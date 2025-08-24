Ξεκίνησε η μεγάλη επιστροφή: Ήδη σχηματίζεται κίνηση, δείτε σε ποιο δρόμο παρουσιάζονται προβλήματα

Κατά χιλιάδες επιστρέφουν οι παραθεριστές στο κλεινόν άστυ αναμένεται κλιμάκωση τις επόμενες ώρες

Σιχαινόμαστε την τετριμμένη φράση «κάθε κατεργάρης στον πάγκο του» αλλά στην προκειμένη περίπτωση δίνει το στίγμα. Η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του… ετήσιου μεταναστευτικού ταξιδιού για χιλιάδες αδειούχους, στους οποίους έρχονται να προστεθούν και αυτοί που επέλεξαν να αποδράσουν για το ΣΚ.

Αναμενόμενα, αυξημένη λοιπόν η κίνηση στα κύρια τμήματα των εθνικών οδών που οδηγούν στις μεγαλουπόλεις, με το πρώτο σημείο που δείχνει να συγκεντρώνεται μεγάλη κυκλοφορία οχημάτων να είναι η σύνδεση Κορίνθου – Αθήνας.

Αυτή την ώρα, από τα διόδια του Ισθμού μέχρι και το ύψος της Νέας Περάμου καταγράφεται αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων, ενώ σποραδικά, σε τμήματα εν μέσω αυτής της διαδρομής, δημιουργούνται μποτιλιαρίσματα.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται κλιμάκωση του φαινομένου, αν σκοπεύετε να ταξιδέψετε προτείνουμε να συμβουλεύστε χάρτες με ένδειξη κυκλοφοριακής συμφόρησης και… να οπλιστείτε με υπομονή.

Καλό ταξίδι!

