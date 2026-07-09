Υβριδικό CUPRA SUV με 150 ίππους και αυτόματο κιβώτιο από 279 ευρώ/μήνα

Τεχνοκάρ και Volkswagen Financial Services κάνουν την απόκτηση ενός νέου μοντέλου πιο εύκολη – Το υβριδικό SUV της CUPRA τώρα με 279 ευρώ τον μήνα

Η Τεχνοκάρ, σε συνεργασία με τη Volkswagen Financial Services, παρουσιάζει νέα χρηματοδοτικά προγράμματα για ολόκληρη τη γκάμα των μοντέλων SEAT και CUPRA, προσφέροντας πιο ανταγωνιστικούς όρους και μεγαλύτερη ευελιξία σε όσους σχεδιάζουν την αγορά ενός καινούργιου αυτοκινήτου.

Στόχος των νέων προγραμμάτων είναι να διευκολύνουν την απόκτηση ενός νέου μοντέλου, δίνοντας στους ενδιαφερόμενους περισσότερες επιλογές τόσο κατά τη διάρκεια της χρηματοδότησης όσο και στη λήξη της, στις περιπτώσεις των προγραμμάτων Balloon.

Τα νέα προγράμματα που είναι διαθέσιμα περιλαμβάνουν:

Auto Credit (Balloon) με επιτόκιο 4,9% για διάρκεια 36 μηνών

Auto Credit (Balloon) με επιτόκιο 5,9% για διάρκεια 48 μηνών

Classic Credit με επιτόκιο 6,9% και διάρκεια έως 72 μήνες

Στην περίπτωση των προγραμμάτων Auto Credit (Balloon), ο πελάτης έχει στη διάθεσή του πολλαπλές επιλογές με τη λήξη της σύμβασης, επιλέγοντας εκείνη που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του. Ενδεικτικά παραδείγματα χρηματοδότησης περιλαμβάνουν το SEAT Ibiza 1,0 80HP Business, με διάρκεια 48 μηνών, επιτόκιο 5,9%, προκαταβολή 30% και μηνιαία δόση 139 ευρώ.

Αντίστοιχα, για το CUPRA Formentor 1,5 150HP DSG MHEV, το πρόγραμμα προβλέπει διάρκεια 48 μηνών, επιτόκιο 5,9%, προκαταβολή 30% και μηνιαία δόση 279 ευρώ.

Η SEAT και η CUPRA συνεχίζουν να εμπλουτίζουν την γκάμα τους με μοντέλα που συνδυάζουν σύγχρονη σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και υψηλά επίπεδα ασφάλειας και ποιότητας κατασκευής. Παράλληλα, οι αποδοτικοί κινητήρες, τα σύγχρονα συστήματα συνδεσιμότητας και ο πλούσιος εξοπλισμός άνεσης διαμορφώνουν μια ολοκληρωμένη πρόταση που καλύπτει τις απαιτήσεις της καθημερινής μετακίνησης.

Με τα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα της Volkswagen Financial Services, η αγορά ενός νέου μοντέλου SEAT ή CUPRA γίνεται ακόμη πιο προσιτή, χάρη στους ανταγωνιστικούς όρους χρηματοδότησης και τη δυνατότητα επιλογής του προγράμματος που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες κάθε πελάτη.