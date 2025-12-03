Μοναδικό φαινόμενο: “Νέκρωσαν” όλες οι Porsche στη Ρωσία – Κυβερνοεπίθεση ή αντίποινα;

Σάλος στη Ρωσία με εκατοντάδες ιδιοκτήτες Porsche να αναφέρουν πως τα αυτοκίνητά τους ξαφνικά σταμάτησαν να λειτουργούν

Εκατοντάδες ιδιοκτήτες Porsche από πόλεις όπως η Μόσχα και το Κρασνοντάρ αναφέρουν πως αυτοκίνητά τους ακινητοποιήθηκαν μετά από βλάβη στο δορυφορικό σύστημα PVTS (Porsche Vehicle Tracking System).

Η Rolf, ο μεγαλύτερος όμιλος αντιπροσωπειών της Ρωσίας, δήλωσε ότι τα αιτήματα για σέρβις αυξήθηκαν την Παρασκευή, καθώς εκατοντάδες αυτοκίνητα έχασαν ξαφνικά τη σύνδεση με τις ενσωματωμένες μονάδες συναγερμού τους, οι οποίες συνδέονται μέσω δορυφόρου.

Τι είναι το σύστημα PVTS

Πρόκειται για το σύστημα δορυφορικής παρακολούθησης οχημάτων της Porsche, ένα σύστημα που παρέχει ένα επιπλέον επίπεδο ασφαλείας, ακινητοποιώντας τα σε περίπτωση κλοπής. Οι νεότερες εκδόσεις του PTVS είναι ενσωματωμένες στην εφαρμογή My Porsche, προσφέροντας απομακρυσμένες λειτουργίες για την παρακολούθηση της ακριβούς τοποθεσίας του οχήματός.

Το σύστημα συναγερμού απενεργοποιείται αυτόματα αν ο ιδιοκτήτης διαθέτει την κάρτα οδηγού, ενώ μια δεύτερη κάρτα βρίσκεται μέσα στο όχημα. Σε περίπτωση που η Porsche οδηγείται χωρίς δεύτερη κάρτα οδηγού, το αυτοκίνητο ακινητοποιείται και στέλνει σιωπηλό συναγερμό στο κέντρο.

Porsches are no longer running in Russia.😂😂😂 Many exclusive German cars across Russia have become “pumpkins.” The standard alarm system disables the engines of the Cayenne, Macan, and Panamera models. Porsche owners are complaining en masse on social media. The cars are… pic.twitter.com/o6IOzofVU6 — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) December 2, 2025

Αντίποινα ή κυβερνοεπίθεση;

Η διακοπή λειτουργίας επηρεάζει όλα τα μοντέλα της Porsche και οποιοδήποτε όχημα θα μπορούσε ενδεχομένως να κλειδωθεί αυτόματα, δήλωσε ένας εκπρόσωπος της Rolf στον ιστότοπο ειδήσεων RBC.

«Είναι πιθανό αυτό να έγινε σκόπιμα», φέρεται να είπε ο εκπρόσωπος, αν και δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτόν τον ισχυρισμό.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη τοποθέτηση από το γραφείο της Porsche στη Ρωσία, αλλά ούτε από τα κεντρικά της γερμανικής μάρκας στη Στουτγκάρδη, με αποτέλεσμα οι φήμες και οι θεωρίες συνομωσίας να «φουντώνουν» στο διαδίκτυο.

Russian Porsche owners’ cars are immobilised across the country – with ‘deliberate’ satellite interference feared. https://t.co/3NS4diyr3V — Sir William Browder KCMG (@Billbrowder) December 2, 2025

Πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν πως για τη διακοπή λειτουργίας των Porsche στη Ρωσία ευθύνεται κάποια κυβερνοεπίθεση από τρίτο, ενώ άλλοι λένε πως οι Γερμανοί τράβηξαν επίτηδες το «καλώδιο» από τα αυτοκίνητα της μάρκας ως αντίποινα για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτή τη στιγμή τα σημεία εξυπηρέτησης της Porsche στη Ρωσία έχουν κατακλειστεί από ιδιοκτήτες Porsche που κάνουν λόγο για μια «μυστική επιχείρηση» της Δύσης με στόχο τα αυτοκίνητά τους.

Υπενθυμίζουμε πως η Porsche διέκοψε όλες τις εμπορικές της δραστηριότητες στη Ρωσία μετά την εισβολή των στρατευμάτων της στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγές: Τhemoscowtimes.com, Dailymail.co.uk

