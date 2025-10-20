quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών: Διαψεύδει fake news για πρόστιμα στον νέο ΚΟΚ – Δείτε ποια είναι αυτά

ΔΕΥΤΕΡΑ | 20.10.2025
Κώστας Γαμβρούλης
ypourgeio-ypodomon-kai-metaforon-diapsevdei-fake-news-gia-prostima-ston-neo-kok-deite-poia-einai-afta-730312

Καμία απαγόρευση και πρόστιμο για οδήγηση με μπουφάν, κατανάλωση καφέ ή σακούλες με ψωνία τοποθετημένες στα καθίσματα

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχώρησε σε επίσημη διευκρίνιση μετά από κύμα παραπληροφόρησης που κυκλοφόρησε σχετικά με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 5209/2025). Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο διαψεύδει κατηγορηματικά ότι επιβάλλονται πρόστιμα για καθημερινές πρακτικές όπως η οδήγηση με χοντρό μπουφάν, η κατανάλωση καφέ ή νερού και η μεταφορά ψωνίων στο εσωτερικό του οχήματος, τονίζοντας ότι ο νέος ΚΟΚ δεν εισάγει καμία τέτοια απαγόρευση.

Ακολουθεί το σχετικό δελτίο τύπου:

Διευκρινίσεις σχετικά με δημοσιεύματα για τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 5209/2025)

Με αφορμή ανακριβή δημοσιεύματα που κυκλοφορούν σχετικά με δήθεν πρόστιμα για καθημερινές συνήθειες οδηγών, διευκρινίζονται τα εξής:

  • Οδήγηση με χοντρό μπουφάν Σε κανένα σημείο του νέου Κ.Ο.Κ. δεν αναφέρεται ότι η χρήση χοντρού μπουφάν επισύρει διοικητικές κυρώσεις. Καμία τέτοια απαγόρευση δεν υφίσταται.
  • Τοποθέτηση/κατανάλωση νερού ή καφέ στο αυτοκίνητο Σε κανένα σημείο του νέου Κ.Ο.Κ. δεν απαγορεύεται η χρήση των ειδικών θηκών για τοποθέτηση καφέ ή νερού. Ούτε απαγορεύεται η κατανάλωση νερού ή καφέ στο αυτοκίνητο.

Τι προβλέπει ο Κ.Ο.Κ.

  • Η μόνη σχετική πρόβλεψη (στο Άρθρο 18 παρ. 2) αναφέρει ότι ο οδηγός πρέπει να έχει πλήρη ελευθερία κινήσεων για την ασφαλή οδήγηση.
  • Η συγκεκριμένη υποχρέωση ίσχυε και στον προηγούμενο Κ.Ο.Κ. (ν. 2696/1999) χωρίς να έχει παρερμηνευτεί από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Συνεπώς, δεν απαγορεύεται η οδήγηση με μπουφάν ή ο καφές και το νερό στο αυτοκίνητο.
  • Σακούλες σουπερμάρκετ στα καθίσματα/ καμπίνα του αυτοκινήτου Σε κανένα σημείο του νέου Κ.Ο.Κ. δεν αναφέρεται ότι απαγορεύεται η τοποθέτηση σακούλας με ψώνια στις θέσεις του αυτοκινήτου.

Τι προβλέπει ο Κ.Ο.Κ.

  • Αυτό που προβλέπεται (στο Άρθρο 36 παρ. 4) είναι ότι το φορτίο πρέπει να είναι ασφαλώς τοποθετημένο, ώστε να μην παρεμποδίζει την οδήγηση ή την ορατότητα και να μην θέτει σε κίνδυνο επιβάτες ή τρίτους.
  • Συνιστάται, όπου είναι εφικτό, η χρήση του πορτ μπαγκάζ.

Καμία από τις παραπάνω ενέργειες δεν επισύρει πρόστιμο, εφόσον δεν παραβιάζονται οι βασικοί κανόνες ασφαλούς οδήγησης.

 

Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Πρόσφατες Ειδήσεις