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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ξεκίνησε η παραγωγή της BMW i3 – Πού κατασκευάζεται;

ΔΕΥΤΕΡΑ | 10.08.2026
Autotypos Team
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Ξεκίνησε η παραγωγή της νέας BMW i3, με τη ζήτηση για το νέο ηλεκτρικό μοντέλο να είναι ισχυρή από την πρώτη στιγμή

Η BMW ξεκίνησε την παραγωγή της νέας αμιγώς ηλεκτρικής BMW i3 στο εργοστάσιο του Μονάχου, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τη νέα οικογένεια μοντέλων Neue Klasse. Οι παραγγελίες για το νέο μοντέλο άνοιξαν στα μέσα Ιουνίου και, σύμφωνα με την εταιρεία, η ζήτηση είναι ήδη ιδιαίτερα υψηλή, οδηγώντας σε ταχεία αύξηση της παραγωγής.

Η νέα BMW i3 αποτελεί το δεύτερο μοντέλο της Neue Klasse που περνά στη μαζική παραγωγή και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για το ιστορικό εργοστάσιο της BMW στο Μόναχο, το οποίο τα τελευταία τέσσερα χρόνια εκσυγχρονίστηκε ριζικά με νέες εγκαταστάσεις.

Η παραγωγή γίνεται ακόμη πιο αποδοτική

Με την έναρξη παραγωγής της νέας BMW i3, η BMW ανακοίνωσε ότι μειώνει το κόστος παραγωγής στο εργοστάσιο του Μονάχου κατά ακόμη 10%. Η βελτίωση αυτή προέρχεται από τον καλύτερο σχεδιασμό, τη στενή συνεργασία με τα τμήματα εξέλιξης και τους προμηθευτές, αλλά και από την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, αυτοματισμών και ψηφιακών διαδικασιών.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο παίζει και η νέα αρχιτεκτονική της Neue Klasse, η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε να αυξάνει την αποδοτικότητα.

«Με την έναρξη της παραγωγής της νέας BMW i3 μειώνουμε το κόστος κατασκευής στο εργοστάσιο του Μονάχου κατά ακόμη 10%», δήλωσε ο Peter Weber, επικεφαλής του εργοστασίου BMW Group στο Μόναχο. «Το μέλλον του εργοστασίου μας θα διασφαλιστεί πάνω απ’ όλα από τους ανθρώπους που προωθούν με ενθουσιασμό την αλλαγή και την καινοτομία. Μαζί αξιοποιούμε καθημερινά την ψηφιοποίηση και τον αυτοματισμό, κάνοντας το εργοστάσιο του Μονάχου ακόμη πιο αποδοτικό, χωρίς συμβιβασμούς στα υψηλά πρότυπα ποιότητας».

Μόνο ηλεκτρικά από το 2027

Η BMW επιβεβαιώνει ότι από το 2027 το εργοστάσιο του Μονάχου θα κατασκευάζει αποκλειστικά αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα. Τα επόμενα χρόνια θα προστεθούν και άλλα μοντέλα της Neue Klasse, εξασφαλίζοντας τη μακροχρόνια λειτουργία του εργοστασίου.

Παράλληλα, η εταιρεία τονίζει ότι η μετάβαση δεν βασίζεται μόνο στις νέες τεχνολογίες, αλλά και στους ανθρώπους που συμβάλλουν καθημερινά στην εξέλιξη της παραγωγής μέσω της ψηφιοποίησης και του αυτοματισμού, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα.

Ένα ιστορικό εργοστάσιο περνά στη νέα εποχή

Το εργοστάσιο του Μονάχου συνδέεται με τη Σειρά 3 από το 1975, έχοντας κατασκευάσει περισσότερα από 9 εκατομμύρια αυτοκίνητα της συγκεκριμένης οικογένειας. Κατά τη διάρκεια της ανακατασκευής, η παραγωγή συνεχίστηκε κανονικά, με έως και 1.000 αυτοκίνητα να κατασκευάζονται καθημερινά. Περίπου το ένα τρίτο του εργοστασίου ανασχεδιάστηκε πλήρως, αποκτώντας νέο αμαξοποιείο, σύγχρονη γραμμή συναρμολόγησης, νέους χώρους logistics και αίθουσα παράδοσης οχημάτων.

Το αποτέλεσμα είναι μια μονάδα παραγωγής πιο ευέλικτη, αποδοτική και ψηφιακή, σχεδιασμένη ειδικά για τις απαιτήσεις της ηλεκτροκίνησης και της Neue Klasse.

Το εργοστάσιο του Μονάχου υιοθετεί πλέον πλήρως τη φιλοσοφία BMW iFACTORY, η οποία βασίζεται σε τρεις πυλώνες: αποδοτικότητα, βιωσιμότητα και ψηφιοποίηση. Σύμφωνα με την BMW, η συγκεκριμένη στρατηγική εφαρμόζεται σε όλα τα εργοστάσιά της παγκοσμίως, ενισχύοντας την ευελιξία του παραγωγικού δικτύου και τη δυνατότητα αξιόπιστης παραγωγής σε κάθε αγορά.

Μπαταρίες και ηλεκτροκινητήρες από την Ευρώπη

Οι μπαταρίες υψηλής τάσης έκτης γενιάς για τη νέα BMW i3 θα προέρχονται από το νέο εργοστάσιο της BMW στο Irlbach-Straßkirchen της Βαυαρίας. Η παραγωγή τους βασίζεται σε ψηφιακά δίδυμα (digital twins), συνεχή ποιοτικό έλεγχο στη γραμμή παραγωγής και τεχνητή νοημοσύνη.

Ο νέος ηλεκτροκινητήρας Gen6 θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της BMW στο Steyr της Αυστρίας, όπου θα παράγονται όλα τα βασικά εξαρτήματα του ηλεκτρικού συστήματος κίνησης, από τον ρότορα και τον στάτορα έως το κιβώτιο μετάδοσης και τα ηλεκτρονικά ισχύος. Το περίβλημα του ηλεκτροκινητήρα θα προμηθεύεται από το εργοστάσιο της BMW στο Landshut.

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Tags
#BMW#BMW i3#BMW Neue Klasse#Γερμανία#Ηλεκτρικά αυτοκίνητα
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