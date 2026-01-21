Υποχρεωτική παύση διανομής και υπαίθριων εργασιών λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων

Έκτακτα μέτρα του Υπουργείου Εργασίας για την προστασία των εργαζομένων την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που αναμένονται την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου και βάσει του επικαιροποιημένου δελτίου της ΕΜΥ, καθίσταται υποχρεωτική η παύση υπαίθριων χειρωνακτικών εργασιών, συμπεριλαμβανομένης της διανομής και μεταφοράς προϊόντων με δίκυκλο, πατίνι ή τροχοπέδιλα (delivery), σε συγκεκριμένες περιοχές και χρονικά διαστήματα. Παράλληλα, συστήνεται η εφαρμογή τηλεργασίας όπου αυτό είναι δυνατό, καθώς και ευελιξία στην οργάνωση του χρόνου εργασίας, με στόχο την αποφυγή έκθεσης των εργαζομένων σε επικίνδυνες συνθήκες.