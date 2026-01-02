Ξεχάστε το φλας για τις στροφές: Αυτό είναι το νέο, υπερθετικό φλας για τις αναστροφές

Δεν είναι καθόλου κακή ιδέα αν και δείχνει πρόθεση για μια κίνηση που σχεδόν παντού απαγορεύεται

Θυμίζει κλασσική συζήτηση με boomer, ξέρετε, αυτούς που έκαναν 50 χιλιόμετρα μέσα στα χιόνια για να πάνε σχολείο. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, πάει ως εξής, «στην ηλικία σου είχα περισσότερο φλάς». Μόνο που συμβαίνει τώρα και αφορά την ενσωμάτωση μιας νέας προειδοποιητικής οπτικής ένδειξης για αλλαγή κατεύθυνσης. Αυτό που ξέραμε όλοι ως φλας, αποκτά ένα «πιο φλας» που δείχνει στους άλλους οδηγούς την πρόθεση για αναστροφή.

Η αναστροφή είναι μια κίνηση που επιτρέπεται όπου δεν υπάρχουν πινακίδες που να την απαγορεύουν και όταν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος. Στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, εκεί που είναι πιο πιθανό ότι θα σου χρειαστεί όμως, θα υπάρχει η σχετική πινακίδια απαγόρευσης. Όπως και να έχει, είναι μια ζόρικη αλλαγή κατεύθυνσης που για να πραγματοποιηθεί καταλαμβάνει δύο ρεύματα κυκλοφορίας προϋποθέτει στάση στο ένα και καλή επιτάχυνση στο δεύτερο.

Για αυτό τον λόγο, καλό είναι να ειδοποιούνται οι άλλοι οδηγοί και το φλας από μόνο του δεν αρκεί. Στην Κίνα λοιπόν, η HiPhi, την οποία αν δεν την γνωρίζετε είναι άλλη μια «τι είπες τώρα;» κατασκευάστρια ηλεκτρικών αυτοκινήτων, έβαλε το «one flash to rule them all» στο μοντέλο της, Ζ.

Πρόκειται για μια ένδειξη που όταν ενεργοποιείται απεικονίζει το κλασικό σύμβολο της ανατροφής σε led matrix φωτιστικά σώματα, που υπάρχουν στο πίσω μέρος, δεξιά και αριστερά. Η ένδειξη αυτή, αναβοσβήνει μαζί με το παραδοσιακό φλας.

Είναι λοιπόν αυτό το panel με LED που επιτρέπει την απεικόνιση διάφορων συμβόλων και το οποίο μπορεί να παραμετροποιηθεί εργοστασιακά. Δεν είναι καθόλου κακή ιδέα και ανοίγει έναν νέο δρόμο για τις ενδείξεις που μπορούν να προβάλλονται από ένα όχημα ώστε ο οδηγός να ενημερώνει για τις προθέσεις του τους άλλου. Απλά θέλει μέτρο και προφανώς έγκριση από τους αρμόδιους φορείς. Ίσως είμαστε μπροστά σε μια εποχή όπου η «γλώσσα» των οπτικών σημάτων με την οποία επικοινωνούμε στο δρόμο, εμπλουτιστεί.