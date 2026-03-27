Υβριδικό SUV της Chery με 224 PS, κατανάλωση 5,7 lt/100km και αυτονομία 880 km – Πότε έρχεται Ελλάδα;

Το νέο Chery Tiggo 7 HEV έρχεται στην Ελλάδα πριν το καλοκαίρι με 224 PS, κατανάλωση 5,7 lt/100 km και αυτονομία έως 880 km.

Το Chery Tiggo 7 HEV είναι ένα από τα επόμενα νέα μοντέλα που θα δούμε στην ελληνική αγορά, καθώς η κινεζική μάρκα επιβεβαιώνει ότι το νέο υβριδικό C-SUV της θα φτάσει στη χώρα μας πριν το καλοκαίρι. Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στο timing του λανσαρίσματος, αλλά και στο ίδιο το πακέτο. Με 224 PS, επίσημη κατανάλωση 5,7 lt/100 km και συνολική αυτονομία που φτάνει τα 880 km.

Για τη Chery, το Tiggo 7 HEV είναι ένα από τα μοντέλα που καλούνται να χτίσουν την παρουσία της στην Ευρώπη και ειδικά στην κατηγορία των οικογενειακών SUV, όπου ο ανταγωνισμός είναι ιδιαίτερα πυκνός. Για την Ελλάδα, το στοίχημα είναι πιο συγκεκριμένο. Να προσφέρει ένα υβριδικό C-SUV με ισχυρά τεχνικά χαρακτηριστικά, πλούσιο εξοπλισμό και τιμή που, σύμφωνα με τη μάρκα, θα κινηθεί σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επίπεδο.

Πότε έρχεται στην Ελλάδα το νέο Chery Tiggo 7 HEV

Το νέο Chery Tiggo 7 HEV αναμένεται να φτάσει στην ελληνική αγορά πριν το καλοκαίρι. Η εταιρεία δεν δίνει ακόμη ακριβή ημερομηνία ή επίσημο τιμοκατάλογο, όμως τοποθετεί χρονικά το λανσάρισμα αρκετά κοντά. Αυτό σημαίνει ότι το μοντέλο μπαίνει ήδη στην τελική ευθεία για την άφιξή του στην Ελλάδα και αναμένεται να παίξει ρόλο σε μια αγορά όπου τα υβριδικά οικογενειακά SUV κερδίζουν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο.

Τι κινητήριο σύνολο έχει

Στην καρδιά του νέου Tiggo 7 HEV βρίσκεται ο υβριδικός βενζινοκινητήρας ACTECO 1.5 TGDI 5ης γενιάς, ο οποίος, σύμφωνα με τη Chery, φτάνει σε θερμική απόδοση 44,5%.

Για τα δεδομένα της κατηγορίας, πρόκειται για ένα πακέτο που τοποθετεί το μοντέλο στη λογική «ένα αυτοκίνητο για όλα». Δηλαδή ένα SUV που θέλει να καλύψει τόσο τη μετακίνηση στην πόλη όσο και το ταξίδι, χωρίς να ζητά από τον οδηγό να κάνει σημαντικές παραχωρήσεις είτε σε επιδόσεις είτε σε οικονομία.

Στη θεωρία, οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί. Στην πράξη, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ο συνδυασμός τους. Τα 224 PS δίνουν στο Tiggo 7 HEV ένα επίπεδο ισχύος που ξεφεύγει από τα απολύτως βασικά δεδομένα της κατηγορίας, ενώ η κατανάλωση 5,7 lt/100 km δείχνει ότι η Chery θέλει να τοποθετήσει το μοντέλο ως αποδοτική επιλογή για καθημερινή χρήση.

Αυτό είναι σημαντικό γιατί η κατηγορία των C-SUV δεν κρίνεται μόνο από το design ή τους χώρους. Κρίνεται σε μεγάλο βαθμό από το κατά πόσο ο αγοραστής αισθάνεται ότι παίρνει ένα ολοκληρωμένο οικογενειακό αυτοκίνητο, με λογικό λειτουργικό κόστος και επαρκή δύναμη για φορτωμένη χρήση ή ταξίδι.

