Ξεκινούν οι παραγγελίες για το premium SUV που κάνει 1.700 km με ένα γέμισμα

Η νέα πρόταση στην premium SUV κατηγορία υπόσχεται απίστευτη αυτονομία, χωρίς να χρειαστεί να προσθέσεις ούτε μια στάλα βενζίνης.

• Νέο premium SUV με τεράστια αυτονομία

• Συνδυασμός plug-in υβριδικής τεχνολογίας και αποδοτικού κινητήρα βενζίνης

• 0–100 km/h σε χρόνο ανάλογο ισχυρών βενζινοκίνητων

• Διαθέσιμο σε 5θέσια και 7θέσια διαμόρφωση

• Προπαραγγελίες από 18 Αυγούστου

Ένα SUV που αλλάζει τα δεδομένα

Η αγορά των SUV είναι γεμάτη προτάσεις που υπόσχονται ευρυχωρία, πολυτέλεια και οικονομία. Λίγες όμως καταφέρνουν να συνδυάσουν όλα αυτά με αυτονομία ικανή να σε ταξιδεύει σε άλλη χώρα χωρίς ανεφοδιασμό. Το νέο Jetour Shanhai L7 Plus έρχεται να το πετύχει, παντρεύοντας την τεχνογνωσία στον τομέα των plug-in υβριδικών με μια σειρά από premium ανέσεις που θυμίζουν μοντέλα πολύ ακριβότερης κατηγορίας.

Σχεδίαση που ξεχωρίζει

Το Jetour Shanhai L7 Plus βασίζεται στη σύγχρονη σχεδιαστική ταυτότητα της Jetour, υπομάρκας της Chery. Η εμπρός όψη χαρακτηρίζεται από φωτιστικά σώματα LED σε σχήμα “J” που συνδέονται μέσω φωτεινής λωρίδας, δίνοντας ξεκάθαρη αναγνωρισιμότητα. Η μεγάλη, σχεδόν τετράγωνη εισαγωγή αέρα και τα κάθετα πλαϊνά κανάλια ενισχύουν την επιβλητική παρουσία. Οι αναλογίες του το κατατάσσουν στα μεσαία SUV, με μήκος 4,81 μέτρα, πλάτος 1,93 μέτρα και μεταξόνιο 2,82 μέτρα, ενώ οι ζάντες 19 ή 20 ιντσών ολοκληρώνουν την εικόνα.

Στο πίσω μέρος, η ενιαία φωτεινή μπάρα LED και η αεροτομή στην οροφή προσθέτουν δυναμισμό, ενώ οι λεπτομέρειες σε μαύρο γυαλιστερό και αλουμίνιο ενισχύουν τον premium χαρακτήρα.

Εσωτερικό υψηλής τεχνολογίας

Η καμπίνα είναι σχεδιασμένη για να εντυπωσιάζει. Η κεντρική οθόνη αφής 15,6 ιντσών μπορεί να περιστραφεί κατά 10° προς τον οδηγό ή τον συνοδηγό, προσφέροντας μοναδική εργονομία. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων είναι πλήρως παραμετροποιήσιμος, ενώ το infotainment Tour OS 3.0 υποστηρίζει φωνητικό έλεγχο μέσω ενσωματωμένου συστήματος τεχνητής νοημοσύνης. Η ηχητική εμπειρία συμπληρώνεται από ηχοσύστημα 12 ηχείων υψηλής απόδοσης.

Η διάταξη των καθισμάτων μπορεί να είναι 5θέσια ή 7θέσια, με τις πίσω σειρές να αναδιπλώνονται πλήρως, δημιουργώντας επίπεδη επιφάνεια μήκους έως 3 μέτρων — ιδανική για φόρτωση ή ακόμα και για χρήση ως αυτοσχέδιος χώρος ξεκούρασης. Οι επενδύσεις από δέρμα, οι διακοσμητικές ραφές και οι ποιοτικές πλαστικές επιφάνειες ολοκληρώνουν το premium περιβάλλον.

Υβριδική τεχνολογία αιχμής

Στη καρδιά του Shanhai L7 Plus βρίσκεται ένα υβριδικό σύστημα plug-in που συνδυάζει βενζινοκινητήρα 1.5 λίτρων turbo με ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας συνδυαστικά 355 ίππους και 530 Nm ροπής. Η μπαταρία LFP χωρητικότητας περίπου 32,7 kWh προσφέρει καθαρή ηλεκτρική αυτονομία έως 167 km σε πραγματικές συνθήκες (ή έως 220 km σε εργαστηριακές μετρήσεις). Σε μεικτή χρήση, με τη συμβολή και του θερμικού κινητήρα, η συνολική αυτονομία φτάνει τα 1.700 km.

Η μετάδοση εξασφαλίζει ομαλή λειτουργία και άμεση απόκριση, ενώ η ανάρτηση έχει ρυθμιστεί για να ισορροπεί μεταξύ άνεσης και σταθερότητας στις υψηλές ταχύτητες. Με επιτάχυνση 0–100 km/h σε χρόνο που θυμίζει ισχυρά βενζινοκίνητα SUV, το μοντέλο δεν θυσιάζει τις επιδόσεις για χάρη της οικονομίας.

Ασφάλεια και υποβοηθήσεις οδηγού

Το πακέτο ασφάλειας περιλαμβάνει όλα τα σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης:

Αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης

Διατήρηση λωρίδας

Ανίχνευση τυφλής γωνίας

Προσαρμοζόμενο cruise control

Κάμερα 360°

Η ακαμψία του αμαξώματος και οι πολλαπλοί αερόσακοι προσφέρουν πρόσθετη προστασία σε περίπτωση σύγκρουσης.

Εμπορική διάθεση

Η προπώληση του Jetour Shanhai L7 Plus ξεκινά στις 18 Αυγούστου, με το επίσημο ντεμπούτο να προγραμματίζεται για την Έκθεση Αυτοκινήτου της Τσενγκντού. Η τοποθέτησή του στην αγορά δείχνει ότι απευθύνεται σε αγοραστές που θέλουν premium εμφάνιση, τεχνολογία αιχμής και κορυφαία αυτονομία, χωρίς να κάνουν συμβιβασμούς στην πρακτικότητα.

Λέτε με την έλευση της Chery στην Ελλάδα, να δούμε και αυτοκίνητα σαν αυτό να εισέρχονται στην ελληνική αγορά;

Τι κρατάμε;

Συνολική αυτονομία έως 1.700 km , που αλλάζει τα δεδομένα στα υβριδικά SUV.

, που αλλάζει τα δεδομένα στα υβριδικά SUV. Premium σχεδίαση με σύγχρονα LED φώτα και λεπτομέρειες πολυτελείας.

με σύγχρονα LED φώτα και λεπτομέρειες πολυτελείας. Εσωτερικό υψηλής τεχνολογίας με περιστρεφόμενη οθόνη και AI infotainment.

με περιστρεφόμενη οθόνη και AI infotainment. Ισχυρό υβριδικό σύνολο με 355 ίππους και επιδόσεις ανώτερες της κατηγορίας.

με 355 ίππους και επιδόσεις ανώτερες της κατηγορίας. Διαθέσιμο σε 5 ή 7 θέσεις, με μέγιστη πρακτικότητα και ευελιξία.

