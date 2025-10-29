Ξεχάστε ό,τι ξέρατε για το Hyundai Tucson – δείτε πώς θα είναι η πέμπτη γενιά του 2027

Ακόμη μία επανάσταση μας επιφυλάσσει η Hyundai με το επικείμενο Tucson πέμπτης γενιάς. Ξεχάστε τα νεύρα και τις φωτοσκιάσεις στο αμάξωμα και υποδεχτείτε ένα πιο μίνιμαλ και γεωμετρικό στιλ. Και οι εξελίξεις συνεχίζονται σε επίπεδο συνδεσιμότητας και υβριδικών συνόλων.

Εικονογράφηση: Marcello Poblete

Μα πώς πέρασαν πέντε χρόνια από το πανδημικό 2020 που παρουσιάστηκε το Hyundai Tucson τελευταίας γενιάς; Με ένα μπροστινό μέρος-μωσαϊκό από γεωμετρικά σχήματα, δύο έντονες χαρακιές στο πλάι και μυώδη φτερά, το μεσαίο SUV λες και είχε σχεδιαστεί για σπορ αυτοκίνητο. Σε σημείο μάλιστα να αναρωτιέσαι αν είχε κάποια σχέση με την προηγούμενη γενιά – εκείνη που είχε επαναφέρει το όνομα Tucson μετά από μία παρένθεση με το ix35.

Όμως μάλλον ήρθε η ώρα για ένα νέο Tucson. Ή, καλύτερα, έρχεται στα τέλη του 2026, όταν θα παρουσιαστεί επίσημα το νέο μοντέλο για να βγει στις αγορές το 2027. Όμως τα προπαραγωγής «μουλάρια» κυκλοφορούν ήδη και γράφουν χιλιάδες χιλιόμετρα. Χάρη σ΄ αυτά και σε όσα αφήνει να διακρίνουμε το καμουφλάζ τους, τολμήσαμε να σχεδιάσουμε το επόμενο Tucson από τώρα. Και ξέρετε ποιο είναι το νέο, το οποίο ήταν μάλλον αναμενόμενο; Το κορεατικό C-SUV θα συνοδεύεται από ακόμη μία επανάσταση, τουλάχιστον στην εξωτερική του σχεδίαση, σε σημείο να είναι ακριβώς το αντίθετο του σημερινού. Θα χαρακτηρίζεται από κιβωτιόσχημες αναλογίες και τετραγωνισμένες γραμμές, που θα παραπέμπουν στο Santa Fe.

Όμως αυτή η αλλαγή πλεύσης δεν πρέπει να μας εκπλήσσει. Η τάση για συνεχείς καινοτομίες είναι πλέον κομμάτι της κορεατικής κουλτούρας στο θέμα αυτοκίνητο και όχι μόνο. Εξάλλου, στη Σεούλ μας έχουν αποδείξει εδώ και χρόνια ότι δεν φοβούνται τις τολμηρές επιλογές. Αυτήν τη φορά επέλεξαν να τραβήξουν γραμμές με τον χάρακα και να μας δώσουν ένα αμάξωμα με ελαφρώς μεγαλύτερες διαστάσεις από πριν.

Το Tucson NX5, όπως είναι ο κωδικός του μοντέλου πέμπτης γενιάς, θα έχει μήκος κοντά στα 4,60 μέτρα, που είναι πλέον στάνταρ για SUV της συγκεκριμένης κατηγορίας. Αυτό θα ισχύει για την ευρωπαϊκή έκδοση, διότι, όπως συνέβη και με το σημερινό μοντέλο, το μήκος θα αλλάζει από αγορά σε αγορά. Σε μερικές μάλιστα, όπως των Ηνωμένων Πολιτειών, προβλέπεται και έκδοση με μακρύ μεταξόνιο.

Το Tucson στην αγορά! 793 Tucson έχει απορροφήσει φέτος μέχρι και τον Αύγουστο η ελληνική αγορά (στοιχεία ΣΕΕΑ), αριθμός που το τοποθετεί στην 9η θέση στις πωλήσεις της κατηγορίας C-SUV. Η καλύτερη χρονιά του κορεατικού SUV ήταν το 2022 (1.523 πωλήσεις, #4), ενώ το 2024 ήταν 3ο στην κατηγορία με 1.144 μονάδες.