Αυτονομία έως 880 km

Η ανακοινωμένη αυτονομία των 880 km είναι ακόμη ένα στοιχείο που στοχεύει ξεκάθαρα στις ανάγκες της ευρωπαϊκής οικογένειας. Για τον υποψήφιο αγοραστή, αυτό σημαίνει λιγότερες στάσεις για ανεφοδιασμό και μεγαλύτερη άνεση σε μικτές διαδρομές, ειδικά όταν το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται τόσο στην πόλη όσο και εκτός αυτής.

Σε μια αγορά που έχει συνηθίσει πλέον να διαβάζει συνεχώς για ηλεκτρική αυτονομία, η μεγάλη συνολική αυτονομία ενός υβριδικού SUV παραμένει ισχυρό χαρτί, ακριβώς γιατί συνδυάζει εξοικονόμηση με απουσία άγχους φόρτισης.

Έμφαση στην ασφάλεια και στον εξοπλισμό

Στο κομμάτι της ασφάλειας, η Chery σημειώνει ότι το Tiggo 7 HEV εξελίχθηκε με βάση παγκόσμια πρότυπα πέντε αστέρων. Παράλληλα, αναφέρει ότι το 61% του αμαξώματος είναι κατασκευασμένο από ατσάλι υψηλής αντοχής, ενώ στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται 7 αερόσακοι.

Αυτά είναι στοιχεία με ιδιαίτερη βαρύτητα στην κατηγορία των οικογενειακών SUV, όπου η αίσθηση ασφάλειας είναι ένας από τους πρώτους παράγοντες που εξετάζει ο αγοραστής.

Πλούσιο πακέτο άνεσης και τεχνολογίας

Η Chery επιχειρεί να ανεβάσει την εικόνα του Tiggo 7 HEV και σε επίπεδο εξοπλισμού άνεσης. Με βάση τα στοιχεία που έχουν δοθεί, το μοντέλο θα περιλαμβάνει:

ατμοσφαιρικό φωτισμό 64 χρωμάτων

ηχοσύστημα Sony 8 ηχείων

πανοραμική ηλιοροφή 1,1 τ.μ.

πρακτικό χώρο αποσκευών με έμφαση στην οικογενειακή χρήση

Αυτό δείχνει ότι η εταιρεία δεν θέλει να στηριχθεί μόνο στο «καλό value for money», αλλά και στη συνολική αίσθηση εξοπλισμού και τεχνολογίας που ζητά πλέον ο Ευρωπαίος αγοραστής.

Η ευρωπαϊκή στρατηγική της Chery και τι σημαίνει για την Ελλάδα

Η Chery δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική «Στην Ευρώπη, για την Ευρώπη», υπογραμμίζοντας ότι βλέπει την ευρωπαϊκή αγορά ως βασικό άξονα της διεθνοποίησής της.

Η εταιρεία έχει ήδη παρουσία σε 23 ευρωπαϊκές αγορές και η ανάπτυξη των μοντέλων της λαμβάνει υπόψη τις καθημερινές ανάγκες και τις αισθητικές προτιμήσεις των Ευρωπαίων οδηγών. Για την Ελλάδα αυτό σημαίνει ότι το Tiggo 7 HEV δεν έρχεται ως ένα απομονωμένο εξαγωγικό project, αλλά ως μέρος ευρύτερου πλάνου επέκτασης της μάρκας στην Ευρώπη.

Το βασικό στοίχημα: Η τιμή

Η Chery δεν ανακοινώνει ακόμη ελληνικές τιμές, αλλά δηλώνει ότι το νέο Tiggo 7 HEV θα φτάσει στη χώρα μας σε «άκρως ανταγωνιστική τιμή».

Μέχρι να υπάρξει επίσημος τιμοκατάλογος, αυτό παραμένει δήλωση της εταιρείας και όχι δεδομένο της αγοράς. Όμως είναι ξεκάθαρο ότι εκεί θα παιχτεί μεγάλο μέρος της εμπορικής επιτυχίας του μοντέλου. Γιατί με τέτοια χαρακτηριστικά, αν η τιμή τοποθετηθεί επιθετικά, το Tiggo 7 HEV μπορεί να τραβήξει σοβαρό ενδιαφέρον.

Τι κρατάμε;