Ξαφνικό λουκέτο για ελληνική εταιρεία καυσίμων-κολοσσό – Ποια είναι και τι συνέβη;

Την προσωρινή αναστολή λειτουργία της ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά γνωστή εταιρεία καυσίμων την Τρίτη (16/12)

Η Cetracore-Jetoil SA ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά την προσωρινή αναστολή λειτουργίας της την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025. Η εταιρεία, που δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά καυσίμων από το 2018, αποδίδει την κίνηση σε προβλήματα που προέκυψαν μετά από κυρώσεις σε πρόσωπα της διοίκησης με διασύνδεση με τη Ρωσία, με άμεσο αντίκτυπο στη συνέχιση των επιχειρησιακών λειτουργιών (λογιστήριο, παραδόσεις, συμβάσεις). Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, αναμένονται δυσκολίες τροφοδοσίας σε τμήμα του δικτύου πρατηρίων που συνεργάζονταν με την εταιρεία.

Τι σημαίνει πρακτικά η «προσωρινή αναστολή»

Η ενημέρωση προς συνεργάτες και προμηθευτές έκανε λόγο για παύση λειτουργιών “σε όλα τα επίπεδα”, γεγονός που επηρεάζει άμεσα παραδόσεις καυσίμων, εκτελέσεις συμβολαίων και πληρωμές. Αυτό δεν σημαίνει αυτόματα ότι τα πρατήρια με σήμανση Jetoil σταματούν να λειτουργούν: πολλά είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις και μπορούν να προμηθευτούν καύσιμα από άλλους χονδρεμπόρους ή να αλλάξουν προσωρινά προμηθευτή. Ωστόσο, το brand-level supply chain της Cetracore-Jetoil διαταράσσεται, κάτι που εξηγεί τις καθυστερήσεις/ελλείψεις που ήδη αναφέρονται.

Ιστορικό και εταιρικό πλαίσιο

Η τρέχουσα εταιρική μορφή προέκυψε το 2018, όταν η αυστριακή Cetracore Energy GmbH απέκτησε τα περιουσιακά στοιχεία και το δίκτυο της ιστορικής ελληνικής Jetoil (Mamidoil), η οποία είχε βρεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Η Jetoil, ιδρυθείσα το 1968, υπήρξε για δεκαετίες η πρώτη ιδιωτική ελληνική εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών και σημαντικός παίκτης της χονδρικής/λιανικής αγοράς καυσίμων.

Επιπτώσεις για οδηγούς και αγορά

Βραχυπρόθεσμα : πιθανές ελλείψεις σε μεμονωμένα πρατήρια ή αλλαγές προμηθευτή. Συνιστάται οι καταναλωτές να ελέγχουν διαθεσιμότητα/τιμές σε εφαρμογές σύγκρισης ή να επικοινωνούν με το πρατήριο πριν τον ανεφοδιασμό.

Μεσοπρόθεσμα : εάν η αναστολή παραταθεί, μέρος των συνεργαζόμενων πρατηρίων ενδέχεται να επανεπωνυμοποιηθεί ή να εξασφαλίσει μακροχρόνια τροφοδοσία από άλλο εισαγωγέα/διυλιστήριο.

Τιμές: προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις γενικευμένης ανατιμητικής πίεσης λόγω του συγκεκριμένου γεγονότος. H ελληνική αγορά έχει πολλαπλούς παίκτες στη χονδρική και ισχυρή εγχώρια διύλιση, οπότε ο αντίκτυπος είναι κυρίως τοπικός/δικτυακός. (Εκτίμηση με βάση τη δομή της αγοράς. Oι επίσημες αρχές δεν έχουν εκδώσει προειδοποίηση για τιμολογιακές στρεβλώσεις.)

Τι κρατάμε;

Αιφνιδιαστική αναστολή της Cetracore-Jetoil λόγω κυρώσεων που επηρεάζουν τη λειτουργία, με άμεσες δυσχέρειες τροφοδοσίας σε τμήμα του δικτύου.

Η Jetoil έχει βαθύ αποτύπωμα στην ελληνική αγορά (από το 1968), ενώ η σημερινή δομή διαμορφώθηκε το 2018 από την Cetracore.

Τοπικές επιπτώσεις αναμένονται σε πρατήρια· η ευρύτερη αγορά διαθέτει εναλλακτικές πηγές τροφοδοσίας, περιορίζοντας τον συστημικό κίνδυνο.