1000 Miglia Experience Greece 2026: Η μεγάλη επιστροφή στην Αθήνα

Το 1000 Miglia Experience Greece 2026 ολοκλήρωσε το αγωνιστικό του σκέλος, με τα πληρώματα να επιστρέφουν στην Αθήνα έπειτα από ένα ταξίδι σχεδόν 1.200 χιλιομέτρων σε μερικά από τα ομορφότερα σημεία της χώρας.

Η αυλαία της αγωνιστικής δράσης έπεσε το Σάββατο για το 1000 Miglia Experience Greece 2026, με τα πληρώματα να ολοκληρώνουν τις τελευταίες Ειδικές Δοκιμασίες Ακριβείας και να επιστρέφουν στην Αθήνα, βάζοντας τέλος σε μία διαδρομή σχεδόν 1.200 χιλιομέτρων. Η τελευταία ημέρα ξεκίνησε από το Πόρτο Χέλι, όπου πραγματοποιήθηκε η πρώτη δοκιμασία ακριβείας στις 09:33, πριν το κομβόι των αυτοκινήτων περάσει από την Ερμιόνη για ακόμη μία ειδική στις 10:00. Στη συνέχεια, τα πληρώματα πήραν τον δρόμο της επιστροφής προς την Αθήνα.

Το τελευταίο κομμάτι του αγώνα

Μετά τις δοκιμασίες σε Πόρτο Χέλι και Ερμιόνη, το 1000 Miglia Experience Greece 2026 κατευθύνθηκε προς την Αττική, με τελικό προορισμό το Four Seasons Astir Palace. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε αγωνιστικά στην Astir Marina Vouliagmenis, όπου διεξήχθη η τελευταία Ειδική Δοκιμασία Ακριβείας της διοργάνωσης, με την ονομασία «EKKA Yachts – San Lorenzo Trophy». Με αυτή τη δοκιμασία ολοκληρώθηκε ουσιαστικά ένα πολυήμερο οδοιπορικό που έφερε ιστορικά και σύγχρονα αυτοκίνητα σε μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές διαδρομές της Ελλάδας.

Από τον Μυστρά και το Ναύπλιο έως το Πόρτο Χέλι

Μία ημέρα νωρίτερα, την Παρασκευή, τα πληρώματα είχαν διανύσει ακόμη 250 χιλιόμετρα, ξεκινώντας από τον Μυστρά και περνώντας από τις Κολλίνες, όπου πραγματοποιήθηκε η πρώτη Ειδική Δοκιμασία της ημέρας. Ακολούθησε το Ναύπλιο, όπου τα 54 πληρώματα συμμετείχαν στη δεύτερη Ειδική Δοκιμασία Ακριβείας στο λιμάνι της πόλης, πριν συνεχίσουν προς το Πόρτο Χέλι και τον τερματισμό του τρίτου σκέλους. Η συγκεκριμένη διαδρομή αποτέλεσε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια της φετινής διοργάνωσης, συνδυάζοντας ιστορικές τοποθεσίες, παραθαλάσσια περάσματα και τις απαιτητικές δοκιμασίες ακριβείας που αποτελούν βασικό στοιχείο του 1000 Miglia Experience.

Ποιοι μπήκαν στην τελευταία ημέρα από την κορυφή

Πριν την εκκίνηση του τελευταίου σκέλους, επικεφαλής της προσωρινής κατάταξης βρίσκονταν οι Ολλανδοί John και Chelly Houtcamp με μία Alfa Romeo 6C 1750 του 1929 και 383 βαθμούς ποινής. Ακολουθούσαν σε απόσταση μόλις οκτώ βαθμών οι Ιταλοί Gianluigi και Federico Smussi με MG TF 115 του 2004, ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωναν οι περσινοί νικητές Fabrizio Macario και Giovanna Di Costanzo με Ferrari 296 GTB του 2022 και 563 βαθμούς ποινής.

Η αυλαία πέφτει απόψε

Το αγωνιστικό μέρος έχει πλέον ολοκληρωθεί, όμως η διοργάνωση συνεχίζεται το βράδυ του Σαββάτου με το gala και την τελετή απονομών, όπου θα κλείσει επίσημα το 1000 Miglia Experience Greece 2026. Έπειτα από σχεδόν 1.200 χιλιόμετρα, δεκάδες δοκιμασίες και μία διαδρομή που πέρασε από διαφορετικές περιοχές της χώρας, η ελληνική έκδοση του 1000 Miglia φτάνει στο τέλος της, με τα αυτοκίνητα να έχουν πλέον επιστρέψει στην Αθήνα και το ενδιαφέρον να μεταφέρεται στην ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων.