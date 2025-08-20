quattroruote-icon
CLASSIC CARS

Εθνική Αγγλίας: Τα 11 σημαντικότερα βρετανικά αυτοκίνητα

ΤΕΤΑΡΤΗ | 20.08.2025
Μιχάλης Λάμπρου
ethniki-anglias-ta-11-simantikotera-vretanika-aftokinita-771772

Η αυτοκινητοβιομηχανία στη Μ. Βρετανία είναι μεγάλη ιστορία και σχετίζεται και με την άνθηση του συνδικαλισμού τις δεκαετίες του ’60 και του ’70. Όπως και να ‘χει, αυτό είναι το Top 10 των σημαντικότερων. Α, και με ένα ενδέκατο, τελευταίο στη σειρά, περίεργο και εξόχως βρετανικό

Δεν υπάρχουν σήμερα πολλά γνήσια βρετανικά αυτοκίνητα που να κατασκευάζονται μαζικά. Όποιο εργοστάσιο μαζικής παραγωγής έχει μείνει πλέον στο Νησί ανήκει σε μεγάλες ξένες αυτοκινητοβιομηχανίες. Εντάξει, με φωτεινή εξαίρεση τη McLaren. Αυτή είναι η σημαντική 11άδα.

Τα βρετανικά αυτοκίνητα άνθησαν σε μία χώρα με βαθιά κουλτούρα περί του αντικειμένου. Για παράδειγμα, περιοδικά αυτοκινήτου υπήρχαν πριν καν τον 19ο αιώνα

Οι αγώνες αυτοκινήτων, επίσης, ήταν στη φυσική τους έδρα. Όπως και μεγάλα μυαλά βρήκαν στη Γηραιά Αλβιόνα το εύφορο πεδίο δημιουργικότητάς τους.

Αυτή η λίστα είναι ενδεικτική.

Υπενθυμίζει, ωστόσο, μερικές από τις πιο φωτεινές στιγμές του βρετανικού motoring. Ξεκάθαρο british and proud…

Διαβάστε τη συνέχεια στο 4Drivers.gr

Tags
#4Drivers#Mclaren
