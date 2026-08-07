ΤΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ: Τα αυτοκίνητα με τα οποία μεγαλώσαμε (… και στα οποία μεγαλώσαμε) – Α’ Μέρος

Σήμερα που η αυτοκίνηση έχει γίνει μια υπόθεση τεχνολογικής ομοιομορφίας, οι παλιότερες εποχές μοιάζουν τόσο μακρινές, σαν αχνό όνειρο. Ήταν τότε που η επιλογή αυτοκινήτου στην Ελλάδα αποτελούσε μια πράξη μεγάλης σημασίας που αναβάθμιζε αυτόματα το βιοτικό επίπεδο όσων είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ένα

Σε αυτό το αφιέρωμα, γυρίζουμε το κλειδί στη μίζα της νοσταλγίας και διασχίσουμε ξανά στους ελληνικούς δρόμους των περασμένων δεκαετιών. Από το θρυλικό «Φιατάκι» και τον αειθαλή «Σκαραβαίο», που έβαλαν τις πρώτες μεταπολεμικές γενιές σε τροχούς, μέχρι τα Fiat 127 και από την αρχοντική Lancia Delta και το «καρτ» Peugeot 205 GTi, που ανάβλυζαν σπορ πάθος, μέχρι την παροιμιώδη, σκληροτράχηλη αξιοπιστία των Mercedes W123 και της Celica. Αυτά δεν ήταν απλά μέσα μεταφοράς. Ήταν τα οχήματα όπου στριμώχτηκε η παιδική μας ηλικία ή αυτά στα οποία βιώσαμε για πρώτη φορά την αίσθηση της αυτοκίνησης, από τη θέση του οδηγού. Μοντέλα με έντονη προσωπικότητα, που αγαπήθηκαν παράφορα, απέκτησαν φανατικούς οπαδούς και κέρδισαν επάξια τον τίτλο του θρύλου στην ελληνική αγορά.

Ας τα θυμηθούμε.

Alfa Romeo Alfasud: Η επανάσταση του ιταλικού Νότου

Η αποκάλυψη της Alfasud στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Τορίνο το 1971 σηματοδότησε την αυγή μιας εντελώς νέας εποχής για την Alfa Romeo. Σχεδιασμένη από λευκό χαρτί, αποτέλεσε το πρώτο προσθιοκίνητο μοντέλο της φίρμας, στοχεύοντας στην αναπτυσσόμενη κατηγορία των προσιτών οικογενειακών αυτοκινήτων. Για την παραγωγή της επιστρατεύτηκε ένα ολοκαίνουριο εργοστάσιο στο Πομιλιάνο ντ’ Άρκο, κοντά στη Νάπολη, γεγονός που χάρισε στο μοντέλο το όνομά του, συνδέοντάς το άρρηκτα με τον ιταλικό Νότο.

Το εγχείρημα υπογράφηκε από μια κορυφαία ομάδα προσωπικοτήτων της αυτοκίνησης. Ο Giorgetto Giugiaro της ItalDesign επιμελήθηκε τη σχεδίαση, ενώ ο πολύπειρος Rudolf Hruska ανέλαβε την τεχνική διεύθυνση. Τα μηχανικά μέρη εξελίχθηκαν υπό την καθοδήγηση του Aldo Mantovani και τη συνδρομή του Carlo Chiti της Autodelta. Παράλληλα, ο Carlo Bossaglia εξέλιξε έναν πρωτοποριακό αερόψυκτο μπόξερ κινητήρα που εξασφάλιζε χαμηλό κέντρο βάρους και ο Federico Hoffmann σχεδίασε την ανάρτηση. Η ομάδα πέτυχε το ακατόρθωτο: Δημιούργησε ένα όχημα με υποδειγματική οδική συμπεριφορά μέσα σε μόλις τέσσερα χρόνια και εντός προϋπολογισμού. Πέρα από τα οδηγικά της χαρίσματα, η Alfasud προσέφερε εντυπωσιακούς χώρους επιβατών, ξεπερνώντας σε άνεση ακόμα και μοντέλα όπως η Jaguar XJ6, ενώ διέθετε και έναν τεράστιο χώρο αποσκευών.