Εξελιγμένο infotainment

Αν στον τομέα της εμφάνισης αναμένεται επανάσταση, σε επίπεδο hardware μπορούμε να μιλάμε απλά για εξέλιξη. Και αυτό είναι λογικό. Όπως έχουν αλλάξει τα πράγματα, οι κινητήρες εσωτερικής καύσης κάνουν μικρότερα βήματα από τους ηλεκτρικούς. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν καινοτομίες, το αντίθετο μάλιστα. Ειδικά όταν μιλάμε για έναν κολοσσό σαν τη Hyundai, η οποία διαθέτει ένα πολυδαίδαλο R&D που ασχολείται με ηλεκτροκίνηση και με υβριδική τεχνολογία κάθε είδους, όσο και με το υδρογόνο. Μετά έχουμε και τους diesel, οι οποίοι σύντομα θα εκλείψουν, τουλάχιστον στην Ευρώπη. Και στο σημερινό Tucson ο ρόλος του diesel είναι περιορισμένος, ενώ κυριαρχούν υβριδικές εκδόσεις mild, full και επαναφορτιζόμενες. Μάλιστα, σε αυτές θα βασιστεί η μελλοντική γκάμα του μοντέλου. Την άνοιξη, ο Κορεάτης κατασκευαστής παρουσίασε μία νέα γενιά παραδοσιακών υβριδικών συστημάτων, τα οποία θα φορεθούν σε όλη την γκάμα, όπως και στα μοντέλα της premium μάρκας, Genesis, από το 2026. Πέρα από το full υβριδικό σύνολο, για το οποίο μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά, στο μεσαίο SUV θα δούμε ένα επαναφορτιζόμενο, με μπαταρία επαρκή για ηλεκτρική αυτονομία έως 100 χιλιόμετρα. Αμφίβολη παραμένει μία mild υβριδική έκδοση, καθώς, όπως φαίνεται, η full hybrid θα καλύψει το κάτω μέρος της γκάμας, με επίπεδα ισχύος από 100 έως 300 ίππους.

Το άλλο νέο ονομάζεται Pleos. Πίσω από το ελληνοπρεπές όνομα κρύβεται ένα οικοσύστημα βασισμένο στο Διαδίκτυο, το οποίο καλύπτει τα πάντα, από το infotainment μέχρι προηγμένα ADAS και υπηρεσίες χρήστη. Πρόκειται για το επόμενο βήμα προς τα λεγόμενα «οχήματα λογισμικού». Το νέο Tucson αυτονόητα θα φέρει εξελίξεις στον τομέα της συνδεσιμότητας, χάρη σε ένα νέο infotainment βασισμένο στο Android Automotive, με smartphone περιβάλλον χρήστη με δυνατότητες εξατομίκευσης.

Μίνιμαλ αλλά γκράντε

Αντί για νεύρα και έντονες γραμμές σε ένα μυώδες αμάξωμα, το νέο Tucson θα προβάλλει λείες επιφάνειες και σαφείς γωνίες. Μια γεωμετρική, θα λέγαμε, επανάσταση για την επόμενη γενιά του κορεατικού C-SUV. Όμως οι διαστάσεις θα μεγαλώσουν για άλλη μία φορά, η καμπίνα θα είναι σχεδιασμένη από το μηδέν και στην γκάμα θα βρίσκουμε εξηλεκτρισμένα κινητήρια σύνολα και μόνο. Στο κέντρο του ταμπλό, ένα εντελώς νέο infotainment με λογισμικό Android.

Full Hybrid επόμενης γενιάς

Η Hyundai είναι έτοιμη να παρουσιάσει τη νέα γενιά του full υβριδικού της συστήματος. Με δύο ηλεκτροκινητήρες ενσωματωμένους στη μετάδοση να υποστηρίζουν έναν 4κύλινδρο turbo βενζίνης, με δύο χωρητικότητες – 1,6 και 2,5 λίτρα. Και οι δύο εκδόσεις έχουν σχεδιαστεί για καλύτερες επιδόσεις, προπάντων σε επίπεδο ροπής, και για χαμηλότερη κατανάλωση. Ο πρώτος ηλεκτροκινητήρας είναι απευθείας συνδεδεμένος με τον θερμικό, λειτουργεί ως μίζα, φορτίζει την μπαταρία και του χαρίζει πρόσθετη ροπή. Ο δεύτερος και μεγαλύτερος μπορεί να μεταδίδει αυτόνομα την κίνηση για μικρές αποστάσεις. Ο 2,5 θα είναι ο πρώτος κινητήρας της Hyundai που θα υιοθετήσει το νέο full υβριδικό σύστημα, αλλά το Tucson θα φορέσει μόνο τον 1,6. Στην έκδοση AWD, η τετρακίνηση θα εξασφαλίζεται χάρη σε έναν τρίτο ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα, όμως ο κορεατικός όμιλος θα συνεχίσει να προσφέρει και μηχανικά συστήματα 4×4.

Είκοσι χρόνια ιστορίας

Το Tucson μπορεί να οδεύει προς την πέμπτη γενιά του, όμως στην πορεία δεν κράτησε πάντα το ίδιο όνομα. Στη δεύτερη γενιά του το 2009, οι Κορεάτες το ονόμασαν ix35 σε κάποιες αγορές, ανάμεσά τους και οι ευρωπαϊκές.

2004

ΠΡΩΤΗ ΓΕΝΙΑ

Γεννιέται το αδελφάκι του Santa Fe.

2009

ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΑ

Παρουσιάζεται στη Φρανκφούρτη το ix35.

2015

ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΙΑ

Επαναφορά του ονόματος με ώριμη εμφάνιση.

2020

ΤΕΤΑΡΤΗ ΓΕΝΙΑ

Τολμηρή εμφάνιση και υβριδική τεχνολογία.

2023

FACELIFT

Η τελευταία γενιά του μοντέλου ανανεώθηκε κυρίως εσωτερικά.

