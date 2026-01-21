quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Υποχρεωτική παύση διανομής και υπαίθριων εργασιών λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων

ΤΕΤΑΡΤΗ | 21.01.2026
Κώστας Γαμβρούλης
ypochreotiki-pafsi-dianomis-kai-ypaithrion-ergasion-logo-akraion-kairikon-fainomenon-790111

Έκτακτα μέτρα του Υπουργείου Εργασίας για την προστασία των εργαζομένων την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που αναμένονται την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου και βάσει του επικαιροποιημένου δελτίου της ΕΜΥ, καθίσταται υποχρεωτική η παύση υπαίθριων χειρωνακτικών εργασιών, συμπεριλαμβανομένης της διανομής και μεταφοράς προϊόντων με δίκυκλο, πατίνι ή τροχοπέδιλα (delivery), σε συγκεκριμένες περιοχές και χρονικά διαστήματα. Παράλληλα, συστήνεται η εφαρμογή τηλεργασίας όπου αυτό είναι δυνατό, καθώς και ευελιξία στην οργάνωση του χρόνου εργασίας, με στόχο την αποφυγή έκθεσης των εργαζομένων σε επικίνδυνες συνθήκες.

Tags
#βροχή#Κακοκαιρία
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Πρόσφατες Ειδήσεις