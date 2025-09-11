Ξεκίνησε beef: Ο επικεφαλής σχεδίασης της Mercedes τα βάζει με Audi και BMW

Μια από τις σπάνιες περιπτώσεις όπου ασκείται δημόσια κριτική «χωρίς φίλτρα» στους δύο μεγάλους ανταγωνιστές της Mercedes

Στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Μονάχου, Audi, BMW και Mercedes παρουσίασαν νέες σχεδιαστικές κατευθύνσεις

Ο Gorden Wagener της Mercedes μίλησε ανοιχτά για τις προτάσεις των αντιπάλων, χωρίς… διπλωματία

Το επίκεντρο της διαμάχης: οι οθόνες, τα φυσικά χειριστήρια και το μέλλον της ψηφιακής εμπειρίας στο αυτοκίνητο

Συνήθως οι υψηλόβαθμοι σχεδιαστές των premium brands αποφεύγουν τις ευθείες βολές προς τον ανταγωνισμό. Όμως, ο Gorden Wagener, επικεφαλής σχεδίασης της Mercedes-Benz, αποφάσισε να σπάσει τον κανόνα στο φετινό IAA Mobility στο Μόναχο.

Μιλώντας στο Top Gear, ο Wagener δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για το Audi Concept C, χαρακτηρίζοντας το εσωτερικό του «σαν να σχεδιάστηκε το 1995». Κατά την άποψή του, το concept είναι «υπερβολικά γνώριμο, με πολύ λίγη τεχνολογία».

Παρά το γεγονός ότι δηλώνει φίλος της «αναλογικής προσέγγισης», ξεκαθάρισε ότι οι οθόνες είναι αναπόφευκτες:

«Δεν μπορείς να αγνοήσεις μια οθόνη. Μικρή οθόνη σημαίνει μικρό αυτοκίνητο – και αυτό είναι το μήνυμα που περνάς στον χρήστη», τόνισε.

Αναγνώρισε ότι στο μέλλον η φωνητική αλληλεπίδραση με υποστήριξη από μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (σσ LLM, δηλαδή AI) θα παίξει καθοριστικό ρόλο, όμως οι οδηγοί θα εξακολουθήσουν να χρειάζονται και μεγάλες οθόνες ως οπτικό σημείο αναφοράς ή ψυχαγωγίας.

Διαβάστε περισσότερα για το Audi Concept C

Το Audi και το BMW στο στόχαστρο

Το Audi Concept C διαθέτει μινιμαλιστική καμπίνα με αναδιπλούμενη οθόνη 10,4 ιντσών – μια λύση που κατά τον Wagener δείχνει ήδη ξεπερασμένη. Αν και στην παραγωγή (προγραμματισμένη για το 2027) το μοντέλο θα κρατήσει περίπου το 90% του design, η Mercedes προτάσσει την υπερπαραγωγή της με το MBUX Hyperscreen των 39,1 ιντσών που καλύπτει ολόκληρο το ταμπλό στο νέο GLC EV.

Αλλά και η BMW δεν ξέφυγε από την κριτική. Το νέο iX3, το πρώτο μοντέλο με τη σχεδιαστική φιλοσοφία Neue Klasse, διαθέτει οθόνη που εκτείνεται στη βάση του παρμπρίζ, μαζί με κεντρική αφής 17,9 ιντσών. Ο Wagener δεν έμεινε εντυπωσιασμένος:

«Η πληροφόρηση τόσο μακριά φαίνεται μικρότερη και αποσπά. Χρειάζεσαι ξεχωριστή οθόνη αφής για να τη χειρίζεσαι, οπότε τελικά έχεις δύο επίπεδα πληροφορίας – κάτι καθόλου διαισθητικό», σχολίασε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η λύση της BMW είναι «παραδοσιακή και περίπλοκη», ακόμη κι αν η ίδια η εταιρεία τη θεωρεί προοδευτική.

Το μέλλον των εσωτερικών: περισσότερο tech ή περισσότερη απλότητα;

Η αντιπαράθεση δείχνει πόσο διαφορετικές μπορεί να είναι οι σχεδιαστικές φιλοσοφίες ακόμη και μεταξύ των τριών κορυφαίων γερμανικών luxury brands. Η Mercedes επιλέγει εντυπωσιακές, μεγάλες οθόνες, η Audi παίζει με τον μινιμαλισμό και η BMW επιχειρεί να ενσωματώσει την πληροφορία σε νέα επίπεδα προβολής.

Στο τέλος, όμως, η μάχη δεν θα κριθεί μόνο στο design, αλλά και στο πώς οι οδηγοί θα αποδεχτούν αυτές τις λύσεις στην καθημερινότητά τους.

Τι κρατάμε

Ο Wagener της Mercedes άσκησε δημόσια κριτική σε Audi και BMW

Θεωρεί ότι το Audi Concept C δείχνει ξεπερασμένο και «λίγο τεχνολογικά»

δείχνει ξεπερασμένο και «λίγο τεχνολογικά» Απορρίπτει την επιλογή της BMW να μεταφέρει την πληροφόρηση στο παρμπρίζ

Πιστεύει ότι οι μεγάλες οθόνες θα παραμείνουν βασικό στοιχείο στα premium αυτοκίνητα

στα premium αυτοκίνητα Η μάχη για το ποιο design θα επικρατήσει μένει ανοιχτή, με το κοινό να έχει τον τελικό λόγο

