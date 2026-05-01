Zeekr 9X: Η ναυαρχίδα που έχει πουλήσει 22.000 αυτοκίνητα μέσα στο πρώτο τρίμηνο έρχεται στην Ευρώπη

Η Zeekr ξεκινά την παγκόσμια διάθεση του μεγάλου SUV Zeekr 9X τον Ιούνιο του 2026, με την είσοδό του στην Ευρώπη να προγραμματίζεται για το τέταρτο τρίμηνο της ίδιας χρονιάς, ενώ το Zeekr 8X θα ακολουθήσει προς τα τέλη του 2026.

Σύμφωνα με τον CEO της Geely Auto Group, Gan Jiayue, το 9X θα ξεκινήσει την πορεία του από τη Μέση Ανατολή, θα συνεχίσει στην Κεντρική Ασία μέσα στο τρίτο τρίμηνο του 2026 και θα φτάσει στην Ευρώπη στο τέταρτο. Ο ίδιος επιβεβαίωσε επίσης ότι το Zeekr 8X θα ξεκινήσει τη διεθνή του πορεία το τέταρτο τρίμηνο του 2026, με τη διάθεσή του να συνεχίζεται και μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2027.

Παραδόσεις και τοποθέτηση στην αγορά

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι παραδόσεις του Zeekr 9X έφτασαν τις 22.000 μονάδες, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας που επιβεβαιώθηκαν από την China EV DataTracker. Συνολικά, από το λανσάρισμά του τον Σεπτέμβριο του 2025, το μοντέλο έχει ξεπεράσει τις 50.000 παραδόσεις.

Στην Κίνα, το 9X τοποθετείται στην κατηγορία των μεγάλων SUV, με τιμή που ξεπερνά τις 500.000 γουάν (περίπου 63.000 ευρώ).

Αυτό είναι το Zeekr 9X

Το Zeekr 9X είναι ένα full-size plug-in hybrid SUV που βασίζεται στην αρχιτεκτονική SEA της Geely. Διαθέτει σύστημα με τρεις ηλεκτροκινητήρες σε συνδυασμό με υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα, αποδίδοντας έως 1.381 ίππους (1.030 kW) συνολικής ισχύος και προσφέροντας συνδυασμένη αυτονομία περίπου 1.250 χιλιομέτρων βάσει του κύκλου CLTC. Αποτελεί το πρώτο plug-in hybrid μοντέλο της Zeekr, σηματοδοτώντας την επέκταση της γκάμας πέρα από τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα.

Παράλληλα, το Zeekr 8X, το οποίο επίσης προορίζεται για διεθνείς αγορές, στοχεύει σε αντίστοιχα υψηλές επιδόσεις. Σύμφωνα με προηγούμενα στοιχεία, εξοπλίζεται με υβριδικό σύστημα τριών κινητήρων που αποδίδει έως 1.381 ίππους, επιτρέποντας επιτάχυνση 0–100 km/h σε 2,96 δευτερόλεπτα.

Η τιμή του κυμαίνεται μεταξύ 356.800 και 426.800 γουάν (51.000–59.000 ευρώ), ενώ σε περιορισμένο χρονικό διάστημα προσφέρεται από 329.800 γουάν (περίπου 46.000 ευρώ).

Ενίσχυση διεθνούς παρουσίας

Η Geely Auto Group αυξάνει σταθερά τις εξαγωγές της στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής επέκτασης. Η εταιρεία έχει θέσει στόχο για 640.000 πωλήσεις στο εξωτερικό το 2026, με τη Zeekr να αποτελεί βασικό πυλώνα στα premium segments. Το Zeekr 9X έχει ήδη επιβεβαιωθεί για επιπλέον αγορές, μεταξύ των οποίων και η Αυστραλία, με λανσαρίσματα που τοποθετούνται χρονικά από τα τέλη του 2026 έως τις αρχές του 2027.

Σύμφωνα με την China EV DataTracker, η Zeekr κατέγραψε 59.466 πωλήσεις στην εγχώρια αγορά το πρώτο τρίμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 48,3% σε ετήσια βάση, ενώ σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 15,5%. Το μερίδιο αγοράς της μάρκας διαμορφώθηκε στο 1,4%, από 0,8% το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Πηγή: Carnewschina.com