Volvo: Η μεγαλύτερη επίθεση στην ιστορία της – 13 νέα μοντέλα μέχρι το 2030

Η Volvo ετοιμάζει 13 ολοκαίνουργια μοντέλα μέσα στα επόμενα χρόνια, με τη νέα γκάμα να περιλαμβάνει τόσο ηλεκτρικά όσο και υβριδικά

Η Volvo ετοιμάζεται για τη μεγαλύτερη ανανέωση της γκάμας της εδώ και σχεδόν έναν αιώνα, καθώς σχεδιάζει να λανσάρει 13 νέα μοντέλα έως το τέλος του 2030. Το φιλόδοξο πλάνο προβλέπει διαφορετική προσέγγιση ανά περιοχή, με 7 μοντέλα για τις δυτικές αγορές και ακόμη 6 που θα εξελιχθούν ειδικά για την Κίνα.

Παράλληλα, η Volvo αναθεωρεί τη μέχρι σήμερα στρατηγική της για μια ολοκληρωτική στροφή στην ηλεκτροκίνηση, με τη νέα γκάμα να περιλαμβάνει τόσο αμιγώς ηλεκτρικά όσο και υβριδικά τρίτης γενιάς, καθώς η εταιρεία αναγνωρίζει ότι υπάρχουν ακόμη πελάτες που δεν είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν πλήρως τους κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Στόχος της Volvo, η οποία ανήκει στον όμιλο Geely, είναι να διπλασιάσει το μερίδιό της στην αγορά.

Επτά νέα μοντέλα για Ευρώπη και ΗΠΑ

Τα 13 νέα μοντέλα θα διατεθούν στις τρεις βασικές αγορές της Volvo: Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα. Μάλιστα, η εταιρεία δεν περιορίζεται στην αντικατάσταση των σημερινών μοντέλων, αλλά σκοπεύει να εισέλθει και σε νέες κατηγορίες.

Αυτό σημαίνει ότι η νέα γκάμα δεν θα αποτελεί απλώς μια σειρά από διαδόχους των υφιστάμενων αυτοκινήτων. Ένα από τα μοντέλα που θα μπορούσε να επιστρέψει στο προσκήνιο είναι και ένα νέο station wagon, δεδομένου ότι το V90 έχει σταματήσει να παράγεται και το V60 δεν έχει δεχθεί ιδιαίτερη προσοχή τα τελευταία χρόνια. Για τις δυτικές αγορές, τα νέα μοντέλα θα βασίζονται στις αρχιτεκτονικές SPA2 και SPA3.

Συνεργασία με την Geely στην Κίνα

Στην κινεζική αγορά, η Volvo θα συνεργαστεί στενότερα με τη μητρική Geely, μέσω κοινής χρήσης πλατφόρμων. Η προσέγγιση αυτή αναμένεται να επιταχύνει την εξέλιξη και το λανσάρισμα των επόμενων μοντέλων, ενώ παράλληλα θα τις επιτρέψει να μειώσει το κόστος και να προσαρμόσει τα αυτοκίνητά της στις προτιμήσεις της κινεζικής αγοράς.

Ένας ακόμη στόχος είναι η αύξηση της κοινής χρήσης εξαρτημάτων. Η Volvo θέλει να φτάσει στο 30%, ποσοστό τριπλάσιο σε σχέση με το σημερινό.

Ο CEO της Volvo, Hakan Samuelsson, περιγράφει με χαρακτηριστικό τρόπο την αλλαγή που βρίσκεται σε εξέλιξη: «Οι εκθέσεις μας θα είναι πολύ διαφορετικές το 2030. Αυτό είναι το ισχυρότερο πρόγραμμα νέων προϊόντων που είχαμε ποτέ, προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε περιοχής, και υπογραμμίζει τη φιλοδοξία μας να γίνουμε η κορυφαία premium μάρκα αυτοκινήτων».

Ηλεκτρικά και υβριδικά τρίτης γενιάς

Η Volvo δεν περιορίζει πλέον τη μελλοντική της γκάμα στα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα. Από τη μία πλευρά θα συνεχίσει να εξελίσσει EVs για όσους θέλουν να περάσουν πλήρως στην ηλεκτροκίνηση και από την άλλη θα προσφέρει υβριδικά τρίτης γενιάς για τους πελάτες που δεν είναι ακόμη έτοιμοι να κάνουν αυτό το βήμα.

Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται και τα plug-in hybrid με μεγάλη ηλεκτρική αυτονομία, όπως τα πρόσφατα XC60 και XC90, τα οποία απευθύνονται σε όσους θέλουν τα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης, χωρίς να εγκαταλείψουν πλήρως τον κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Αλλαγές και στον τρόπο πώλησης

Η μεγάλη επίθεση νέων μοντέλων αποτελεί μόνο ένα μέρος της στρατηγικής της Volvo. Η εταιρεία σχεδιάζει παράλληλα να αλλάξει και τον τρόπο με τον οποίο διαθέτει και υποστηρίζει τα αυτοκίνητά της. Στο πλάνο περιλαμβάνεται ένα απλούστερο εμπορικό μοντέλο, με διαφανέστερη τιμολόγηση, λιγότερες και πιο ξεκάθαρες προσφορές, καθώς και ειδικές εκδόσεις που θα μπορούν να παραδίδονται ταχύτερα στους πελάτες.

Τα πρώτα από τα 13 νέα μοντέλα αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους αρκετά πριν από το 2030, οπότε η αλλαγή της εικόνας της Volvo δεν θα αργήσει να γίνει ορατή.