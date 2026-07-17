Υβριδικό Ford Puma τώρα με περισσότερο εξοπλισμό αλλά ίδια τιμή

Η Ford κάνει το υβριδικό Puma ακόμα πιο ανταγωνιστικό, αναβαθμίζοντας τον βασικό εξοπλισμό χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση

Η Ford ενισχύει ακόμη περισσότερο την ανταγωνιστικότητα του Puma 1.0 EcoBoost mHEV 125 PS, αναβαθμίζοντας τον βασικό εξοπλισμό των εκδόσεων ST-Line, ST-Line X και BlueCruise Edition χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Με περισσότερα στοιχεία άνεσης, τεχνολογίας και υποβοήθησης οδήγησης, το δημοφιλές compact SUV προσφέρει πλέον ακόμη καλύτερη σχέση τιμής-αξίας, ενώ παραμένει διαθέσιμο και με προνομιακά προγράμματα χρηματοδότησης Ford Finance.

Καλύτερα εξοπλισμένο για την καθημερινότητα

Το Ford Puma αποτελεί το μοντέλο με τις υψηλότερες πωλήσεις στη γκάμα της Ford στην Ευρώπη και μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές στην ελληνική αγορά. Στην αναβαθμισμένη του μορφή, οι εκδόσεις ST-Line, ST-Line X και BlueCruise Edition αποκτούν στάνταρ το Comfort Pack, εμπλουτίζοντας σημαντικά τον εξοπλισμό τους.

Το πακέτο περιλαμβάνει κάμερα οπισθοπορείας, ηλεκτρικά ανοιγόμενη πόρτα χώρου αποσκευών, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέφτες με προβολή του λογοτύπου Puma στο έδαφος, σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί (Keyless Entry), ασύρματη φόρτιση κινητού τηλεφώνου, φωτοχρωματικό εσωτερικό καθρέφτη και κάθισμα οδηγού με ρύθμιση ύψους.

Παράλληλα, οι συγκεκριμένες εκδόσεις εξοπλίζονται πλέον και με νέα σπορ ανάρτηση, η οποία ενισχύει ακόμη περισσότερο τον δυναμικό και οδηγοκεντρικό χαρακτήρα του Puma.

Ήπια υβριδική τεχνολογία και 125 ίπποι

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο γνωστός τρικύλινδρος βενζινοκινητήρας 1.0 EcoBoost με ισχύ 125 ίππων, ο οποίος συνδυάζεται με ήπιο υβριδικό σύστημα (mHEV), προσφέροντας οικονομία καυσίμου και βελτιωμένη απόδοση στην καθημερινή χρήση.

Η έκδοση ST-Line X ξεχωρίζει για τον ακόμη πιο ολοκληρωμένο εξοπλισμό της. Στα στάνταρ χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται το Adaptive Cruise Control, το σύστημα παρακολούθησης τυφλού σημείου (BLIS), κάμερα 360 μοιρών, ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, ημιδερμάτινα καθίσματα και το premium ηχοσύστημα B&O.

Η κορυφαία έκδοση BlueCruise Edition διαθέτει το προηγμένο σύστημα υποβοήθησης οδήγησης BlueCruise της Ford για hands-free οδήγηση όπου αυτό επιτρέπεται. Παράλληλα, ξεχωρίζει αισθητικά χάρη στο αποκλειστικό χρώμα Vapor Blue, τη μαύρη οροφή και τα μαύρα καλύμματα καθρεφτών, τις ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, τα φωτιζόμενα μαρσπιέ αλουμινίου και τα ημιδερμάτινα καθίσματα με μπλε ραφές.

Προνομιακή χρηματοδότηση

Η Ford συνοδεύει τις αναβαθμισμένες εκδόσεις του Puma με ευέλικτα προγράμματα Ford Finance, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να διαμορφώσουν το χρηματοδοτικό πλάνο που ταιριάζει στις ανάγκες τους, με επιτόκιο που ξεκινά από 0,9%.

Με σημαντικά ενισχυμένο στάνταρ εξοπλισμό, αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά άνεσης και τεχνολογίας, αλλά και ελκυστικές επιλογές χρηματοδότησης, το Ford Puma 1.0 EcoBoost mHEV 125 PS γίνεται ακόμη πιο ανταγωνιστικό, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ανάμεσα στις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις της κατηγορίας των compact SUV.

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