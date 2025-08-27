Ξεπούλησε το φθηνότερο SUV της Huawei – 25.000 προ-παραγγελίες σε 1 ώρα

Το νέο SUV Huawei Shangjie H5 σημείωσε 50.000 προ-παραγγελίες σε μόλις 18 ώρες. Διαθέσιμο σε ηλεκτρική και υβριδική έκδοση, με αυτονομία έως 1.360 km και προηγμένο σύστημα ADS 4.

Το Shangjie H5 είναι το νέο φθηνότερο SUV της Huawei, σε συνεργασία με τη SAIC

Μέσα σε 18 ώρες ξεπέρασε τις 50.000 προ-παραγγελίες

Διατίθεται ως ηλεκτρικό (655 km αυτονομία) και EREV (1.360 km αυτονομία, 4,44 lt/100 km)

Εξοπλίζεται με το σύστημα αυτόνομης οδήγησης ADS 4

Επίσημο λανσάρισμα: 23 Σεπτεμβρίου 2025

Το νέο «λαϊκό» SUV της Huawei

Η Huawei έκανε ξανά την έκπληξη στην κινεζική αγορά αυτοκινήτου. Στο πλαίσιο του HarmonyOS Smart Mobility Autumn New Product Launch Event, παρουσίασε το Shangjie H5, το νέο της SUV που συνδυάζει προσιτή τιμή, προηγμένη τεχνολογία και εντυπωσιακές επιδόσεις.

Μέσα σε μόλις 18 ώρες από το άνοιγμα των παραγγελιών (25 Αυγούστου), το μοντέλο κατέγραψε πάνω από 50.000 προ-παραγγελίες, με τις πρώτες 25.000 να γίνονται μέσα στην πρώτη ώρα.

Η ζήτηση ξεπέρασε κάθε προσδοκία και φέρνει τη Huawei – σε συνεργασία με τον όμιλο SAIC – στην πρώτη γραμμή της αγοράς, με ένα προϊόν που φιλοδοξεί να αλλάξει τα δεδομένα στην κατηγορία των μεσαίων SUV.

Διαστάσεις και εκδόσεις

Το Shangjie H5 τοποθετείται στην κατηγορία των μεσαίων SUV με μήκος 4.780 mm, πλάτος 1.910 mm, ύψος 1.664 mm και μεταξόνιο 2.840 mm.

Θα είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις:

EREV (Extended Range Electric Vehicle): Συνδυασμένη αυτονομία: 1.360 km (CLTC) Κατανάλωση καυσίμου: 4,44 lt/100 km

BEV (Battery Electric Vehicle): Ηλεκτρική αυτονομία: 655 km (CLTC) Κατανάλωση ενέργειας: 13,4 kWh/100 km



Τεχνολογία αιχμής με προσιτή τιμή

Το H5 γίνεται το πρώτο μοντέλο του HarmonyOS Intelligent Mobility Alliance που ενσωματώνει το σύστημα αυτόνομης οδήγησης Huawei ADS 4 σε αυτοκίνητο με τιμή κάτω των 200.000 γουάν (~27.800 ευρώ).

Η τεχνολογία αυτή υπόσχεται υψηλό επίπεδο υποβοήθησης, κάνοντας την εμπειρία οδήγησης πιο ασφαλή και ξεκούραστη.

Παραγωγή και προοπτικές

Η παραγωγή του H5 πραγματοποιείται στο εργοστάσιο του Shangjie, στη Σαγκάη, με σχεδιασμένη ετήσια δυναμικότητα 250.000 μονάδων. Αυτό σημαίνει πως η Huawei θα χρειαστεί περίπου δύο μήνες για να καλύψει μόνο τις πρώτες 50.000 παραγγελίες.

Το επίσημο λανσάρισμα έχει προγραμματιστεί για τις 23 Σεπτεμβρίου 2025, λίγο πριν την αλλαγή του έτους – οπότε και ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στα καθεστώτα επιδοτήσεων.

Τι κρατάμε;

Το Shangjie H5 είναι το νέο φθηνότερο SUV της Huawei , με εντυπωσιακή απήχηση: 50.000 παραγγελίες σε 18 ώρες .

Διατίθεται σε υβριδική EREV και καθαρά ηλεκτρική BEV έκδοση, με αυτονομία που φτάνει τα 1.360 km .

Ενσωματώνει το Huawei ADS 4 , καθιστώντας την προηγμένη τεχνολογία πιο προσιτή από ποτέ.

Η Huawei μαζί με τη SAIC διεκδικούν πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά, ακολουθώντας το παράδειγμα της Xiaomi.

Στην Ελλάδα το Lynk&Co 08: Το premium plug-in hybrid SUV που κάνει 200 km μόνο με ρεύμα – Τιμές

Αποστολή στο Μόναχο: Αυτό είναι το νέο Volkswagen T-Roc

Τα 5 υβριδικά B-SUV που καίνε κάτω από 5 lt/100km – Τιμές από 23.390 ευρώ