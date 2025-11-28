Βουλιάζει το Μοσχάτο: Πάνω σε καρότσα αγροτικού περνάει ο κόσμος τον δρόμο

Η κακοκαιρία «Adel» μετέτρεψε τον σταθμό του ΗΣΑΠ στο Μοσχάτο σε… ποτάμι, με τον κόσμο να διασχίζει τον δρόμο πάνω σε καρότσα αγροτικού

Σύμφωνα με το Meteo, μέχρι τις 8:30 το πρωί στο Λεκανοπέδιο είχαν πέσει ήδη 50 χλστ. βροχής, μετατρέποντας πολλούς δρόμους σε ποτάμια, κάνοντας τη διέλευση σχεδόν αδύνατη για πολλούς πολίτες. Αρκετοί από αυτούς πήραν τα δικά τους μέτρα, τυλίγοντας τα πόδια τους με σακούλες ή διασχίζοντας τον δρόμο… ξυπόλυτοι, αναγκάζοντας τον Δήμο να πάρει πρωτοφανή μέτρα.

Αγροτικά και… Κλαρκ

Όπως μπορούμε να δούμε στο βίντεο, πολλοί πολίτες διέσχισαν τον δρόμο έξω από τον σταθμό του ΗΣΑΠ στο Μοσχάτο με τη βοήθεια ενός Κλαρκ κι ενός αγροτικού που έστειλε στο σημείο ο Δήμος. Αρκετοί πολίτες μιλούν για μια «μοναδική εμπειρία», ενώ άλλοι έκαναν λόγο για «κακά χάλια με βουλωμένους υπονόμους».

Σε άλλο βίντεο μπορούμε να δούμε το πόσο έχει «φουσκώσει» ο Κηφισός στο ύψος της Λαχαναγοράς. Αυτή τη στιγμή σε πολλούς δρόμους του κέντρου, αλλά και σε Κηφισό και Αττική Οδό, επικρατεί κυκλοφοριακό χάος λόγω της κακοκαιρίας.

Η κακοκαιρία «Adel» θα συνεχιστεί και σήμερα σε όλη σχεδόν τη χώρα, ενώ το Σάββατο (29/11) θα περιοριστεί στο ανατολικό Αιγαίο, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Πηγή: EleftherosTypos.gr

