρεφε στους οδηγούς τα κατασχεθέντα στοιχεία κυκλοφορίας (δίπλωμα, πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας). Η κλήση παρέμενε κρυφή και δεν ακολουθούσε την προβλεπόμενη πορεία, με αποτέλεσμα η παράβαση να μην φτάνει ποτέ στην αρμόδια ΔΟΥ ή στον οικείο δήμο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος διαχείρισης των χρημάτων. Τοποθετούσε τα ποσά σε φακέλους και ζητούσε από τον πολίτη να υπογράψει εξωτερικά. Στη συνέχεια υπέγραφε και ο ίδιος και σφράγιζε τον φάκελο με την επίσημη υπηρεσιακή σφραγίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, επιχειρώντας να δώσει στις συναλλαγές εικόνα τυπικής υπηρεσιακής διαδικασίας.

Πώς αποκαλύφθηκε η δράση του

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε στις αρχές Αυγούστου με καταγγελία από υπήκοο Πακιστάν. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε στη συνέχεια ένας ακόμη οδηγός. Ο αστυνομικός φέρεται να είχε ζητήσει συνολικά 700 ευρώ για να επιστραφούν οι πινακίδες του οχήματος. Ο οδηγός κατέβαλε αρχικά 350 ευρώ στις αρχές Σεπτεμβρίου, θεωρώντας ότι επρόκειτο για νόμιμο παράβολο. Όταν αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, απευθύνθηκε σε αξιωματικό άλλης υπηρεσίας και ενημέρωσε για την απαίτηση της «δεύτερης δόσης».

Οργανώθηκε επιχείρηση από τους «Αδιάφθορους» και ο αστυνομικός συνελήφθη επ’ αυτοφώρω να έχει στην κατοχή του τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά τρεις φάκελοι με 800 ευρώ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, τα παράνομα εβδομαδιαία έσοδα από τη δραστηριότητα αυτή έφταναν τα 2.000 έως 3.000 ευρώ.

Η έρευνα συνεχίζεται με στόχο να εντοπιστούν όλες οι περιπτώσεις στις οποίες φέρεται να είχε παρέμβει και να διαπιστωθεί ο ακριβής αριθμός των κλήσεων και των υποθέσεων που παραποιήθηκαν.

Πηγή: EleftherosTypos.gr