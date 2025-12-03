quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μοναδικό φαινόμενο: “Νέκρωσαν” όλες οι Porsche στη Ρωσία – Κυβερνοεπίθεση ή αντίποινα;

ΤΕΤΑΡΤΗ | 03.12.2025
Autotypos Team
monadiko-fainomeno-nekrosan-oles-oi-porsche-sti-rosia-kyvernoepithesi-i-antipoina-785142

Σάλος στη Ρωσία με εκατοντάδες ιδιοκτήτες Porsche να αναφέρουν πως τα αυτοκίνητά τους ξαφνικά σταμάτησαν να λειτουργούν

Εκατοντάδες ιδιοκτήτες Porsche από πόλεις όπως η Μόσχα και το Κρασνοντάρ αναφέρουν πως αυτοκίνητά τους ακινητοποιήθηκαν μετά από βλάβη στο δορυφορικό σύστημα PVTS (Porsche Vehicle Tracking System).

Η Rolf, ο μεγαλύτερος όμιλος αντιπροσωπειών της Ρωσίας, δήλωσε ότι τα αιτήματα για σέρβις αυξήθηκαν την Παρασκευή, καθώς εκατοντάδες αυτοκίνητα έχασαν ξαφνικά τη σύνδεση με τις ενσωματωμένες μονάδες συναγερμού τους, οι οποίες συνδέονται μέσω δορυφόρου.

Τι είναι το σύστημα PVTS

Πρόκειται για το σύστημα δορυφορικής παρακολούθησης οχημάτων της Porsche, ένα σύστημα που παρέχει ένα επιπλέον επίπεδο ασφαλείας, ακινητοποιώντας τα σε περίπτωση κλοπής. Οι νεότερες εκδόσεις του PTVS είναι ενσωματωμένες στην εφαρμογή My Porsche, προσφέροντας απομακρυσμένες λειτουργίες για την παρακολούθηση της ακριβούς τοποθεσίας του οχήματός.

Το σύστημα συναγερμού απενεργοποιείται αυτόματα αν ο ιδιοκτήτης διαθέτει την κάρτα οδηγού, ενώ μια δεύτερη κάρτα βρίσκεται μέσα στο όχημα. Σε περίπτωση που η Porsche οδηγείται χωρίς δεύτερη κάρτα οδηγού, το αυτοκίνητο ακινητοποιείται και στέλνει σιωπηλό συναγερμό στο κέντρο.

Αντίποινα ή κυβερνοεπίθεση;

Η διακοπή λειτουργίας επηρεάζει όλα τα μοντέλα της Porsche και οποιοδήποτε όχημα θα μπορούσε ενδεχομένως να κλειδωθεί αυτόματα, δήλωσε ένας εκπρόσωπος της Rolf στον ιστότοπο ειδήσεων RBC.

«Είναι πιθανό αυτό να έγινε σκόπιμα», φέρεται να είπε ο εκπρόσωπος, αν και δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτόν τον ισχυρισμό.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη τοποθέτηση από το γραφείο της Porsche στη Ρωσία, αλλά ούτε από τα κεντρικά της γερμανικής μάρκας στη Στουτγκάρδη, με αποτέλεσμα οι φήμες και οι θεωρίες συνομωσίας να «φουντώνουν» στο διαδίκτυο.

Πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν πως για τη διακοπή λειτουργίας των Porsche στη Ρωσία ευθύνεται κάποια κυβερνοεπίθεση από τρίτο, ενώ άλλοι λένε πως οι Γερμανοί τράβηξαν επίτηδες το «καλώδιο» από τα αυτοκίνητα της μάρκας ως αντίποινα για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτή τη στιγμή τα σημεία εξυπηρέτησης της Porsche στη Ρωσία έχουν κατακλειστεί από ιδιοκτήτες Porsche που κάνουν λόγο για μια «μυστική επιχείρηση» της Δύσης με στόχο τα αυτοκίνητά τους.

Υπενθυμίζουμε πως η Porsche διέκοψε όλες τις εμπορικές της δραστηριότητες στη Ρωσία μετά την εισβολή των στρατευμάτων της στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγές: Τhemoscowtimes.com, Dailymail.co.uk

Όλες οι ειδήσεις

Ανανεωμένη Toyota Corolla: Αναλυτικά εκδόσεις και τιμές στην Ελλάδα

Το νέο οικογενειακό SUV της Skoda που σαρώνει – 100.000 αυτοκίνητα σε ένα χρόνο

Σοκ: Video από την καταδίωξη του ανηλίκου που έφαγε πρόστιμο 11.350 ευρώ – Τι έκανε;

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Porsche#ρωσια
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

i-nea-porsche-pou-kanei-patago-10-500-diloseis-endiaferontos-se-mia-molis-agora-785105

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

03.12.2025

Η νέα Porsche που κάνει πάταγο – 10.500 δηλώσεις ενδιαφέροντος σε μία μόλις αγορά
afti-einai-i-pio-akraia-porsche-911-gt3-pou-boreis-na-agoraseis-afti-ti-stigmi-des-chrono-sto-nurburgring-784188

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

29.11.2025

Αυτή είναι η πιο ακραία Porsche 911 GT3 που μπορείς να αγοράσεις αυτή τη στιγμή – Δες χρόνο στο Nurburgring
to-montelo-pou-anagkase-tous-anthropous-tis-porsche-na-vgaloun-to-kapelo-sti-hyundai-677031

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

26.11.2025

Το μοντέλο που ανάγκασε τους ανθρώπους της Porsche να βγάλουν το καπέλο στη Hyundai
i-porsche-parousiase-to-pio-cool-camera-car-pou-echei-ftiachtei-pote-vasizetai-se-spor-cabrio-montelo-781674

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

09.11.2025

Η Porsche παρουσίασε το πιο cool camera-car που έχει φτιαχτεί ποτέ – Βασίζεται σε σπορ cabrio μοντέλο
i-mercedes-amg-etoimazei-ton-epomeno-antagonisti-tis-gt3-rs-781192

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

30.10.2025

Η Mercedes-AMG ετοιμάζει τον επόμενο ανταγωνιστή της GT3 RS
ferrari-paei-na-stripsei-san-porsche-kai-kataligei-pano-se-fortigo-video-780739

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

26.10.2025

Ferrari πάει να στρίψει σαν Porsche και καταλήγει πάνω σε φορτηγό (Video)

Πρόσφατες Ειδήσεις