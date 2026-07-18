Ζημιές σε 200 διαμερίσματα λόγω του μετροπόντικα – Τι μέτρα προανήγγειλε το Υπουργείο Υποδομών

Σε προσωρινή διακοπή των εργασιών διάνοιξης της Γραμμής 4 του Μετρό στην Κυψέλη προχωρά το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Παράλληλα, δρομολογεί τον ορισμό ανεξάρτητων πραγματογνωμόνων για τη διερεύνηση των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της περιοχής από τη διέλευση του μετροπόντικα «ΝΙΚΗ». Οι αποφάσεις ελήφθησαν σε έκτακτη σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Υποδομών, Νίκο Ταχιάο, με βασική προτεραιότητα την ασφάλεια των κατοίκων και των ιδιοκτησιών πριν από την επανεκκίνηση των εργασιών.

Δύο παρεμβάσεις πριν συνεχιστεί το έργο

Το Υπουργείο προχωρά σε δύο βασικές κινήσεις:

Ανεξάρτητες αυτοψίες χωρίς επιβάρυνση των κατοίκων: Η «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.» θα ζητήσει από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) να ορίσει ανεξάρτητους πραγματογνώμονες, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν ελέγχους στα πληγέντα διαμερίσματα και θα συντάξουν επίσημα πορίσματα. Το κόστος θα καλυφθεί από την εταιρεία, ενώ στους μηχανικούς θα δοθούν όλα τα διαθέσιμα γεωτεχνικά στοιχεία. Νέα γεωτεχνική μελέτη: Πριν τεθεί ξανά σε λειτουργία ο μετροπόντικας, θα ολοκληρωθεί νέα εξειδικευμένη μελέτη για τα γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Η μελέτη εκπονείται για λογαριασμό της αναδόχου κοινοπραξίας και τα συμπεράσματά της θα παρουσιαστούν δημόσια πριν από οποιαδήποτε επανεκκίνηση των εργασιών.

Το ζήτημα προκάλεσε την αντίδραση του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, ο οποίος είχε έκτακτη συνάντηση με τη διοίκηση της «Ελληνικό Μετρό».

Ο κ. Δούκας τόνισε ότι η πρόοδος των έργων υποδομής δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος της ασφάλειας των πολιτών και ζήτησε γραπτές εγγυήσεις στατικής επάρκειας από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεση καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες και πλήρη ενημέρωση των κατοίκων πριν από την επανέναρξη των εργασιών.

Οι καταγγελίες των κατοίκων

Οι κάτοικοι της Κυψέλης αναφέρουν ότι τα προβλήματα ξεκίνησαν ήδη από τα τέλη Μαρτίου. Σύμφωνα με τον Χρήστο Ρόκα, διαχειριστή πολυκατοικίας επί της οδού Κυψέλης, στο κτίριο έχουν εμφανιστεί εκτεταμένες ρωγμές, αποκολλήσεις σοβάδων και πτώσεις μαρμάρων. Όπως υποστηρίζουν, σε συνέλευση των ενοίκων οι υπεύθυνοι του έργου ανέφεραν προφορικά ότι καταγράφηκε καθίζηση 15 έως 18 χιλιοστών.

Ωστόσο, οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι δεν έχουν λάβει τα επίσημα στοιχεία των μετρήσεων, ενώ αναφέρουν πως λίγες ημέρες μετά τις ζημιές απομακρύνθηκε ο σταθμός παρακολούθησης από την ταράτσα της πολυκατοικίας.

Την ανησυχία ενισχύει έκθεση της Πολεοδομίας Αθηνών με ημερομηνία 9 Ιουνίου, η οποία καταγράφει τις ρωγμές και σημειώνει ότι το φαινόμενο της καθίζησης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Οι ιδιοκτήτες έχουν αποφασίσει να κινηθούν νομικά με εξώδικη διαμαρτυρία, ζητώντας πλήρη δομοστατικό έλεγχο σε κτίρια, σχολεία και νοσοκομεία της περιοχής, δημοσιοποίηση όλων των στοιχείων παρακολούθησης της καθίζησης, καθώς και εξέταση της δυνατότητας τροποποίησης της χάραξης ή του βάθους της σήραγγας, εφόσον αυτό κριθεί τεχνικά αναγκαίο.

Πηγή: Ypodomes.com