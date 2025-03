Alfa Romeo Arna: Mια παραδοξότητα ιταλικής και ιαπωνικής σύμπραξης που απέτυχε παταγωδώς

Ο καρπός της ένωσης μιας Alfasud και ενός Nissan Cherry που θεωρείται η πιο αποτυχημένη Alfa Romeo όλων των εποχών

Βρισκόμαστε στα τέλη της δεκαετίας του 70 και η Alfa Romeo, της οποίας από το 1933, τον έλεγχο είχε το ιταλικό κράτος, αντιμετωπίζει προβλήματα. Το κόστος παραγωγής των μοντέλων της είναι υψηλό και η ανταγωνιστική δυναμική τους ασθενής.

To πείραμα με την Alfasud, που παρουσιάστηκε το 1971, δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η ιδέα μιας προσιτής Alfa Romeo με κινητήρα boxer και –για πρώτη φορά – κίνηση στους μπροστινούς τροχούς ήταν καλή και σε θεωρητικό επίπεδο εμπορικά βιώσιμη, ωστόσο η εκτέλεση χώλαινε, όχι γιατί το αυτοκίνητο δεν εκπλήρωνε τον σκοπό του (για την ακρίβεια ήταν αρκετά καλή στο δρόμο) αλλά λόγω θεμάτων αξιοπιστίας: πέραν των ηλεκτρικών, το μεγαλύτερο θέμα ήταν η σκουριά.

Οι Alfasud αγαπήθηκαν πολύ και απέκτησαν μια θρυλική αύρα, είχαν επίσης και πολύ άσχημη φήμη όμως, γιατί σκούριαζαν… παντού. Σε μια προσπάθεια της Alfa Romeο να υπερκεράσει αυτό το «όνομα», αποφάσισε να εξιλεωθεί συνάπτοντας συνεργασία με μια ιαπωνική κατασκευάστρια, τη Nissan.

Tο 1980 ιδρύεται η ARNA (Alfa Romeo Nissan Autoveicoli) με 50-50 μερίδιο μεταξύ των Alfa Romeo και της Nissan. Ο σκοπός είναι η παραγωγή οχημάτων που να συνδυάζουν τα καλά χαρακτηριστικά των δυο κατασκευαστικών φιλοσοφιών, δηλαδή το στήσιμο των Ιταλών και την αξιοπιστία των Ιαπώνων.

Η Alfa Romeo ARNA παρουσιάζεται το 1983 και φέρει κινητήρα, κιβώτιο, σύστημα διεύθυνσης, μπροστινή ανάρτηση και φρένα του μοντέλου Alfasud, ενώ το αμάξωμα και όλα τα υπόλοιπα μέρη, προέρχονται από το Nissan Cherry.

Iδανικό σενάριο και στην πράξη καλώς εκτελεσμένο, ωστόσο εμπορικά, αποτυχημένο. Για να δώσουμε μια αντιστοιχία, η Alfa Romeo ARNA ήταν το TESLA Cybertuck της εποχής της, συγκεντρώνοντας αρνητικά σχόλια και αποτελώντας κόκκινο πανί για πολλούς, μόνο και μόνο, επειδή υπήρχε.

Βλέπετε, εκείνα τα χρόνια, οι θρύλοι είχαν ακόμα τη σημασία και την βαρύτητα τους και ένα ιταλοϊαπωνικό υβρίδιο θεωρούταν ιεροσυλία και ύβρις. Κάπως έτσι, χωρίς ποτέ να σημειώσει εμπορική επιτυχία, η παραγωγή της Alfa Romeo ARNA διακόπηκε το 1987, τέσσερα μόλις χρόνια μετά την παρουσίαση της, με την συνολική παραγωγή να ανέρχεται στις 50.000 περίπου μονάδες.

Στις μέρες μας θεωρείται σπάνιο αυτοκίνητο και έχει συλλεκτική αξία, ακριβώς λόγω του ότι αποτέλεσε μια παραδοξότητα και ένα πόνημα μεγάλου ρίσκου, σε μια εποχή που… δεν τα σήκωνε αυτά.

Αφορμή για να θυμηθούμε την Alfa Romeo ARNA, ήταν μια ανάρτηση στο X, από έναν ελληνικής καταγωγής αυτοκινητόφιλο και κάτοικο των ΗΠΑ, ο οποίος ανακάλυψε σε γκαράζ της Αθήνας μια, με μόλις 9.000 χιλιόμετρα στο οδόμετρο της. Το αυτοκίνητο μεταφέρθηκε στην Αμερική, αναπαλαιώθηκε και τώρα κυκλοφορορεί, χωρίς φόβο για κράξιμο αλλά με πάθος, στους δρόμους της πολιτείας του Οχάιο.

Our Alfa Arna with 9,000 original km. Found in Athens, Greece garage after a 30 year slumber and now gracing the streets of Akron, Ohio. pic.twitter.com/YddfhsHV94

— Myron Vernis (@MyronVernis) March 13, 2025