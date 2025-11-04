quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ξηλώνουν όλες τις κάμερες από τους δρόμους – Τις χαρακτήρισαν “εισπρακτικές”

ΤΡΙΤΗ | 04.11.2025
Autotypos Team
xilonoun-oles-tis-kameres-apo-tous-dromous-tis-charaktirisan-eispraktikes-781692

Προς τον «κάδο» οδεύουν οι κάμερες ταχύτητας, οι οποίες θα αντικατασταθούν από σαμαράκια και κυκλικούς κόμβους

Η κυβέρνηση στο Οντάριο ξηλώνει με απόφασή της όλες τις κάμερες ταχύτητας, λίγες βδομάδες μετά τις αναφορές για περιστατικά βανδαλισμού. Με σκληρά λόγια μίλησε για τις εν λόγω κάμερες και ο πρωθυπουργός της κομητείας, Doug Ford, περιγράφοντάς τες σαν “cash grab” (αρπαγή χρημάτων), ενώ έδωσε χρονικό περιθώριο δύο εβδομάδων για την αφαίρεσή τους.

Τον ρόλο τον καμερών θα αναλάβουν άλλα, «παραδοσιακά» μέτρα, όπως σαμαράκια, κυκλικοί κόμβοι και φανάρια.

Στο μάτι του κυκλώνα

Εκεί βρίσκονται για αρκετό καιρό οι κάμερες ταχύτητας στο Οντάριο, με άλλους να λένε πως κάνουν τους δρόμους ασφαλέστερους, ενώ άλλοι λένε πως χρησιμεύουν μόνο στο να βγάζουν κάποιοι λεφτά από κλήσεις. Ένας από τους τελευταίους είναι και ο πρωθυπουργός της κομητείας, ο οποίος λέει πως είναι “cash grab”, αφού αντί να αποτρέπουν τους οδηγούς από το να κινούνται με υπερβολική ταχύτητα, απλά τους επιβαρύνουν με κλήσεις που φτάνουν σε αυτούς αρκετό καιρό μετά.

Διαβάστε επίσης: Το αλκοόλ πίσω από το 25% των θανάτων σε τροχαία στην Ευρώπη

Η νέα απόφαση ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα, λίγες εβδομάδες μετά την καταγραφή περιστατικών βανδαλισμού, με την κομητεία να λέει πως όλες οι κάμερες θα αφαιρεθούν από τους δρόμους μέχρι τις 14 Νοεμβρίου.

Στη θέση τους θα μπουν σαμαράκια, κυκλικοί κόμβοι και φανάρια, ωστόσο, ο Υπουργός Μεταφορών, Prabmeet Sarkaria, δεν αποκάλυψε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής τους.

Ανησυχία για το μεσοδιάστημα

Ενώ πολλοί είναι αυτοί που πανηγυρίζουν γι’ αυτήν την εξέλιξη, υπάρχουν άλλοι που εκφράζουν την ανησυχία τους για τη χρονική περίοδο μεταξύ του ξηλώματος των καμερών και της έναρξης λειτουργίας των νέων μέτρων.

«Υπάρχουν πολλά διαφορετικά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, σίγουρα, για να κάνουμε τους ανθρώπους να οδηγούν πιο αργά», δήλωσε η επικεφαλής του NDP, Marit Stiles, στο CBC. «Αλλά σας λέω, αν ένας πεζός, αν ένα παιδί, τραυματιστεί στο μεσοδιάστημα, το βάρος θα είναι στις πλάτες του πρωθυπουργού».

Τι κρατάμε:

  • Ξήλωμα στις κάμερες και επιστροφή σε πιο παραδοσιακά μέτρα στο Οντάριο
  • “Cash grab” τις αποκάλεσε ο πρωθυπουργός, ενώ πριν μερικές εβδομάδες είχαμε και περιστατικά βανδαλισμού
  • Οι κάμερες θα αντικατασταθούν από σαμαράκια, κόμβους και φανάρια, ωστόσο, πολλοί ανησυχούν για τι θα γίνεται στο μεσοδιάστημα

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα στο myCAR- Τα ποσά και τα πρόστιμα

Η πιο συχνή παράβαση στην Ελλάδα που τώρα κοστίζει έως 4.000 ευρώ και το δίπλωμα για 8 χρόνια – Τι λέει ο ΚΟΚ

Το πιο προσιτό SUV της Nissan είναι και το πιο στιλάτο – Με τιμή από 21.290 ευρώ

