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Διαγωνισμός Autotypos.gr: Κερδίστε διπλές προσκλήσεις για την Auto Athina

ΠΕΜΠΤΗ | 10.09.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
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Το Autotypos.gr σας δίνει την ευκαιρία να επισκεφθείτε την Auto Athina, μέσα από έναν νέο μεγάλο διαγωνισμό που πραγματοποιείται μέσω του επίσημου λογαριασμού μας στο Instagram.\

Συνολικά, 10 τυχεροί θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση, ώστε να απολαύσουν από κοντά την έκθεση μαζί με το άτομο της επιλογής τους.

10 νικητές, 20 προσκλήσεις

Η Auto Athina αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα automotive events της χρονιάς για το ελληνικό κοινό, συγκεντρώνοντας νέα μοντέλα, πρεμιέρες και σημαντικές παρουσίες από τον χώρο του αυτοκινήτου. Με αφορμή τη διοργάνωση, το Autotypos.gr προσφέρει στους αναγνώστες και τους followers του τη δυνατότητα να βρεθούν στην έκθεση, χαρίζοντας συνολικά 20 προσκλήσεις σε 10 νικητές. Κάθε νικητής θα λάβει δύο εισιτήρια, για τον ίδιο και ένα ακόμη άτομο.

Πώς συμμετέχετε στον διαγωνισμό

Η διαδικασία συμμετοχής είναι απλή και πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω Instagram. Για έγκυρη συμμετοχή θα πρέπει να: Κάνετε like στη δημοσίευση του διαγωνισμού, να ακολουθήσετε τα @autotypos.gr και @autoathina και να κάνετε tag στα σχόλια τον φίλο ή τη φίλη που θα πάρετε μαζί σας. Παρακάτω μπορείτε να δείτε την επίσημη δημοσίευση του διαγωνισμού και να δηλώσετε τη συμμετοχή σας.

 

Καλή επιτυχία!

Οι νικητές θα προκύψουν σύμφωνα με τους επίσημους όρους του διαγωνισμού, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι από το Autotypos.gr. Αν θέλετε να βρεθείτε στην Auto Athina και να δείτε από κοντά όσα έχει να παρουσιάσει η φετινή διοργάνωση, κάντε τη συμμετοχή σας στο Instagram.

10 νικητές, 20 προσκλήσεις και μία ευκαιρία να ζήσετε από κοντά την Auto Athina.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τους όρους του διαγωνισμού

Καλή επιτυχία σε όλους!

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Tags
#διαγωνισμός
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
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