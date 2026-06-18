Ξεκίνησε η παραγωγή του φθηνότερο ηλεκτρικού Skoda – Πού φτιάχνεται;

Η Skoda κάνει το επόμενο βήμα στην ηλεκτρική της στρατηγική, καθώς το πιο προσιτό ηλεκτρικό της πέρασε και επίσημα στη φάση της παραγωγής

Το νέο Epiq κατασκευάζεται στο εργοστάσιο Volkswagen Navarra στην Παμπλόνα της Ισπανίας, αποτελώντας το πιο προσιτό ηλεκτρικό μοντέλο στη γκάμα της Skoda και ένα από τα σημαντικότερα λανσαρίσματα των επόμενων ετών. Το εργοστάσιο στα περίχωρα της Παμπλόνα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παραγωγικές μονάδες του Ομίλου. Λειτουργεί από το 1965 και από το 1984 ανήκει στη Volkswagen, έχοντας κατασκευάσει περισσότερα από 10 εκατομμύρια οχήματα.

Σήμερα απασχολεί σχεδόν 5.000 εργαζόμενους και η ημερήσια παραγωγή του ξεπερνά τα 1.400 αυτοκίνητα. Μέχρι πρόσφατα, στις γραμμές παραγωγής του κατασκευάζονταν αποκλειστικά τα Volkswagen Taigo και T-Cross με κινητήρες εσωτερικής καύσης, όμως πλέον το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με το νέο ηλεκτρικό Skoda Epiq, ενώ σύντομα θα ακολουθήσει και το Volkswagen ID. Cross.

Το πιο προσιτό ηλεκτρικό Skoda

Το νέο Skoda Epiq πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα του στις 19 Μαΐου στη Ζυρίχη και θα αποτελέσει το σημείο εισόδου στην αμιγώς ηλεκτρική γκάμα της μάρκας. Η τιμή του αναμένεται να ξεκινά κοντά στις 26.000 ευρώ, τοποθετώντας το ανάμεσα στις πιο προσιτές προτάσεις της κατηγορίας.

Χάρη στις compact διαστάσεις του και στην αξιοποίηση της πλατφόρμας MEB+, το Epiq υπόσχεται ευρύχωρο εσωτερικό και υψηλό επίπεδο πρακτικότητας για καθημερινή χρήση. Παράλληλα, θα εξοπλίζεται με προηγμένα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού, αρκετά από τα οποία συναντώνται συνήθως σε μεγαλύτερες κατηγορίες οχημάτων.

Η γκάμα θα περιλαμβάνει διαφορετικές επιλογές μπαταριών και εκδόσεις ισχύος από 85 έως 155 kW, ενώ η μέγιστη αυτονομία θα φτάνει περίπου τα 440 χιλιόμετρα. Με αυτά τα χαρακτηριστικά, το νέο Epiq φιλοδοξεί να αποτελέσει μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις στην κατηγορία των compact ηλεκτρικών SUV.

Μαζί με το επερχόμενο Peaq, το νέο μοντέλο αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον διπλασιασμό της αμιγώς ηλεκτρικής γκάμας της Skoda μέσα στο 2026, ενισχύοντας περαιτέρω τη μετάβαση της μάρκας προς την ηλεκτροκίνηση.

Ο κομβικός ρόλος της Ισπανίας

Το Epiq αποτελεί μέλος της νέας οικογένειας Electric Urban Car Family του Volkswagen Brand Group Core, στην οποία συμμετέχουν επίσης τα Volkswagen ID. Polo, Volkswagen ID. Cross και CUPRA Raval. Η παραγωγή των συγκεκριμένων μοντέλων στην Ισπανία αναδεικνύει τον κομβικό ρόλο της χώρας στα σχέδια του Volkswagen Group για την ανάπτυξη μιας νέας γενιάς πιο προσιτών ηλεκτρικών αυτοκινήτων για την ευρωπαϊκή αγορά.

Για τη Skoda, η έναρξη παραγωγής του Epiq έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Πρόκειται για το πρώτο μοντέλο στην ιστορία της που κατασκευάζεται στην Ισπανία, αλλά και μόλις το δεύτερο αυτοκίνητο της σημερινής ευρωπαϊκής γκάμας της που παράγεται εκτός Τσεχίας, μετά το Superb. Η επιλογή αυτή επιτρέπει στη μάρκα να αξιοποιήσει τις συνέργειες του Ομίλου Volkswagen, διατηρώντας παράλληλα διαθέσιμη παραγωγική δυναμικότητα στα δικά της εργοστάσια για μοντέλα με υψηλή ζήτηση.

Το νέο Epiq έχει στρατηγική σημασία για τη Skoda, καθώς φέρνει την ηλεκτροκίνηση πιο κοντά στην entry-level κατηγορία. Παράλληλα, αποτελεί το πρώτο μοντέλο της μάρκας που βασίζεται στη νέα πλατφόρμα MEB+ και το πρώτο που υιοθετεί πλήρως τη σχεδιαστική φιλοσοφία Modern Solid, η οποία εκφράζει τη νέα αισθητική ταυτότητα της εταιρείας.

Ο Klaus Zellmer, CEO της Skoda Auto, δήλωσε: «Η έναρξη παραγωγής του νέου Skoda Epiq αποτελεί ιστορική στιγμή. Με τη δυναμική του Brand Group Core, κάνουμε την αμιγώς ηλεκτρική οδήγηση πιο προσιτή από ποτέ, με εξαιρετική σχέση αξίας-τιμής, σχεδιασμό για την πραγματική ζωή και δυνατότητα να προσελκύσουμε νέους πελάτες. Τα τελευταία χρόνια, τα Enyaq και Elroq έχουν πετύχει ρεκόρ πωλήσεων σε όλη την Ευρώπη, αποδεικνύοντας ότι η πρόοδος μπορεί να είναι ταυτόχρονα συναρπαστική και προσιτή». Από την πλευρά του, ο Andreas Dick, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Skoda Auto για την Παραγωγή και την Εφοδιαστική Αλυσίδα, ανέφερε: «Το Epiq είναι το πρώτο μοντέλο Skoda που παράγεται στην Ισπανία. Το βήμα αυτό αναδεικνύει τη δύναμη και την προσαρμοστικότητα του παραγωγικού μας δικτύου. Μέσα από την αποτελεσματική αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας εντός του Volkswagen Group, μπορούμε να υποστηρίξουμε την αύξηση παραγωγής σημαντικών ηλεκτρικών μοντέλων, διατηρώντας υψηλή ποιότητα και ανταγωνιστικό κόστος προς όφελος των πελατών μας».

Συνέργειες εντός του Volkswagen Group

Η παραγωγή του Epiq στην Ισπανία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των μαρκών που ανήκουν στο Volkswagen Brand Group Core. Μέσω κοινών τεχνολογικών βάσεων, κοινών πλατφορμών και ευέλικτων παραγωγικών διαδικασιών, ο Όμιλος επιδιώκει να μειώσει το κόστος εξέλιξης και κατασκευής των ηλεκτρικών μοντέλων, προσφέροντας παράλληλα υψηλό τεχνολογικό επίπεδο.

Παράλληλα, η συγκεκριμένη προσέγγιση επιτρέπει στη Skoda να διαχειρίζεται πιο αποτελεσματικά την παραγωγή της, διατηρώντας τις τσεχικές εγκαταστάσεις επικεντρωμένες σε μοντέλα με αυξημένη εμπορική δυναμική.