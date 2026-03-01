Woke τέλος: Σε αυτό το μέρος οι trans οδηγοί πρέπει να επιστρέψουν τα διπλώματά τους

Τα διπλώματα που δόθηκαν σε trans οδηγούς σε περιόδους Woke ατζέντας θεωρούνται πλέον άκυρα, αφού σε αυτά αναγράφεται «λάθος» φύλο

Ο πολιτικός αναβρασμός καλά κρατεί στις ΗΠΑ, με την κυβέρνηση Τραμπ να προσπαθεί να «μπαλώσει τρύπες» για την δημιουργία των οποίων κατηγορεί (όπως συνηθίζεται) τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Τόσο ο πλανητάρχης, όσο και το κίνημα MAGA είναι οι μεγαλύτεροι πολέμιοι της λεγόμενης Woke ατζέντας κι όπως φαίνεται ψάχνουν τρόπους να έρθουν σε νέα ρήξη μαζί του με κάθε ευκαιρία.

Η νεότερη ρήξη έρχεται από το Κάνσας, όπου ένας νέος νόμος βγάζει «άκυρα» όλα τα διπλώματα τα οποία κατέχουν trans οδηγοί, στα οποία το φύλλο που αναγράφεται δεν είναι το ίδιο με αυτό που αποδόθηκε κατά τη γέννηση.

Το εν λόγω θέμα είναι 100% τυπικό και δεν έχει την παραμικρή σχέση με την ασφάλεια των οδηγών. Η πολιτεία του Κάνσας ακυρώνει χιλιάδες άδειες οδήγησης που αφορούν trans κατοίκους της πολιτείας, με τον νέο νόμο να τίθεται σε ισχύ άμεσα μετά τη δημοσίευσή του. Οι νομοθέτες φαίνεται πως αγνόησαν επιδεικτικά το βέτο της κυβερνήτη, Laura Kelly, σε άλλη μια ρεπουμπλικανική «βολή» προς τους Δημοκρατικούς.

Η άμεση ισχύ του, χωρίς κάποια περίοδο χάριτος, σημαίνει ουσιαστικά πως χιλιάδες οδηγοί βρέθηκαν με δίπλωμα που δεν ισχύει ενώ ήταν… στον δρόμο.

Σοκ για τους trans οδηγούς

Οι trans κάτοικοι της πολιτείας του Κάνσας σίγουρα έπαθαν σοκ όταν έλαβαν μια επιστολή που επιβεβαιώνει την αλλαγή στη νομοθεσία. Σε αυτή αναγράφεται πως, μόλις θεσπιστεί ο νόμος, η οδήγηση χωρίς έγκυρη άδεια θα μπορούσε να τους εκθέσει σε πρόσθετες κυρώσεις. Η επιστολή κοινοποιήθηκε από την Erin In The Morning, μια ιστοσελίδα που καλύπτει θέματα που αφορούν τα trans άτομα.

«Εάν έχετε λάβει αυτήν την ειδοποίηση, τα αρχεία μας δείχνουν ότι, κατά τη δημοσίευση αυτού του νόμου στο Kansas Register την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026, η τρέχουσα πιστοποίηση του Κάνσας δεν θα ισχύει πλέον», αναφέρει η επιστολή. «Επιπλέον, λάβετε υπόψη ότι η Νομοθετική Συνέλευση δεν συμπεριέλαβε περίοδο χάριτος για την ενημέρωση των πιστοποιητικών. Αυτό σημαίνει ότι μόλις θεσπιστεί επίσημα ο νόμος, η τρέχουσα πιστοποίηση σας θα είναι αμέσως άκυρη και ενδέχεται να υποστείτε πρόσθετες κυρώσεις εάν οδηγείτε όχημα χωρίς έγκυρη πιστοποίηση».

Τουλάχιστον 1.700 άκυρες άδειες οδήγησης

Η Washington Post αναφέρει πως τουλάχιστον 1.700 άδειες οδήγησης οδεύουν προς επανέκδοση, μαζί με έως και 1.800 πιστοποιητικά γέννησης, ενώ έχουν ήδη σταλεί επιστολές σε όσους οδηγούς επηρεάζονται, καλώντας τους να παραδώσουν τις άδειές τους για αντικατάσταση. Μάλιστα, τα trans άτομα θα πρέπει να καλύψουν τα έξοδα αντικατάστασης από την τσέπη τους.

Το κόστος αντικατάστασης είναι μικρό (26 δολάρια), αλλά αυτό που μετράει περισσότερο είναι η ίδια η κίνηση. Παράλληλα, η πολιτεία του Κάνσας δεν φαίνεται να προτίθεται να διαθέσει κεφάλαια για να καλύψει το κόστος αντικατάστασης των αδειών.

Οι κυρώσεις

Το κόστος μπορεί να μην είναι μεγάλο, αλλά ούτε και μηδενικό, ωστόσο, οι κυρώσεις για όποιον οδηγεί χωρίς έγκυρη άδεια στο Κάνσας είναι σοβαρές. Σύμφωνα με τους νόμους της πολιτείας, η οδήγηση χωρίς έγκυρη άδεια αποτελεί πλημμέλημα κατηγορίας Β που τιμωρείται με έως και 6 μήνες φυλάκιση, ενώ συνοδεύεται από χρηματικό πρόστιμο ύψους 1.000 δολαρίων.

Αυτό ακούγεται αρκετά σκληρό για άτομα τα οποία δεν έχουν αποτύχει στις εξετάσεις οδήγησης, δεν έχουν μαζέψει πόντους στο δίπλωμά τους, ούτε έχουν παραβιάσει κάποιον σοβαρό κανόνα ασφαλείας.

Μπορεί η αρχή να γίνεται στο Κάνσας, ωστόσο, τα ρεπουμπλικανικά «κύματα» αναμένεται να παρασύρουν και κατοίκους άλλων πολιτειών όπως, Φλόριντα, Τενεσί και Τέξας, με τις εν λόγω παραδοσιακά «κόκκινες» πολιτείες να απαγορεύουν ήδη τις αλλαγές φύλου σε άδειες οδήγησης. Το ευρύτερο νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης διατάξεις που σχετίζονται με την πρόσβαση στις τουαλέτες σε κυβερνητικά χτίρια – ακόμα μια υπόθεση που διχάζει τον κόσμο στις ΗΠΑ.

Τι κρατάμε:

«Άκυρα» τα διπλώματα οδήγησης trans οδηγών στο Κάνσας

Άμα στο δίπλωμά σου αναγράφεται διαφορετικό φύλο από αυτό που σου δόθηκε όταν γεννήθηκες, πρέπει να το πας πίσω

Η οδήγηση με μη-έγκυρη άδεια είναι πλημμέλημα και τιμωρείτε με φυλάκιση 6 μηνών και 1.000 δολάρια πρόστιμο

Πρόκειται για ακόμα ένα πολιτικό «χαστούκι» στη Woke ατζέντα από την κυβέρνηση Τραμπ

Πηγή: Carscoops.com