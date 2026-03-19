Υπέροχη κίνηση από τη Hyundai – Εξοπλίζει την Πυροσβεστική με υπερσύγχρονα ρομπότ

Η Hyundai ενισχύει έμπρακτα την Πυροσβεστική με τη δωρεά μη επανδρωμένων ρομπότ που θα επιχειρούν σε ιδιαίτερα επικίνδυνα περιβάλλοντα

Το Hyundai Motor Group ενισχύει έμπρακτα την προσπάθεια προστασίας τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των πυροσβεστών, προχωρώντας σε δωρεά τεσσάρων μη επανδρωμένων ρομπότ πυρόσβεσης στην Korea National Fire Agency. Πρόκειται για ειδικά σχεδιασμένες μονάδες που προορίζονται να επιχειρούν σε ιδιαίτερα επικίνδυνα περιβάλλοντα, εκεί όπου η ανθρώπινη παρουσία είναι δύσκολη και εξαιρετικά επικίνδυνη.

Τεχνολογία που σώζει ζωές

Η παράδοση των πρώτων ρομπότ πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Αρχηγείο Διάσωσης 119 στη Ναμγιαντζού της επαρχίας Gyeonggi, παρουσία ανώτατων στελεχών του Ομίλου και της Πυροσβεστικής.

Όπως τόνισε ο Executive Chair του Hyundai Motor Group, Euisun Chung, «Οι πυροσβέστες που επιχειρούν σε επικίνδυνες αποστολές χωρίς δισταγμό για να σώσουν ζωές, μας υπενθυμίζουν τις αξίες που πρέπει να τηρεί η κοινωνία μας. Σε συνεργασία με την Εθνική Πυροσβεστική Υπηρεσία της Κορέας, αναπτύξαμε το μη επανδρωμένο ρομπότ πυρόσβεσης για να υποστηρίξουμε ακόμη περισσότερο την ασφάλεια των πυροσβεστών. Τα μη επανδρωμένα ρομπότ πυρόσβεσης που προσφέρουμε ενσωματώνουν τις βασικές τεχνολογίες του Hyundai Motor Group και αντιπροσωπεύουν μια νέα μορφή κινητικότητας που βασίζεται στον κοινό μας στόχο της τεχνολογίας που σώζει ζωές».

Από την πλευρά της Πυροσβεστικής, ο Seung-ryong Kim χαρακτήρισε την πρωτοβουλία ως ένα πρώτο βήμα προς μια νέα προσέγγιση στη διαχείριση καταστροφών, επισημαίνοντας τη σημασία της συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα και ειδικά με έναν «παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα της κινητικότητας» όπως το Hyundai Motor Group.

Υπερσύγχρονα ρομπότ

Τα συγκεκριμένα ρομπότ αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και βασίζονται στο μη επανδρωμένο όχημα πολλαπλών χρήσεων HR-Sherpa της Hyundai Rotem. Πρόκειται για μια ηλεκτροκίνητη πλατφόρμα που μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες κάθε αποστολής, χάρη στη δυνατότητα τηλεχειρισμού και την προσθήκη εξειδικευμένου εξοπλισμού.

Στην πράξη, τα ρομπότ διαθέτουν μια σειρά από κρίσιμα χαρακτηριστικά για την αντιμετώπιση πυρκαγιών: ένα ισχυρό κανόνι νερού στο μπροστινό μέρος επιτρέπει άμεση κατάσβεση, ενώ το σύστημα αυτοψεκασμού δημιουργεί μια προστατευτική «κουρτίνα» νερού γύρω από το όχημα, διατηρώντας τη θερμοκρασία του σε επίπεδα 50–60°C ακόμη και όταν το περιβάλλον φτάνει έως και τους 800°C. Επιπλέον, κάμερα υπερύθρων βοηθά στον εντοπισμό εστιών φωτιάς ή εγκλωβισμένων ατόμων μέσα σε καπνό και φλόγες, ενώ ο χειριστής μπορεί να ελέγχει πλήρως το ρομπότ από απόσταση, λαμβάνοντας εικόνα σε πραγματικό χρόνο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η ικανότητά τους να κινούνται σε δύσβατα εδάφη. Με ειδικά ελαστικά ανθεκτικά στη θερμότητα και σύστημα κίνησης με ανεξάρτητη λειτουργία σε έξι τροχούς, μπορούν να επιχειρούν σε σημεία όπου τα συμβατικά οχήματα δυσκολεύονται να φτάσουν.

Ήδη δύο μονάδες έχουν παραδοθεί και χρησιμοποιούνται από τις Ειδικές Μονάδες Διάσωσης Capital και Yeongnam 119, ενώ ακόμη δύο πρόκειται να ενταχθούν στο δυναμικό των πυροσβεστικών αρχηγείων στις επαρχίες Gyeonggi και Chungnam.

Τεχνολογία που σώζει ζωές

Η ανάγκη για τέτοιες λύσεις είναι υπαρκτή: σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Κορέας, την τελευταία δεκαετία 1.802 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί ή χάσει τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Τα νέα ρομπότ σχεδιάστηκαν ακριβώς για να περιορίσουν αυτούς τους κινδύνους, αξιοποιώντας τόσο την τεχνογνωσία του Ομίλου όσο και την εμπειρία των ίδιων των πυροσβεστών.

Στο πεδίο, αναμένεται να χρησιμοποιηθούν σε αποστολές υψηλού ρίσκου, όπως η αντιμετώπιση μεγάλων πυρκαγιών, η προσέγγιση περιοχών με κίνδυνο κατάρρευσης, αλλά και η αξιολόγηση της ασφάλειας πριν την είσοδο των ομάδων διάσωσης. Χάρη στον ηλεκτρικό τους χαρακτήρα, μπορούν επίσης να λειτουργούν αποτελεσματικά σε κλειστούς ή περιορισμένους χώρους με τοξικά αέρια, όπου τα συμβατικά πυροσβεστικά οχήματα δεν είναι κατάλληλα.

Για την καλύτερη αξιοποίησή τους, το Hyundai Motor Group έχει ήδη παρέχει αναλυτικά εγχειρίδια και εκπαίδευση, ενώ η συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Κορέας θα συνεχιστεί, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας των ρομπότ σε πραγματικές συνθήκες.

Τι κρατάμε: