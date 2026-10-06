Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς: Έκανε δώρο στον εαυτό του για τα 45α γενέθλια την κορυφαία Ferrari των 1.200 ίππων

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς γιόρτασε τα γενέθλιά του με τον δικό του τρόπο, βάζοντας μια Ferrari F80 στη συλλογή του

O Ζλάταν γιόρτασε τα 45ά του γενέθλια με τον πιο… Ζλάταν τρόπο, προσθέτοντας στη συλλογή του μια Ferrari F80. Ο Σουηδός, που σήμερα έχει ρόλο ανώτερου συμβούλου στην AC Milan, επέλεξε το εντυπωσιακό supercar για να σημαδέψει την επέτειο.

Ο πρώην επιθετικός είναι γνωστός για την αγάπη του στα αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων και συχνά γιορτάζει προσωπικά ορόσημα με σπάνια και ακριβά αυτοκίνητα. Η είδηση προκάλεσε αντιδράσεις στα social media, με ορισμένους να αστειεύονται ότι δεν οδηγεί ο Ζλάταν την Ferrari, αλλά η Ferrari τον Ζλάταν.

Happy Birthday to Zlatan https://t.co/dLetjRQbT6 — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) October 3, 2026

Ο ρόλος του στην AC Milan

Παρά την εμβληματική του θέση, ο ρόλος του στην ομάδα προκαλεί κατά καιρούς σύγχυση στους οπαδούς της Milan. Πολλοί τον βλέπουν ως στέλεχος του συλλόγου, όμως επίσημα είναι Senior Advisor της RedBird Capital και του Gerry Cardinale. Λειτουργεί ως υπερ-σύμβουλος της ιδιοκτησίας και όχι ως παραδοσιακός διευθυντής που ασχολείται με την καθημερινή λειτουργία της ομάδας.

Είναι έμπιστος του Cardinale και λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στους Αμερικανούς επενδυτές και τον κόσμο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

H γρηγορότερη Ferrari παραγωγής στην ιστορία

Η νέα F80 είναι η αντικαταστάτρια της εμβληματικής LaFerrari και αποτελεί το γρηγορότερο αυτοκίνητο παραγωγής στην ιστορία της ιταλικής φίρμας. Στην καρδιά της F80 χτυπά ο V6 twin-turbo κινητήρας 3,0 λίτρων της 296 GTB, που μπορεί να στροφάρει μέχρι τις 9.200 σ.α.λ.

Ωστόσο, εξαρτήματα από την 499P έχουν ανεβάσει την απόδοσή του στους 888 ίππους, ενώ πλάι του υπάρχουν 3 ηλεκτροκινητήρες (δύο στον μπροστά άξονα και ένας στον πίσω), ανεβάζοντας την συνδυαστική δύναμη στους 1184 ίππους. Η ισχύς αποστέλλεται και στους 4 τροχούς, με τη νέα Ferrari F80 να μπορεί να κάνει το 0-100 σε μόλις 2,15 δευτερόλεπτα και το 0-200 χλμ./ώρα σε 5,75, αφήνοντας στον… καθρέπτη ανταγωνιστές όπως η McLaren W1, όσο και την Mercedes-AMG One.

H Ferrari θα κατασκευάσει συνολικά 799 παραδείγματα του νέου της hypercar, ενώ η τιμή για ένα από αυτά κυμαίνεται πέριξ των 3,6 εκατ. ευρώ.