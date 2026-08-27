Υπάρχει μπροστά σου αγριογούρουνο, ατύχημα ή έργα; Αυτά είναι τα αυτοκίνητα που σε προειδοποιούν

Η νέα λειτουργία μπορεί να προειδοποιήσει έγκαιρα τον οδηγό για κινδύνους που βρίσκονται στην πορεία του, δίνοντάς του χρόνο να αντιδράσει

Η Volvo Cars ενισχύει την τεχνολογία Connected Safety με τέσσερις νέες λειτουργίες, οι οποίες προειδοποιούν έγκαιρα τους οδηγούς για κινδύνους που βρίσκονται στην πορεία τους. Στόχος είναι να έχουν περισσότερο χρόνο για να αντιδράσουν και να προσαρμόσουν ανάλογα την οδήγησή τους. Η τεχνολογία Connected Safety παρουσιάστηκε από τη Volvo το 2016 και αξιοποιεί δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από άλλα συνδεδεμένα αυτοκίνητα και κέντρα διαχείρισης κυκλοφορίας.

Με τη νέα ενημέρωση, το σύστημα αποκτά ακόμη περισσότερες δυνατότητες.

Προειδοποίηση για ζώα, έργα και ατυχήματα

Μία από τις σημαντικότερες νέες λειτουργίες είναι το Large Animal Alert, το οποίο μπορεί να προειδοποιεί τους οδηγούς όταν ένα μεγάλο ζώο εντοπιστεί πάνω ή κοντά στον δρόμο. Παράλληλα, το Vulnerable Road User Alert ενημερώνει για πεζούς ή δικυκλιστές που βρίσκονται στην πορεία του αυτοκινήτου ή σε παράπλευρους δρόμους, ενώ το Roadwork Alert προειδοποιεί για οδικά έργα που βρίσκονται μπροστά στη διαδρομή.

Τέλος, το Accident Ahead Alert ενημερώνει τον οδηγό για ατυχήματα που έχουν συμβεί στην πορεία του, χρησιμοποιώντας πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο από άλλα συνδεδεμένα Volvo ή κέντρα διαχείρισης κυκλοφορίας.

Οι τέσσερις νέες λειτουργίες είναι διαθέσιμες στα Volvo EX60, EX90 και ES90, ενώ συμπληρώνουν υπάρχουσες δυνατότητες, όπως τα Slippery Road Alert και Hazard Light Alert. Η χρησιμότητά τους είναι ακόμη μεγαλύτερη σε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας, όπως σε δρόμους με στροφές ή σε δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Σήμερα, περισσότερα από 1 εκατομμύριο αυτοκίνητα Volvo έχουν ενεργοποιημένη την τεχνολογία Connected Safety. Μέσω του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος Data for Road Safety, οι σχετικές προειδοποιήσεις μπορούν επίσης να κοινοποιούνται σε αυτοκίνητα άλλων κατασκευαστών και σε κέντρα διαχείρισης κυκλοφορίας.

«Με βάση τη γνώση που συγκεντρώνουμε επί δεκαετίες για την ασφάλεια σε πραγματικές συνθήκες, αυτές οι καινοτομίες αντιπροσωπεύουν ακόμα ένα βήμα προς το όραμά μας για μηδενικές συγκρούσεις», λέει η Åsa Haglund , Επικεφαλής του Volvo Cars Safety Centre. «Κάθε φορά που ένα αυτοκίνητο Volvo μοιράζεται πληροφορίες για την ασφάλεια, βοηθά άλλους οδηγούς να προετοιμαστούν εγκαίρως, ώστε να αποφεύγουν ατυχήματα και να αισθάνονται πιο ασφαλείς».

Και Spatial Audio στα EX90 και ES90

Η ίδια ενημέρωση λογισμικού προσθέτει στα EX90 και ES90 υποστήριξη Spatial Audio στο Apple CarPlay με Dolby Atmos. Η λειτουργία αξιοποιεί το προαιρετικό ηχοσύστημα Bowers & Wilkins των 25 ηχείων, προσφέροντας πιο καθηλωτικό και πολυδιάστατο ήχο.

Οι νέες λειτουργίες Connected Safety θα διατίθενται στα EX60, EX90 και ES90 σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Καναδά, με τον χρόνο διάθεσης να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.