Βρέθηκαν 36 κλεμμένα αυτοκίνητα από την αστυνομία – Η οργάνωση είχε φτάσει το 1,5 εκατ. ευρώ σε κέρδη

Μεγάλη εγκληματική οργάνωση πιάστηκε έχοντας στην κατοχή της πληθώρα οχημάτων, απαγορευμένων ουσιών, αλλά και χρημάτων.

Σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δραστηριοποιούνταν σε κλοπές και πλαστογραφίες αυτοκινήτων τελευταίας τεχνολογίας (αλλά και μοτοσυκλετών), με στόχο τη διοχέτευσή τους στην αγορά ή τη διάλυσή τους για ανταλλακτικά. Η συνολική παράνομη “μπίζνα” εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 1.500.000 ευρώ, ενώ από τις έρευνες εντοπίστηκαν 36 κλεμμένα αυτοκίνητα.

Επιχείρηση σε 8 περιοχές – 8 συλλήψεις

Η οργανωμένη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου 2026 και εκτυλίχθηκε σε Ασπρόπυργο, Αγία Βαρβάρα, Πειραιά, Άνω Λιόσια, Σπάτα, Καλλιθέα, Ταύρο και Μοσχάτο. Συνελήφθησαν 8 άτομα ως μέλη της οργάνωσης.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο που είναι ήδη έγκλειστο σε Κατάστημα Κράτησης, καθώς και ένας ακόμη που αναζητείται.

Από το 2022 – Στόχος τα “ακριβά” και νεότερης τεχνολογίας μοντέλα

Η έρευνα έδειξε ότι η δράση τους εκτείνεται τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2022, με στοχοποίηση οχημάτων που έχουν ιδιαίτερα αυξημένη εμπορική ζήτηση. Κρίσιμη αποδείχθηκε και η συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, μέσω εργαστηριακών εξετάσεων σε πειστήρια.

Πώς δούλευε το κύκλωμα

Η οργάνωση φέρεται να είχε δομή και ρόλους, με τον “πυρήνα” να καλύπτει όλη την αλυσίδα: από την κλοπή, την απόκρυψη και τη “νομιμοποίηση” έως την πώληση ή τη διάλυση.

41χρονος : περιγράφεται ως κεντρικό πρόσωπο. Με εμπειρία στον χώρο του αυτοκινήτου, φέρεται να έστησε την υποδομή για κλοπή, πλαστογράφηση και διάθεση Ι.Χ. και μοτοσυκλετών. Δημιουργούσε πλαστά έγγραφα ταξινόμησης και φέρεται να είχε ιδρύσει εταιρεία-«φάντασμα» , με “μπροστινό” ένα 48χρονο μέλος, για να καλύπτει τη σύνδεσή του.









40χρονος : διατηρούσε αυτοσχέδιο “διαλυτήριο” και φέρεται να αναλάμβανε απόκρυψη, αποσυναρμολόγηση και γρήγορη διάθεση.

39χρονος : επίσης με αυτοσχέδιο διαλυτήριο, φέρεται να αποσυναρμολογούσε και πλαστογραφούσε κλεμμένα οχήματα, αλλάζοντας συχνά τοποθεσίες.

38χρονος : λειτουργούσε ως “μεταφορέας” κλεμμένων ανταλλακτικών με βαν και σύνδεσμος με την αγορά, συμβάλλοντας στη μετατροπή ανταλλακτικών σε κέρδος και στη νομιμοποίηση εσόδων.

Τα υπόλοιπα 4 μέλη: φέρονται να έκλεβαν οχήματα “κατόπιν εντολής”, να τα έκρυβαν αρχικά σε συνοικιακές οδούς και, αφού περνούσε ένα διάστημα, να τοποθετούσαν πλαστές πινακίδες πριν τα παραδώσουν στον 41χρονο/στα διαλυτήρια. Παράλληλα, αναλάμβαναν πωλήσεις μέσω αγγελιών σε ιστοσελίδες.

Τι βρέθηκε: 36 κλεμμένα αυτοκίνητα, signal jammer, υβριδικές μπαταρίες και ναρκωτικά

Από τις έρευνες σε οικίες, καταστήματα εμπορίας αυτοκινήτων, διαλυτήρια και χώρους στάθμευσης, κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

36 κλεμμένα αυτοκίνητα

εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για αφαίρεση οχημάτων

13 υβριδικές μπαταρίες από κλεμμένα οχήματα

3 εγκέφαλοι αυτοκινήτων

πλήθος εξαρτημάτων (ταμπλό, ρεζερβουάρ, πόρτες, καπό, φτερά κ.ά.)

φορητός παρεμβολέας (signal jammer) , καταγραφικό και συσκευή-laser στερεάς κατάστασης

έγγραφα που αφορούν ταξινομήσεις, κλειδιά και άδειες κυκλοφορίας

συσκευή GPS

πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων

15.000 ευρώ

1.200 γραμμάρια κοκαΐνη και 3.200 γραμμάρια κάνναβης

κάρτες τραπέζης, κάρτα μέλους καζίνου, αλεξίσφαιρο γιλέκο

σουγιάδες, σιδερογροθιές και μαχαίρι

Παράλληλα, κατασχέθηκαν άλλα 25 αυτοκίνητα που θα εξεταστούν για να διαπιστωθεί η νόμιμη προέλευσή τους.

76 περιπτώσεις: 74 κλοπές και 2 απόπειρες

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 76 περιπτώσεις: 74 κλοπές οχημάτων και 2 απόπειρες. Το συνολικό παράνομο όφελος εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1.500.000 ευρώ, ενώ οι συλληφθέντες αναφέρεται ότι έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Η έρευνα συνεχίζεται, ώστε να αποτυπωθεί το πλήρες εύρος της δράσης του κυκλώματος.

