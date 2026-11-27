Σε ισχύ τέθηκε η απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πιερίας για όλο το οδικό δίκτυο του νομού, καθώς η ΕΜΥ προειδοποιεί για επιδείνωση του καιρού με έντονα φαινόμενα

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθεται το οδικό δίκτυο της Πιερίας, καθώς σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, από σήμερα Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026 ισχύει ο υποχρεωτικός εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, όπως χιονοκουβέρτες. Το μέτρο αφορά το σύνολο του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και αποσκοπεί στην ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Από την υποχρέωση μεταφοράς αλυσίδων εξαιρούνται αποκλειστικά όσα οχήματα φέρουν ειδικά ελαστικά για χιόνι. Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, ως χιονολάστιχα νοούνται μόνο τα ελαστικά που φέρουν τη σήμανση του αλπικού συμβόλου, δηλαδή το βουνό με τη νιφάδα χιονιού βάσει του Κανονισμού 117 της ΟΕΕ/ΗΕ, συνοδευόμενη υποχρεωτικά από το χαρακτηριστικό M+S.

Τι σημαίνει υποχρεωτικός εφοδιασμός με αλυσίδες πότε ισχύει και πότε λήγει

Η συγκεκριμένη οδηγία βασίζεται στην Υπουργική Απόφαση Δ30/Δ5α/73567/2022 και στο άρθρο 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Στην πράξη, οι οδηγοί δεν υποχρεούνται να έχουν μόνιμα αλυσίδες στο πορτμπαγκάζ τους από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο, όπως θέλει μια επικρατούσα αλλά λανθασμένη άποψη. Η υποχρέωση ενεργοποιείται μόνο όταν οι κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις ή Περιφέρειες εκδώσουν σχετική απόφαση λόγω επικείμενων καιρικών φαινομένων.

Όταν εκδοθεί μια τέτοια ανακοίνωση, ο οδηγός οφείλει να έχει μαζί του τα αντιολισθητικά μέσα ακόμα και αν εκείνη τη στιγμή ο δρόμος είναι στεγνός και δεν έχει χιονίσει ακόμα. Σε περίπτωση τροχονομικού ελέγχου χωρίς τον προβλεπόμενο εξοπλισμό, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 80 ευρώ, ενώ αν οι συνθήκες απαιτούν τη χρήση τους, απαγορεύεται η συνέχιση της πορείας του οχήματος. Επίσης, στις αποφάσεις αυτές δεν αναγράφεται καταληκτική ημερομηνία, διότι η διάρκεια ισχύος εξαρτάται αποκλειστικά από την εξέλιξη του καιρού και αίρεται μόνο με νεότερη ανακοίνωση της Αστυνομίας μόλις υποχωρήσουν τα φαινόμενα.

Το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες

Η προληπτική απόφαση της Αστυνομίας συνδέεται άμεσα με την επιδείνωση του καιρού που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναβάθμισε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινόμενων, ενώ η Πολιτική Προστασία έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) τις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου για την Κυριακή 29 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, η κακοκαιρία εξελίσσεται σε δύο φάσεις. Σήμερα Παρασκευή ισχυρές βροχές και καταιγίδες πλήττουν το Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά με κόκκινη προειδοποίηση. Από το βράδυ του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου τα έντονα φαινόμενα επεκτείνονται στην Κεντρική Μακεδονία, επηρεάζοντας άμεσα τον νομό Πιερίας και τη Χαλκιδική με πορτοκαλί προειδοποίηση, καθώς και την ανατολική Θεσσαλία.

Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου η κακοκαιρία μετατοπίζεται στα κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, φέρνοντας αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και ημιορεινά, καθώς και θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους που θα φτάσουν τα 9 και τοπικά στο Αιγαίο τα 10 μποφόρ.

Τι να προσέξετε πριν ταξιδέψετε σε επηρρεαζόμενες περιοχές

Αν σκοπεύτε να ταξιδεψέτε ή να μετακινηθείτε σε επηρρεαζόνενες περιοχές, συμβουλευτείτε πρώτα το πιο πρόσφατο, επικαιροποιημένο δελτίο καιρού, και ενημερωθείτε σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί κατά τόπους.

Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε από τις επίσημες ανακοινώσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς οι κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις και Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις εκδίδουν σχετικές αποφάσεις όταν επικρατούν ή αναμένονται δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ., αναρτώνται οι ρυθμίσεις και οι οδηγίες για το οδικό δίκτυο, αναφέροντας τη συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα ή τα τμήματα δρόμων όπου καθίσταται υποχρεωτικός ο εφοδιασμός με αντιολισθητικά μέσα.

Εξίσου αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης αποτελούν οι ανακοινώσεις των αρμόδιων Περιφερειών και των Δήμων, οι οποίοι συντονίζουν τον εκχιονισμό και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τοπικό επίπεδο, ιδιαίτερα σε ορεινά και ημιορεινά δίκτυα.