Ξεκινά το έργο των 70 εκατ. ευρώ στην Αττική – Θα χρησιμοποιείται από 130.000 οχήματα ημερησίως

Υπεγράφη η σύμβαση για τον Τριπλό Κόμβο Σκαραμαγκά, έργο 70 εκατ. ευρώ που θα αποσυμφορήσει Κηφισό και Δυτική Αττική.

Στη φάση της κατασκευής περνά ένα από τα σημαντικότερα νέα οδικά έργα της Αττικής, μετά την υπογραφή της σύμβασης για τον Τριπλό Κόμβο Σκαραμαγκά. Η παρέμβαση έχει συνολικό προϋπολογισμό 70 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει την κατασκευή δύο νέων ανισόπεδων κόμβων, την αναβάθμιση ενός ακόμη και την ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω.

Το έργο αφορά μια από τις πιο επιβαρυμένες κυκλοφοριακά περιοχές της Αττικής, από την οποία διέρχονται καθημερινά περίπου 130.000 οχήματα, ανάμεσά τους σχεδόν 20.000 βαρέα φορτηγά. Τα 130.000 οχήματα δεν αποτελούν πρόβλεψη αποκλειστικής χρήσης του νέου άξονα, αλλά αποτυπώνουν τον σημερινό κυκλοφοριακό φόρτο της ευρύτερης περιοχής που θα επηρεαστεί από την παρέμβαση.

Με την ολοκλήρωσή του, θα δημιουργηθεί ένας πιο άμεσος και λειτουργικός οδικός άξονας από τον Πειραιά έως την Αττική Οδό, ο οποίος θα προσφέρει εναλλακτική διαδρομή προς τις δύο εθνικές οδούς και θα περιορίσει την πίεση στην ήδη κορεσμένη λεωφόρο Κηφισού.

Υπεγράφη η σύμβαση του έργου

Η σύμβαση υπεγράφη μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της κοινοπραξίας ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ – Δομική Κρήτης Α.Ε.

Ο προϋπολογισμός των 70 εκατ. ευρώ περιλαμβάνει, εκτός από την κατασκευή, τις προβλεπόμενες προαιρέσεις, τις απαλλοτριώσεις, τις αρχαιολογικές εργασίες και τη μεταφορά δικτύων οργανισμών κοινής ωφέλειας.

Το επίσημο χρονοδιάγραμμα προβλέπει ολοκλήρωση σε τρία χρόνια, εφόσον οι εργασίες προχωρήσουν χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις.

Το έργο είχε προκηρυχθεί μόλις οκτώ μήνες πριν από την υπογραφή της σύμβασης, χρονικό διάστημα που το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών χαρακτηρίζει ιδιαίτερα σύντομο για δημόσια παρέμβαση τέτοιου μεγέθους και τεχνικής πολυπλοκότητας.

Πού βρίσκεται το έργο

Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στην ευρύτερη περιοχή του Σκαραμαγκά, στους Δήμους Χαϊδαρίου και Ασπροπύργου, μέσα σε έκταση περίπου 10 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Πρόκειται για κρίσιμο σημείο του οδικού δικτύου της Δυτικής Αττικής, όπου συναντώνται:

η Εθνική Οδός Αθηνών – Κορίνθου,

η λεωφόρος Σχιστού,

η Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρος Αιγάλεω,

οι διαδρομές προς Πειραιά,

οι συνδέσεις με Θριάσιο Πεδίο και Αττική Οδό.

Η περιοχή εξυπηρετεί καθημερινές μετακινήσεις, τη σύνδεση του λιμανιού του Πειραιά με το εθνικό δίκτυο και μεγάλο μέρος των εμπορευματικών μεταφορών προς τη Δυτική Αττική.

Δείτε εδώ τον αναλυτικό χάρτη του έργου

Τα πέντε τμήματα του έργου

Ο Τριπλός Κόμβος Σκαραμαγκά δεν είναι μία μεμονωμένη κατασκευή. Αποτελείται από πέντε διαφορετικά, αλλά αλληλοσυνδεόμενα υποέργα.

Υποέργο Βασική παρέμβαση 1 Ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω 2 Νέος Ανισόπεδος Ημικόμβος Σκαραμαγκά 3 Αναβάθμιση του Ανισόπεδου Κόμβου Σχιστού 4 Νέος Ανισόπεδος Κόμβος Ναυπηγείων 5 Νέος Ανισόπεδος Ημικόμβος Ασπροπύργου

Μαζί με τις οδικές παρεμβάσεις προβλέπονται και εκτεταμένα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας.

Ολοκληρώνεται η Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρος Αιγάλεω

Το πρώτο μέρος αφορά την ολοκλήρωση του τελευταίου τμήματος της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω, μήκους περίπου 1,5 km.

Πρόκειται για τη νότια απόληξη της λεωφόρου προς την Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου. Η ολοκλήρωση αυτού του μικρού αλλά κρίσιμου τμήματος θα επιτρέψει τη συνεχή σύνδεση της περιοχής του Πειραιά και του Σχιστού με την Αττική Οδό.

Στο συγκεκριμένο τμήμα προβλέπεται και η κατασκευή ειδικού τεχνικού διάτρησης κάτω από την αρχαία Ιερά Οδό, ώστε το έργο να προχωρήσει χωρίς να διαταραχθεί το αρχαιολογικό αποτύπωμα της περιοχής.

Με την ολοκλήρωση της σύνδεσης δημιουργείται ένας ενιαίος άξονας που θα λειτουργεί ως εναλλακτική διαδρομή προς τις δύο εθνικές οδούς και την Αττική Οδό.

Νέα γέφυρα 160 μέτρων στον Σκαραμαγκά

Το δεύτερο υποέργο είναι η κατασκευή του Ανισόπεδου Ημικόμβου Σκαραμαγκά.

Ο νέος ημικόμβος θα συνδέει τη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Αιγάλεω με την Αθήνα και το Σχιστό. Κεντρικό τεχνικό στοιχείο θα είναι μια νέα γέφυρα μήκους 160 m, η οποία θα περνά πάνω από την Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου.

Η νέα σύνδεση θα επιτρέπει την απευθείας διοχέτευση των οχημάτων προς διαφορετικές κατευθύνσεις, χωρίς τις σημερινές καθυστερήσεις και τις σύνθετες κινήσεις στο επίπεδο του δρόμου.

Πώς αλλάζει ο Κόμβος Σχιστού

Το τρίτο υποέργο αφορά την αναβάθμιση του υφιστάμενου Ανισόπεδου Κόμβου Σχιστού, ενός από τα πιο προβληματικά σημεία της περιοχής.

Σήμερα, η κίνηση από το Σχιστό προς την Κόρινθο εξυπηρετείται από μία μόνο λωρίδα και ρυθμίζεται με φωτεινό σηματοδότη, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σημαντικές καθυστερήσεις.

Το έργο προβλέπει:

νέα γέφυρα μήκους 135 m πάνω από την Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου για την κίνηση από την Αθήνα προς το Σχιστό,

πάνω από την Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου για την κίνηση από την Αθήνα προς το Σχιστό, ανακατασκευή της υπάρχουσας γέφυρας μήκους 130 m ,

, δύο λωρίδες ελεύθερης ροής για την κίνηση από το Σχιστό προς την Κόρινθο,

κατάργηση της σημερινής εξάρτησης της κίνησης από το φανάρι.

Παράλληλα, η Εθνική Οδός Αθηνών – Κορίνθου θα αναβαθμιστεί στο συγκεκριμένο σημείο ώστε να διαθέτει τέσσερις λωρίδες ανά κατεύθυνση.

Η παρέμβαση αυτή έχει στόχο να αυξήσει την κυκλοφοριακή ικανότητα στο σημείο όπου συγκεντρώνονται οι ροές της εθνικής οδού και της λεωφόρου Σχιστού.

Τέλος στο φανάρι της οδού Παλάσκα

Το τέταρτο υποέργο είναι ο νέος Ανισόπεδος Κόμβος Ναυπηγείων στη λεωφόρο Σχιστού.

Η κατασκευή του θα επιτρέψει την κατάργηση του σημερινού σηματοδοτούμενου κόμβου της οδού Παλάσκα. Πρόκειται για σημείο στο οποίο δημιουργούνται καθημερινά ουρές μεγάλου μήκους, ιδιαίτερα σε ώρες αιχμής.

Με τη μετατροπή του σε ανισόπεδο κόμβο, οι βασικές κυκλοφοριακές κινήσεις θα πραγματοποιούνται χωρίς διασταύρωση στο ίδιο επίπεδο και χωρίς αναμονή σε φωτεινό σηματοδότη.

Αυτό αναμένεται να μειώσει σημαντικά τις καθυστερήσεις στη λεωφόρο Σχιστού και να διευκολύνει τη σύνδεση με τις εγκαταστάσεις της παράκτιας ζώνης και των ναυπηγείων.

Νέος Ημικόμβος Ασπροπύργου

Το πέμπτο τμήμα αφορά την κατασκευή του Ανισόπεδου Ημικόμβου Ασπροπύργου πάνω στη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Αιγάλεω.

