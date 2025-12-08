Ξέχνα το Raptor: Αυτό είναι το πιο σκληροτράχηλο Ford Ranger της αγοράς

Ένα “workhorse” ακόμα πιο σκληροτράχηλο από το Ranger Raptor παρουσίασε η Ford, για όσους ψάχνουν τον τέλειο συνδυασμό άνεσης και δυναμισμού

To νέο Ranger Super Duty αναμένεται να κάνει την πρώτη του εμφάνιση στις αντιπροσωπίες της Αυστραλίας, με τη Ford να προσθέτει την κορυφαία έκδοση, XLT, στην γκάμα του επιβλητικού pick-up. Πρόκειται για το πιο σκληροτράχηλο Ford Ranger της αγοράς, το οποίο συνδυάζει κορυφαία ικανότητα ρυμούλκησης με premium χαρακτηριστικά που το καθιστούν άνετο για οποιαδήποτε χρήση.

Όχημα αναψυχής… εκτός δρόμου

Έτσι περιγράφει η Ford το νέο Ranger Super Duty XLT, αναφέροντας πως το κορυφαίο trim προσθέτει «φινέτσα που εστιάζει στην τουριστική οδήγηση». Με λίγα λόγια, το νέο Super Duty XLT έχει όλα τα απαραίτητα για να κάνεις τη δουλειά σου, αλλά και να το απολαύσεις αργότερα σε κάποια off-road εξόρμηση. Το σήμα XLT φέρνει μαζί του ανέσεις όπως, δερμάτινες ταπετσαρίες, θερμαινόμενα και αεριζόμενα καθίσματα, μοκέτες και πατάκια παντός καιρού, ενώ ο ειδικός εξοπλισμός περιλαμβάνει και νέους τροχούς 18 ιντσών.

«Αυτό είναι το φορτηγό για τον πελάτη που χρειάζεται να ρυμουλκήσει ένα βαρύ τρέιλερ ή να μεταφέρει ένα τεράστιο ωφέλιμο φορτίο κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, αλλά θέλει να φορτώσει το πορτμπαγκάζ και να πάει για off-road με την οικογένεια το Σαββατοκύριακο. Γεφυρώνει αποτελεσματικά το χάσμα μεταξύ ενός εργάτη και ενός premium οχήματος, δίνοντας στους ιδιοκτήτες την ελευθερία να εργάζονται σκληρά και να διασκεδάζουν σκληρότερα χωρίς συμβιβασμούς», είπε για το XLT ο Ambrose Henderson, Διευθυντής Μάρκετινγκ της Ford Αυστραλίας.

Το Super Duty XLT προσφέρεται σε δύο εκδόσεις πλαισίου, double cab και pick-up, με την τελευταία να προσθέτει στοιχεία όπως τα πιο φαρδιά φτερά, δίνοντάς του ένα ακόμα πιο δυναμικό look. Ανεξάρτητα από τη διαμόρφωση, το Ranger Super Duty με την ικανότητα ρυμούλκησης των 4.500 κιλών συνεχίζει να ξεχωρίζει στην κατηγορία των pick-up μεσαίου μεγέθους, με το μοναδικό άλλο που μπορεί να το «ματσάρει» σε αυτόν τον τομέα να είναι το Ford F-150.

Το σκληροτράχηλο Super Duty τροφοδοτείται από έναν turbo diesel V6 κινητήρα 3,0 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 207 ίππους και 600 Nm ροπής. Η ισχύς μεταδίδεται και στους τροχούς μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου 10 σχέσεων.

Από 93.990 δολάρια στην Αυστραλία

Το Ford Ranger Super Duty στη διαμόρφωση pick-up ξεκινά από 93.990 αυστραλέζικα δολάρια (περίπου 53.000 ευρώ), με την τιμή να φτάνει στις 99.990 (περίπου 56.500 ευρώ) για την κορυφαία έκδοση, XLT.

Παράλληλα, το Ranger Super Duty single-cab ξεκινά από 82.990 δολάρια (περίπου 47.000 ευρώ), με τα βιβλία παραγγελιών να έχουν ανοίξει ήδη και τις πρώτες παραδόσεις να έχουν προγραμματιστεί για τα μέσα του 2026.

Τι κρατάμε:

Η Ford επεκτείνει την γκάμα του Ranger Super Duty με την κορυφαία έκδοση XLT

To XLT διαθέτει premium χαρακτηριστικά που το κάνουν ιδανικό για δουλειά, αλλά και για διασκέδαση

Με ικανότητα ρυμούλκησης 4.500 κιλών, το Super Duty «παίζει μόνο του» μαζί με το F-150 στην κατηγορία των pick-up μεσαίου μεγέθους

Πηγή: Carscoops.com

