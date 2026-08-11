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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ζάκυνθος: Από UTV που τυλίχθηκε στις φλόγες ξεκίνησε η πυρκαγιά στον Μαραθιά

ΤΡΙΤΗ | 11.08.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Το τετράτροχο side-by-side φέρεται να αποτέλεσε την αφετηρία της φωτιάς στον Μαραθιά – Σώοι οι δύο επιβαίνοντες, μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Μια φωτιά που φέρεται να ξεκίνησε από ένα UTV τύπου side-by-side προκάλεσε κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων το πρωί της Τρίτης στον Μαραθιά Ζακύνθου.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε δύσβατη περιοχή, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι το τετράτροχο όχημα πήρε φωτιά ενώ βρισκόταν στην περιοχή. Οι δύο άνθρωποι που επέβαιναν σε αυτό κατάφεραν να απομακρυνθούν εγκαίρως, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Η φωτιά, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στο όχημα. Οι φλόγες μεταδόθηκαν στη γύρω δασική βλάστηση και, σε συνδυασμό με τις συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή, δημιούργησαν ένα μέτωπο που χρειάστηκε άμεση επέμβαση από επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Μεγάλη κινητοποίηση για ένα δύσκολο μέτωπο

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε περίπου στις 09:00 το πρωί, με τις πρώτες δυνάμεις να σπεύδουν στην περιοχή. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αρχικά πυροσβέστες με οχήματα, πεζοπόρο τμήμα της 17ης ΕΜΟΔΕ και εθελοντές, ενώ κινητοποιήθηκαν και εναέρια μέσα.

Στη συνέχεια η δύναμη ενισχύθηκε και έφτασε τους 32 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 17ης ΕΜΟΔΕ και 11 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχείρησαν τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στην κατάσβεση συνέδραμαν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Η μορφολογία της περιοχής έκανε την επιχείρηση ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς το σημείο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά είναι δύσβατο και η πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων δεν είναι εύκολη.

Παράλληλα, η αποστολή μηνύματος από το 112 ζήτησε από τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο

Η άμεση κινητοποίηση φαίνεται πως απέτρεψε την περαιτέρω εξάπλωση της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες, το μέτωπο τέθηκε υπό έλεγχο περίπου στις 11:00, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στην περιοχή για την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η φερόμενη σύνδεση της πυρκαγιάς με το UTV, καθώς τα συγκεκριμένα οχήματα χρησιμοποιούνται ευρέως σε τουριστικές περιοχές και μπορούν να κινούνται σε χωμάτινες και δύσβατες διαδρομές. Τα ακριβή αίτια από τα οποία προκλήθηκε η φωτιά στο όχημα αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης και δεν θα πρέπει σε αυτή τη φάση να θεωρηθεί δεδομένο τι προκάλεσε την ανάφλεξη.

Στην περίπτωση του Μαραθιά, η φωτιά περιορίστηκε πριν εξελιχθεί σε μεγαλύτερο μέτωπο, όμως το περιστατικό υπενθυμίζει πόσο γρήγορα μπορεί ένα μηχανικό ή ηλεκτρικό πρόβλημα σε ένα όχημα να μετατραπεί σε πυρκαγιά όταν αυτό βρίσκεται δίπλα σε ξερή βλάστηση, ιδιαίτερα μέσα στο καλοκαίρι.

Πηγή: www.imerazante.gr

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Tags
#UTV#Ζάκυνθος#Μαραθιάς#Φωτιά
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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