Ο νέος ημικόμβος θα συνδέει τον άξονα με την περιοχή των διυλιστηρίων και την κατεύθυνση προς Κόρινθο.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις εμπορευματικές μεταφορές, καθώς η ευρύτερη περιοχή του Θριασίου και του Ασπροπύργου συγκεντρώνει βιομηχανικές, αποθηκευτικές και μεταφορικές εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας.

Πώς θα αποσυμφορηθεί ο Κηφισός

Ένας από τους βασικούς στόχους του έργου είναι να προσφέρει αξιόπιστη εναλλακτική διαδρομή σε όσους κινούνται από τον Πειραιά και τις γύρω περιοχές προς την Αττική Οδό και τις εθνικές οδούς.

Σήμερα, μεγάλο μέρος αυτών των οχημάτων διοχετεύεται στον Κηφισό, ο οποίος λειτουργεί καθημερινά στα όρια ή και πάνω από την κυκλοφοριακή του ικανότητα.

Με την ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω και των νέων κόμβων, μέρος της κίνησης θα μπορεί να ακολουθεί τη διαδρομή:

Πειραιάς – Σχιστό – Σκαραμαγκάς – Δυτική Περιφερειακή Αιγάλεω – Αττική Οδός

Με αυτόν τον τρόπο, οδηγοί που σήμερα χρησιμοποιούν τον Κηφισό θα αποκτήσουν μια δεύτερη επιλογή. Το έργο δεν αναμένεται να λύσει μόνο του το συνολικό κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής, μπορεί όμως να περιορίσει την πίεση σε έναν από τους πιο επιβαρυμένους άξονες της χώρας.

Περίπου 20.000 βαρέα φορτηγά καθημερινά

Η περιοχή του Σκαραμαγκά δεν εξυπηρετεί μόνο επιβατικά αυτοκίνητα. Από τα περίπου 130.000 οχήματα που περνούν καθημερινά, σχεδόν 20.000 είναι βαρέα φορτηγά.

Αυτό συμβαίνει επειδή ο άξονας αποτελεί βασικό σύνδεσμο ανάμεσα:

στο λιμάνι του Πειραιά,

στις βιομηχανικές ζώνες της Δυτικής Αττικής,

στο Θριάσιο Πεδίο,

στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου,

στην Αττική Οδό,

στο εθνικό δίκτυο logistics.

Οι νέες συνδέσεις μπορούν να μειώσουν τις στάσεις, τις αναμονές και τις σύνθετες κινήσεις των φορτηγών σε σημεία που σήμερα λειτουργούν με περιορισμένη κυκλοφοριακή ικανότητα.

Η βελτίωση αυτή έχει σημασία όχι μόνο για την κίνηση, αλλά και για την εφοδιαστική αλυσίδα και το κόστος μεταφοράς προϊόντων.

Νέα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας

Η σύμβαση δεν περιορίζεται στην κατασκευή δρόμων και γεφυρών. Περιλαμβάνει και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας για την ευρύτερη περιοχή.

Θα κατασκευαστούν συλλεκτήρες ομβρίων που θα μεταφέρουν τα νερά της βροχής από τα ρέματα στις πλαγιές του Αιγάλεω προς τη θάλασσα.

Στόχος είναι η προστασία των οδικών υποδομών, των εγκαταστάσεων και της παράκτιας ζώνης από πλημμυρικά φαινόμενα.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η περιοχή συνδυάζει απότομες πλαγιές, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, πυκνό οδικό δίκτυο και μεγάλες αδιαπέραστες επιφάνειες, στοιχεία που αυξάνουν τον κίνδυνο συσσώρευσης υδάτων.

Έργο στρατηγικής σημασίας για τη Δυτική Αττική

Η παρέμβαση είχε παραμείνει σε εκκρεμότητα για περισσότερες από δύο δεκαετίες. Η υπογραφή της σύμβασης σημαίνει ότι το έργο περνά πλέον από τη μελέτη και τον σχεδιασμό στην κατασκευή.

Η σημασία του δεν περιορίζεται στις καθημερινές μετακινήσεις. Ο νέος άξονας θα ενισχύσει τη σύνδεση του λιμανιού του Πειραιά με τη Δυτική Αττική και το εθνικό οδικό δίκτυο, βελτιώνοντας τις συνθήκες για τις εμπορευματικές μεταφορές.

Παράλληλα, η κατάργηση ισόπεδων διασταυρώσεων και σηματοδοτούμενων σημείων μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο ατυχημάτων, ενώ η ομαλότερη ροή θα περιορίσει την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές που προκαλούνται από τα συνεχή σταμάτα-ξεκίνα.

Τι κρατάμε;