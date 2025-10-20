Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών: Διαψεύδει fake news για πρόστιμα στον νέο ΚΟΚ – Δείτε ποια είναι αυτά

Καμία απαγόρευση και πρόστιμο για οδήγηση με μπουφάν, κατανάλωση καφέ ή σακούλες με ψωνία τοποθετημένες στα καθίσματα

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχώρησε σε επίσημη διευκρίνιση μετά από κύμα παραπληροφόρησης που κυκλοφόρησε σχετικά με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 5209/2025). Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο διαψεύδει κατηγορηματικά ότι επιβάλλονται πρόστιμα για καθημερινές πρακτικές όπως η οδήγηση με χοντρό μπουφάν, η κατανάλωση καφέ ή νερού και η μεταφορά ψωνίων στο εσωτερικό του οχήματος, τονίζοντας ότι ο νέος ΚΟΚ δεν εισάγει καμία τέτοια απαγόρευση.

Ακολουθεί το σχετικό δελτίο τύπου:

Διευκρινίσεις σχετικά με δημοσιεύματα για τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 5209/2025) Με αφορμή ανακριβή δημοσιεύματα που κυκλοφορούν σχετικά με δήθεν πρόστιμα για καθημερινές συνήθειες οδηγών, διευκρινίζονται τα εξής: Οδήγηση με χοντρό μπουφάν Σε κανένα σημείο του νέου Κ.Ο.Κ. δεν αναφέρεται ότι η χρήση χοντρού μπουφάν επισύρει διοικητικές κυρώσεις. Καμία τέτοια απαγόρευση δεν υφίσταται.

Σε κανένα σημείο του νέου Κ.Ο.Κ. δεν αναφέρεται ότι η χρήση χοντρού μπουφάν επισύρει διοικητικές κυρώσεις. Καμία τέτοια απαγόρευση δεν υφίσταται. Τοποθέτηση/κατανάλωση νερού ή καφέ στο αυτοκίνητο Σε κανένα σημείο του νέου Κ.Ο.Κ. δεν απαγορεύεται η χρήση των ειδικών θηκών για τοποθέτηση καφέ ή νερού. Ούτε απαγορεύεται η κατανάλωση νερού ή καφέ στο αυτοκίνητο. Τι προβλέπει ο Κ.Ο.Κ. Η μόνη σχετική πρόβλεψη (στο Άρθρο 18 παρ. 2) αναφέρει ότι ο οδηγός πρέπει να έχει πλήρη ελευθερία κινήσεων για την ασφαλή οδήγηση.

Η συγκεκριμένη υποχρέωση ίσχυε και στον προηγούμενο Κ.Ο.Κ. (ν. 2696/1999) χωρίς να έχει παρερμηνευτεί από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Συνεπώς, δεν απαγορεύεται η οδήγηση με μπουφάν ή ο καφές και το νερό στο αυτοκίνητο. Σακούλες σουπερμάρκετ στα καθίσματα/ καμπίνα του αυτοκινήτου Σε κανένα σημείο του νέου Κ.Ο.Κ. δεν αναφέρεται ότι απαγορεύεται η τοποθέτηση σακούλας με ψώνια στις θέσεις του αυτοκινήτου. Τι προβλέπει ο Κ.Ο.Κ. Αυτό που προβλέπεται (στο Άρθρο 36 παρ. 4) είναι ότι το φορτίο πρέπει να είναι ασφαλώς τοποθετημένο, ώστε να μην παρεμποδίζει την οδήγηση ή την ορατότητα και να μην θέτει σε κίνδυνο επιβάτες ή τρίτους.

Συνιστάται, όπου είναι εφικτό, η χρήση του πορτ μπαγκάζ. Καμία από τις παραπάνω ενέργειες δεν επισύρει πρόστιμο, εφόσον δεν παραβιάζονται οι βασικοί κανόνες ασφαλούς οδήγησης.