Η εμπορική της πορεία ξεκίνησε το 1972. Ο ειδικός Τύπος αποθέωσε αμέσως το μοντέλο, θεωρώντας το οδηγικά ανώτερο από κάθε ανταγωνιστή, με το βρετανικό περιοδικό «Car» να το ανακηρύσσει Αυτοκίνητο της Δεκαετίας του ’80. Ωστόσο, η εμπορική της εικόνα πληγώθηκε σοβαρά από τα έντονα προβλήματα πρόωρης οξείδωσης και σκουριάς που αντιμετώπισαν οι ιδιοκτήτες. Παρά τις αντιξοότητες, η Alfasud παρέμεινε το απόλυτο σημείο αναφοράς για τη δυναμική συμπεριφορά στην κατηγορία της. Η παραγωγή της ολοκληρώθηκε το 1983 με την έλευση της Alfa Romeo 33, αν και η εμβληματική coupé έκδοση Sprint συνέχισε να κατασκευάζεται μέχρι το 1989, επισφραγίζοντας μια ιστορική πορεία με συνολικά 1.015.153 πωλήσεις.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κυβισμός Κινητήρων 1.186 – 1.712 κ.εκ. Μέγιστη Ισχύς 63 – 118 ίπποι Κιβώτιο Ταχυτήτων Χειροκίνητο 4 ή 5 σχέσεων Συνολικό Μήκος 3,89 – 4,02 μέτρα Απόβαρο 810 – 865 κιλά

Autobianchi A112: Ο ιταλικός αντίλογος στο Mini

Στις αρχές της δεκαετίας του ’90, η εύρεση μιας θέσης στάθμευσης στις αστικές περιοχές ήταν ήδη σπαζοκεφαλιά. Ενώ τα Mini της εποχής θεωρούνταν πλέον ξεπερασμένα και σπάνια, τον ρόλο του απόλυτου εργαλείου πόλης για πολλές παρέες έπαιζε το Autobianchi A112. Μπορεί να μη διεκδικούσε δάφνες άνεσης, όμως η ικανότητά του να ελίσσεται παντού και να μεταφέρει, έστω και με κάποιες παραχωρήσεις, τέσσερις ενήλικες στις νυχτερινές τους εξορμήσεις, το καθιστούσε ασυναγώνιστο.

Παρά την απλή καθημερινή του εικόνα, το A112 κουβαλούσε μια σπουδαία κληρονομιά. Είχε κάνει το ντεμπούτο του στην Έκθεση του Τορίνο το 1969 ως μια premium, τεχνολογικά προηγμένη απάντηση στο βρετανικό Mini. Σχεδιασμένο από τον εμβληματικό Marcello Gandini, κατάφερε να συνδυάσει τις μικρές εξωτερικές διαστάσεις με έναν αξιοποίησιμο εσωτερικό χώρο, προσφέροντας επιπλέον το μεγάλο πλεονέκτημα της τρίτης πίσω πόρτας σε άκρως ανταγωνιστική τιμή. Η εμπορική επιτυχία ήταν ακαριαία, δημιουργώντας τεράστιες λίστες αναμονής, ιδιαίτερα ανάμεσα στο νεανικό κοινό.

Η γέννηση του Α112 ήταν η απάντηση της Fiat στην κίνηση της Austin να κατασκευάζει το Mini στην Ιταλία (μέσω της Innocenti), αποφεύγοντας έτσι τους εισαγωγικούς δασμούς. Οι Ιταλοί αντέδρασαν έξυπνα: Δημιούργησαν το A112 χρησιμοποιώντας τα αξιόπιστα μηχανικά μέρη του Fiat 850, τοποθετώντας για πρώτη φορά τον συγκεκριμένο κινητήρα σε προσθιοκίνητη διάταξη. Για όσους αναζητούσαν κάτι πιο βασικό και οικονομικό, ο όμιλος προσέφερε εναλλακτικά το Fiat 127, αφήνοντας στο Autobianchi τον ρόλο του πιο πολυτελούς compact.

Η εξαιρετική του συνταγή αποδείχθηκε ανθεκτική στον χρόνο, καθώς το A112 παρέμεινε στην παραγωγή για 17 ολόκληρα χρόνια. Μέσα σε αυτό το διάστημα παρουσιάστηκαν οκτώ διαφορετικές σειρές, χωρίς ωστόσο να αλλοιωθεί ο αρχικός σχεδιαστικός και μηχανολογικός του χαρακτήρας. Η πορεία του ολοκληρώθηκε μετρώντας περισσότερα από 1,2 εκατομμύριο αντίτυπα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κυβισμός Κινητήρων 903 – 1.050 κ.εκ. Μέγιστη Ισχύς 42 – 70 ίπποι Κιβώτιο Ταχυτήτων Χειροκίνητο 4 ή 5 σχέσεων Συνολικό Μήκος 3,23 μέτρα Απόβαρο 670 κιλά

BMW Σειρά 02: Από την κρίση στην καθιέρωση

Αν η δεκαετία του ’60 χαρακτηρίστηκε από ανεμελιά και ραγδαία ανάπτυξη, η πετρελαϊκή κρίση του 1974 προσγείωσε απότομα την παγκόσμια αυτοκίνηση, φτάνοντας σε σημείο να αμφισβητείται ακόμη και το μέλλον των ιδιωτικών οχημάτων. Μέσα σε αυτό το κλίμα αναταραχής, η λογική επικράτησε του συναισθήματος. Τον Ιανουάριο του 1975, η BMW παρουσίασε τη 1502, μια έξυπνη απάντηση στις νέες οικονομικές συνθήκες.

