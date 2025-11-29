Βροχή οι μηνύσεις από ιδιοκτήτες σε εταιρεία που το ηλεκτρικό της ήθελε τελικά 24 ώρες για να φορτίσει

Οι ιδιοκτήτες του αυτοκινήτου στις ΗΠΑ καταγγέλλουν «εξαιρετικά αργές φορτίσεις » – Η αγωγή πάει σε διαιτησία

Η VinFast βρίσκεται για άλλη μια φορά στο επίκεντρο αρνητικής δημοσιότητας στις ΗΠΑ, αυτή τη φορά λόγω ενός τεχνικού ζητήματος που – σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες – μετατρέπει τη φόρτιση του VF 8 σε… δοκιμασία υπομονής. Όπως υποστηρίζουν δύο οδηγοί ηλεκτρικών VF 8 Plus AWD, το αυτοκίνητο μπορεί να χρειαστεί έως και 24 ώρες για να φορτίσει πλήρως, αντί για τις 6–8 ώρες που περιγραφόταν στα επίσημα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Η συλλογική αγωγή (class action) κατατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Καλιφόρνια και αφορά πελάτες που αγόρασαν ή μίσθωσαν VinFast VF 8 τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Παρότι όμως ξεκίνησε ως ομαδική προσφυγή, ο δικαστής αποφάσισε τελικά ότι η υπόθεση πρέπει να οδηγηθεί σε υποχρεωτική διαιτησία, βάσει των συμβολαίων αγοράς/μίσθωσης που υπέγραψαν οι κάτοχοι.

Πού οφείλεται η αργή φόρτιση;

Σύμφωνα με τους ενάγοντες, Gil Swigi και Joseph Mizrahi, το αυτοκίνητο δεν πλησιάζει καν την επίσημα ανακοινώμενη απόδοση φόρτισης.

Η VinFast διαφημίζει ότι το VF 8 φορτίζει με 6,6 kW ή περισσότερο σε AC Level 2.

Οι κάτοχοι, όμως, λένε ότι στην πράξη το αυτοκίνητο φορτίζει κάτω από 2 kW, επίπεδο αντίστοιχο με παλαιάς γενιάς ηλεκτρικά όπως το πρώτο Nissan Leaf.

Ακόμη πιο ανησυχητικός είναι ο ισχυρισμός ότι, όταν προσπάθησαν να φορτίσουν με το διαφημιζόμενο ρεύμα των 32 amps, η φόρτιση τερματιζόταν απότομα λόγω λογισμικού σφάλματος. Με αποτέλεσμα να μπορούν να φορτίσουν μόνο στα 19 amps, δηλαδή με 40% χαμηλότερη ισχύ. Επίσης,ανέφεραν ότι η φόρτιση διακοπτόταν συχνά και αδικαιολόγητα μέσα στη νύχτα, αφήνοντάς τους το πρωί με μισοάδεια μπαταρία.

Οι ιδιοκτήτες αναφέρουν ότι η VinFast προσπάθησε επανειλημμένα να διορθώσει τα προβλήματα στα οχήματά τους, χωρίς όμως μόνιμο αποτέλεσμα. Σύμφωνα με καταγγελίες στο carcomplaints.com, τα αυτοκίνητα επανειλημμένα εμφάνιζαν αστοχίες στο σύστημα φόρτισης.

Η «λύση» που βρήκαν μόνοι τους

Μετά από αρκετά ανεπιτυχή ραντεβού στα συνεργεία, οι δύο οδηγοί υποστηρίζουν ότι η φόρτιση έφτασε επιτέλους στα αναγραφόμενα επίπεδα μόνο αφού αγόρασαν πρόσθετο και πιο ακριβό εξοπλισμό φόρτισης. Κάτι που, όπως λένε, δεν θα έπρεπε να είναι αναγκαίο σε ένα νέο ηλεκτρικό SUV με premium τιμή.

Γιατί «πάγωσε» η ομαδική αγωγή

Η VinFast αντέτεινε ότι και οι δύο ιδιοκτήτες είχαν υπογράψει ρήτρα διαιτησίας, συμφωνώντας ότι τυχόν διαφωνίες δεν θα λύνονται στα δικαστήρια αλλά μέσω ιδιωτικής διαδικασίας επίλυσης διαφορών.

Ο δικαστής έκανε δεκτό το αίτημα της εταιρείας, με αποτέλεσμα η συλλογική αγωγή να παγώσει και οι δύο υποθέσεις να μεταφερθούν σε διαιτησία, η οποία ορίστηκε για τις 20 Φεβρουαρίου 2026.

Για μια εταιρεία που προσπαθεί να χτίσει αξιοπιστία στην κρίσιμη αγορά των ΗΠΑ, οι αναφορές για «φορτίσεις 24 ωρών» και λογισμικά σφάλματα δημιουργούν ακόμα μία πληγή στην εικόνα της – ειδικά καθώς η VinFast έχει ήδη δεχθεί κριτική για θέματα ποιότητας, βαθμολογίες απόδοσης και ασφάλειας.

