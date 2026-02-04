Υπάρχει ελπίδα για τα diesel αυτοκίνητα; – Το καύσιμο που θα το σώσει

Το HVO100 υπόσχεται έως 90% μείωση CO₂ σε κύκλο ζωής και μπορεί να κρατήσει τα diesel «ζωντανά» χωρίς μετατροπές.

Τα diesel βρίσκονται εδώ και χρόνια σε διαρκή πίεση. Όχι επειδή «δεν τραβάνε» ή επειδή δεν κάνουν για ταξίδι, αλλά επειδή το πολιτικό και ρυθμιστικό περιβάλλον, μαζί με την κοινωνική εικόνα τους, τα έχει στριμώξει. Παρ’ όλα αυτά, στην Ευρώπη κυκλοφορούν εκατοντάδες εκατομμύρια αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά με θερμικούς κινητήρες, άρα το ερώτημα δεν είναι μόνο τι θα πουλάμε από εδώ και πέρα, αλλά και πώς θα μειωθεί πιο γρήγορα το αποτύπωμα των οχημάτων που ήδη υπάρχουν.

Εκεί ακριβώς μπαίνει στη συζήτηση ένα «drop-in» καύσιμο, δηλαδή ένα καύσιμο που θεωρητικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υπάρχοντες κινητήρες χωρίς μετατροπές. Το όνομα που εμφανίζεται όλο και συχνότερα είναι HVO100.

Τι είναι το HVO100 και γιατί δεν είναι «απλώς βιοντίζελ»

Το HVO100 προέρχεται από υδρογονωμένο φυτικό έλαιο και συχνά θα το δεις και ως ανανεώσιμο πετρέλαιο. Η λογική του είναι ότι, σε χημικούς όρους, προσεγγίζει περισσότερο το συμβατικό ντίζελ από ό,τι τα κλασικά μείγματα βιοντίζελ.

Εδώ έχει σημασία να μη μπερδεύουμε δύο διαφορετικές κατηγορίες:

Το «κλασικό» βιοντίζελ στην αγορά είναι συνήθως FAME (fatty acid methyl ester), το οποίο συχνά μπαίνει σε μικρά ποσοστά σε συμβατικά καύσιμα.

Το HVO είναι υδρογονοεπεξεργασμένο και ως προϊόν προσεγγίζει περισσότερο τα χαρακτηριστικά ενός υδρογονάνθρακα τύπου diesel.

Το «drop-in» επιχείρημα βασίζεται στο ότι πολλά σύγχρονα diesel μπορούν να το δεχτούν χωρίς αλλαγές, εφόσον ο κατασκευαστής το επιτρέπει και το καύσιμο πληροί την αντίστοιχη προδιαγραφή.

Πού «κουμπώνει» το όφελος, στο CO₂ κύκλου ζωής

Το HVO100 δεν κάνει ένα diesel μηδενικών εκπομπών στην εξάτμιση. Όταν καίγεται, εξακολουθεί να παράγει CO₂. Εκεί που αλλάζει η συζήτηση είναι στο well-to-wheel, δηλαδή στις συνολικές εκπομπές από την παραγωγή/μεταφορά του καυσίμου μέχρι τη χρήση του στο αυτοκίνητο.

Ενδεικτικά, η Neste αναφέρει ότι το Neste MY Renewable Diesel μπορεί να προσφέρει έως και 90% μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε σύγκριση με το ορυκτό diesel, σε βάση κύκλου ζωής.

Αυτός είναι και ο λόγος που το HVO100 παρουσιάζεται ως «γρήγορος μοχλός» μείωσης CO₂, ειδικά για στόλους, εταιρικά και επαγγελματική χρήση όπου τα diesel παραμένουν σημαντικό εργαλείο.

Οι κατασκευαστές αρχίζουν να το παίρνουν στα σοβαρά

Το πιο πρακτικό σημάδι ότι η βιομηχανία το βλέπει ως λύση-γέφυρα είναι ότι αρχίζουν να εμφανίζονται συγκεκριμένες εγκρίσεις και διαδικασίες.

Παράδειγμα BMW

Η BMW έχει επικοινωνήσει ότι εγκρίνει τη χρήση HVO100 σε diesel επιβατικά που έχουν κατασκευαστεί από τον Μάρτιο του 2020, ενώ έχει αναφερθεί και πρακτική προ-πλήρωσης με μικρή ποσότητα HVO100 σε diesel που παράγονται στη Γερμανία πριν την παράδοση.

Παράδειγμα Stellantis

Στην ίδια κατεύθυνση, έχει αναφερθεί ότι η Stellantis έχει προχωρήσει σε επικύρωση χρήσης HVO για τη γκάμα των diesel κινητήρων της σε συγκεκριμένες προδιαγραφές και έτη.

Η ουσία είναι μία: το HVO100 δεν είναι «μαγική σκόνη», αλλά όταν αρχίζει να εμφανίζεται σε επίσημες εγκρίσεις, αποκτά πραγματική βαρύτητα ως επιλογή.

Θα «σώσει» το diesel στην πράξη ή απλώς θα του δώσει χρόνο;

Η ρεαλιστική απάντηση είναι ότι μπορεί να δώσει χρόνο, αλλά όχι να εξαφανίσει όλα τα προβλήματα του diesel.

Τι λύνει:

Μπορεί να μειώσει σημαντικά το CO₂ σε κύκλο ζωής, άρα βοηθά στόχους βιωσιμότητας για στόλους και εταιρείες.

Δεν απαιτεί, σε πολλές περιπτώσεις, αλλαγές στο όχημα όταν υπάρχει έγκριση.

Τι δεν λύνει:

Δεν μηδενίζει τις εκπομπές στην εξάτμιση.

Δεν ακυρώνει τη συζήτηση για ρύπους όπως NOx και σωματίδια, που ρυθμίζονται ανεξάρτητα από το CO₂.

Δεν είναι δεδομένη η διαθεσιμότητα, ούτε ότι θα έχει ανταγωνιστική τιμή παντού.

Με απλά λόγια, το HVO100 μπορεί να λειτουργήσει ως «καύσιμο μετάβασης», ειδικά εκεί που η πλήρης ηλεκτροκίνηση δεν είναι ακόμη εύκολη ή συμφέρουσα για όλους. Βλέπε Ελλάδα και ταξί…

Τι πρέπει να προσέξεις αν δεις HVO100 στο πρατήριο

Εδώ υπάρχει μια παγίδα που μπορεί να κοστίσει. Δεν αρκεί να γράφει HVO100. Χρειάζονται και τα «σωστά κουτάκια» από πλευράς οχήματος.

Έλεγξε το εγχειρίδιο και τις επίσημες οδηγίες του κατασκευαστή για συμβατότητα (συχνά θα αναφέρεται σε παραφινικό diesel ή σε σχετική προδιαγραφή).

Μην το θεωρείς αυτόματα ασφαλές για παλιότερα diesel. Η συμβατότητα μπορεί να εξαρτάται από έτος παραγωγής/κινητήρα.

Αν έχεις εταιρικό/στόλο, ζήτα γραπτή επιβεβαίωση πολιτικής καυσίμου και κράτα παραστατικά, ειδικά σε οχήματα leasing.

Τι κρατάμε;