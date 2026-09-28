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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ξεπέρασε τα 2,20 ευρώ το λίτρο η τιμή της αμόλυβδης – Άλμα και για το diesel

ΔΕΥΤΕΡΑ | 28.09.2026
Autotypos Team
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Καλπάζουν οι τιμές της απλής αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης, με τις αναταραχή στη Μέση Ανατολή να συνεχίζεται

Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώθηκε στα 2,201 ευρώ το λίτρο, ενώ το diesel υποχώρησε ελαφρώς στα 2,219 από τα 2,224 ευρώ της 24/9. Το μπρεντ παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, επηρεασμένο από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Για τον Σεπτέμβριο παραμένει σε ισχύ η κρατική επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Οι φορείς της αγοράς εκτιμούν ότι η ανοδική τάση θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες.

Πετρέλαιο θέρμανσης

Αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή εκτιμάται στα 1,95-2,00 ευρώ το λίτρο. Πέρυσι είχε ξεκινήσει στο 1,13 ευρώ (15 Οκτωβρίου) και έκλεισε στα 1,74 ευρώ (30 Απριλίου). Η περίοδος διάθεσης ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου.

Η κυβέρνηση προετοιμάζει μέτρα

Για τα καύσιμα κίνησης ανακοινώσεις αναμένονται στις 30 Σεπτεμβρίου (για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου), ενώ στις 14 Οκτωβρίου θα γίνουν νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης.

Ο πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι η παρέμβαση κυβέρνησης και διυλιστηρίων στοχεύει σε τιμή εκκίνησης κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο.

Πόσο πιο ακριβό είναι το φουλάρισμα

Στα τέλη Φεβρουαρίου του 2026, πριν την κρίση στη Μέση Ανατολή, η μέση τιμή της αμόλυβδης ήταν περίπου 1,75 ευρώ το λίτρο.

Με 1,75 ευρώ:

45 λίτρα: 78,75 ευρώ

50-55 λίτρα: 87,50 – 96,25 ευρώ

60 λίτρα: 105 ευρώ

Με τιμή 2,201 €/λίτρο:

45 λίτρα: 99,05 ευρώ

50-55 λίτρα: 110,05 – 121,06 ευρώ

60 λίτρα: 132,06 ευρώ

Το κόστος γεμίσματος είναι περίπου 26% υψηλότερο. Η επιπλέον επιβάρυνση φτάνει τα 20,30 ευρώ για ρεζερβουάρ 45 λίτρων και τα 27,06 ευρώ για 60 λίτρα.

Αναλυτικά η εξέλιξη των τιμών Σεπτεμβρίου:

Ημερομηνία Αμόλυβδη 95 (€/λίτρο) Diesel Κίνησης Μπρεντ ($/βαρέλι)
01.09.2026 2,050 2,016 94,65
02.09.2026 2,057 2,016 95,63
09.09.2026 2,110 2,070 101,21
10.09.2026 2,120 2,077 107,63
15.09.2026 2,168 2,139 108,75
16.09.2026 2,173 2,150 105,83
21.09.2026 2,197 2,224 100,34
24.09.2026 2,199 2,224 106,60
27.09.2026 2,201 2,219 105,64

 

Πηγή: Fuelprices.gr

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Tags
#diesel#βενζίνη#Ελλάδα
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