Το μοντέλο χρησιμοποιούσε τον γνωστό κινητήρα των 1.573 κ.εκ. της 1602, αλλά με χαμηλότερη σχέση συμπίεσης. Η ισχύς μειώθηκε από τους 85 στους 75 ίππους, όμως το όφελος στην κατανάλωση ήταν σημαντικό. Επιπλέον, το γεγονός ότι λειτουργούσε με απλή βενζίνη περιόριζε δραστικά τα έξοδα χρήσης. Οι περικοπές επεκτάθηκαν και στον εξοπλισμό, καθώς η 1502 διέθετε απλές σιδερένιες ζάντες με τάσια και στερούταν περιττών στοιχείων πολυτέλειας, χωρίς όμως να θυσιάζει τον οδηγοκεντρικό χαρακτήρα της μάρκας. Μάλιστα, σε επίπεδο επιδόσεων, η επιτάχυνση από στάση υπολειπόταν μόλις κατά τρία δέκατα του δευτερολέπτου σε σχέση με την 1602.

Η 1502 πέτυχε έναν χρυσό στόχο: Προσείλκυσε ένα εντελώς νέο κοινό που δεν είχε αγοράσει ποτέ ξανά BMW, δημιουργώντας πιστούς πελάτες για τα επόμενα χρόνια. Η σειρά 02, σχεδιασμένη από τον Giovanni Michelotti, αποτέλεσε το σύμβολο της «Neue Klasse» (Νέας Κλάσης), της στρατηγικής που έβγαλε την εταιρεία από το οικονομικό τέλμα.

Παράλληλα, στην κορυφή της γκάμας, το δίθυρο sedan στην έκδοση 2002 έγραψε τη δική του ιστορία. Αποτέλεσε την ιδανική βάση για κορυφαίους βελτιωτικούς οίκους όπως η Alpina και η Schnitzer. Οι αγωνιστικοί θρίαμβοι του μοντέλου σφράγισαν τη φήμη της BMW στον τομέα της αξιοπιστίας και των επιδόσεων. Η 2002 απέκτησε εμβληματικές εργοστασιακές εκδόσεις, όπως η 2002 tii (με πάνω από 38.000 πωλήσεις μεταξύ 1971-1975), ενώ συνολικά η οικογένεια της 2002 άγγιξε τις 339.000 αντίτυπα από το 1968 έως το 1975.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κυβισμός Κινητήρων 1.573 – 1.990 κ.εκ. Μέγιστη Ισχύς 75 – 168 ίπποι Κιβώτιο Ταχυτήτων Μηχανικό 4 ή 5 σχέσεων/Αυτόματο 3 σχέσεων Συνολικό Μήκος 4,22 – 4,23 μέτρα Απόβαρο 940 – 1.080 κιλά

Citroën 2CV: Μια ομπρέλα με τροχούς που έγραψε ιστορία

Όλα ξεκίνησαν με το πρότζεκτ TPV (toute petite voiture – πολύ μικρό όχημα), το οποίο ανέλαβε μια χαρισματική ομάδα: ο André Lefèbvre, ο Ιταλός γλύπτης και σχεδιαστής Flaminio Bertoni και ο σχεδιαστής κινητήρων Walter Becchia. Ο επικεφαλής της Citroën, Pierre-Jules Boulanger, είχε δώσει σαφείς και άκρως πρακτικές προδιαγραφές. Ζητούσε ένα τετραθέσιο αυτοκίνητο με χαμηλή κατανάλωση (3 λίτρα/100 χλμ.), ικανό να αναπτύξει ταχύτητα 60 χλμ./ώρα και να μεταφέρει 50 κιλά πατάτες ή μια νταμιτζάνα κρασί. Το πιο χαρακτηριστικό, ωστόσο, ήταν η απαίτηση να μπορεί να διασχίσει ένα οργωμένο χωράφι χωρίς να σπάσουν τα αβγά που βρίσκονταν σε ένα καλάθι στο πίσω κάθισμα.

Ο Boulanger δεν είχε παράξενες ιδέες, απλώς στόχευε στην πολυάριθμη γαλλική αγροτική τάξη που δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει αυτοκίνητο. Ήθελε ένα όχημα τόσο ανθεκτικό που να διανύει 50.000 χιλιόμετρα χωρίς συντήρηση, με κόστος επισκευής κάτω από 10 φράγκα. Με άλλα λόγια, η συντήρησή του έπρεπε να είναι φθηνότερη από εκείνη ενός αλόγου. Ο θρύλος λέει ότι εμπνεύστηκε αυτές τις προδιαγραφές όταν βρέθηκε πίσω από μια αργοκίνητη άμαξα που μετέφερε αβγά.

Μεταξύ 1937 και 1939 κατασκευάστηκαν περίπου 250 πρωτότυπα TPV. