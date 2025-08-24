quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ξεκίνησε η μεγάλη επιστροφή: Ήδη σχηματίζεται κίνηση, δείτε σε ποιο δρόμο παρουσιάζονται προβλήματα

ΚΥΡΙΑΚΗ | 24.08.2025
Κώστας Γαμβρούλης
xekinise-i-megali-epistrofi-idi-schimatizetai-kinisi-deite-se-poio-dromo-parousiazontai-provlimata-713060

Κατά χιλιάδες επιστρέφουν οι παραθεριστές στο κλεινόν άστυ αναμένεται κλιμάκωση τις επόμενες ώρες

Σιχαινόμαστε την τετριμμένη φράση «κάθε κατεργάρης στον πάγκο του» αλλά στην προκειμένη περίπτωση δίνει το στίγμα. Η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του… ετήσιου μεταναστευτικού ταξιδιού για χιλιάδες αδειούχους, στους οποίους έρχονται να προστεθούν και αυτοί που επέλεξαν να αποδράσουν για το ΣΚ.

Αναμενόμενα, αυξημένη λοιπόν η κίνηση στα κύρια τμήματα των εθνικών οδών που οδηγούν στις μεγαλουπόλεις, με το πρώτο σημείο που δείχνει να συγκεντρώνεται μεγάλη κυκλοφορία οχημάτων να είναι η σύνδεση Κορίνθου – Αθήνας.

Αυτή την ώρα, από τα διόδια του Ισθμού μέχρι και το ύψος της Νέας Περάμου καταγράφεται αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων, ενώ σποραδικά, σε τμήματα εν μέσω αυτής της διαδρομής, δημιουργούνται μποτιλιαρίσματα.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται κλιμάκωση του φαινομένου, αν σκοπεύετε να ταξιδέψετε προτείνουμε να συμβουλεύστε χάρτες με ένδειξη κυκλοφοριακής συμφόρησης και… να οπλιστείτε με υπομονή.

Καλό ταξίδι!

Όλες οι ειδήσεις

To γλωσσάρι των ηλεκτρικών αυτοκινήτων: Μάθε τους όρους της νέας εποχής!

Αν υπήρχαν φώτα φρένων στο μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου θα μειώνονταν τα ατυχήματα – Δείτε πως

Πήγε την BMW M3 του για απλό σέρβις – Δείτε πόσο τον χρέωσαν!

car-prices
google-news
Tags
#Κίνηση
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

attiki-odos-i-nea-exodos-pou-thelei-na-meiosei-to-botiliarisma-684386

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

14.07.2025

Αττική Οδός: Η νέα έξοδος που θέλει να μειώσει το μποτιλιάρισμα
pascha-i-megali-epistrofi-apo-ton-aera-deite-entyposiako-vinteo-apo-drone-696089

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

22.04.2025

Πάσχα: Η «μεγάλη επιστροφή» από τον αέρα – Δείτε εντυπωσιακό βίντεο από drone
kinisi-xekinise-i-megali-epistrofi-ton-ekdromeon-tou-pascha-ta-ektakta-metra-tis-trochaias-713060

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

21.04.2025

Κίνηση: Ξεκίνησε η «μεγάλη επιστροφή» των εκδρομέων του Πάσχα – Τα έκτακτα μέτρα της τροχαίας
kinisi-xekinise-i-exodos-tou-pascha-to-ela-na-deis-stous-dromous-695370

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

11.04.2025

Κίνηση: Ξεκίνησε η έξοδος του Πάσχα – Το «έλα να δεις» στους δρόμους
kifisos-karabola-trion-ochimaton-me-enan-travmatia-afximeni-kinisi-stin-anodo-705986

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

27.03.2025

Κηφισός: Καραμπόλα τριών οχημάτων με έναν τραυματία – Αυξημένη κίνηση στην άνοδο
kinisi-megales-kathysteriseis-stin-attiki-odo-logo-trochaiou-663770

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

10.01.2025

Κίνηση: Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό λόγω τροχαίου

Πρόσφατες Ειδήσεις