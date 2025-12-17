quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ξεκινά η 24ωρη λειτουργία Μετρό στη Θεσσαλονίκη

ΤΕΤΑΡΤΗ | 17.12.2025
AutoTypos Team
xekina-i-24ori-leitourgia-metro-sti-thessaloniki-743044

Πιλοτική 24ωρη λειτουργία Μετρό και βασικών λεωφορειακών γραμμών στη Θεσσαλονίκη. Δείτε συχνότητες, γραμμές και κάλυψη.

Η Θεσσαλονίκη δοκιμάζει 24ωρη λειτουργία Μετρό το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου και το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου. Το μέτρο συνοδεύεται από επέκταση ωραρίου σε έξι βασικές λεωφορειακές γραμμές, ώστε να υπάρχει πραγματική διαθεσιμότητα μετακινήσεων σε όλο το 24ωρο και καλύτερη σύνδεση περιοχών που δεν εξυπηρετούνται άμεσα από το Μετρό.

Οι λεωφορειακές γραμμές που συνεχίζουν όλο το βράδυ

Στην πιλοτική δράση εντάσσονται οι γραμμές:

  • 6 (Καλαμαριά)

  • 14 (Άνω Τούμπα)

  • 27 (Σταυρούπολη – Πολίχνη)

  • 32 (Αμπελόκηποι – Εύοσμος)

  • 58 (Πυλαία – Πανόραμα)

  • 66 (Θέρμη)

Επιπλέον, στο επιχειρησιακό πλάνο συμπεριλαμβάνεται και σύνδεση με Αεροδρόμιο (Ν1) για κάλυψη των αεροπορικών αφίξεων/αναχωρήσεων τις μεταμεσονύχτιες ώρες.

Λεωφορείο

Ποιοι ωφελούνται – και πώς

Το σχήμα «Μετρό 24/7 + βασικές γραμμές» ενισχύει:

  • Την ασφάλεια νυχτερινής μετακίνησης σε περίοδο αυξημένης κίνησης (γιορτές).

  • Τη συνδεσιμότητα γειτονιών πέρα από τον άξονα του Μετρό (δυτικά/ανατολικά προάστια).

  • Την προσβασιμότητα σε εμπορικά σημεία, εστίαση, χώρους ψυχαγωγίας, αλλά και προς/από το Αεροδρόμιο.

Συχνότητα και οργάνωση

  • 00:00–05:00: εκτέλεση δρομολογίων στις προαναφερθείσες γραμμές ανά περίπου 30 λεπτά.

  • Μετρό: συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του καθ’ όλο το 24ωρο.

  • Η επιβατική πληροφόρηση θα είναι κρίσιμη: επιβάτες καλό είναι να ελέγχουν πριν τη μετακίνηση την ακριβή αναχώρηση από τη στάση τους, ειδικά στα μεταμεσονύχτια.

Μετρό και Τραμ 24 ώρες τα Σάββατα; - Τι λέει η ΣΤΑΣΥ

Τι σημαίνει «πιλοτικό» και ποια είναι τα επόμενα βήματα

Η 24ωρη λειτουργία ενεργοποιείται πιλοτικά για δύο διαδοχικά Σάββατα. Στη συνέχεια:

  • Θα γίνει αξιολόγηση με λειτουργικά/ποιοτικά κριτήρια (πληρότητες, συνέπεια, χρόνοι αναμονής, δείκτες ασφάλειας).

  • Με την ολοκλήρωση της επέκτασης προς Καλαμαριά, θα εξεταστεί η μονιμοποίηση του μέτρου, με ενδεχόμενες προσαρμογές στη χωρητικότητα και τη συχνότητα.

Το μήνυμα του Υπουργείου

Σύμφωνα με τη δήλωση του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, η 24ωρη λειτουργία, όπως εφαρμόζεται ήδη μόνιμα τα Σάββατα στην Αθήνα, έχει θετικό αποτύπωμα ασφάλειας, συμβάλλοντας στη μείωση τροχαίων περιστατικών τις πιο «ευαίσθητες» νυχτερινές ώρες. Η εφαρμογή στη Θεσσαλονίκη γίνεται με ρεαλισμό και αξιολόγηση, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επισκεπτών στη γιορτινή περίοδο.

Τι κρατάμε;

  • 24ωρο Μετρό στη Θεσσαλονίκη πιλοτικά τα Σάββατα 20 & 27/12.

  • Έξι βασικές γραμμές με δρομολόγια ανά ~30’ (00:00–05:00) και σύνδεση Αεροδρομίου (Ν1).

  • Ενισχυμένη κάλυψη γειτονιών που δεν εξυπηρετούνται άμεσα από το Μετρό.

  • Αξιολόγηση μετά τις γιορτές και προοπτική μονιμοποίησης με την επέκταση προς Καλαμαριά.

  • Στόχευση στην ασφάλεια και στη ρεαλιστική εξυπηρέτηση της αυξημένης γιορτινής κίνησης.

Tags
#Μετρό#Μετρό Θεσσαλονίκης
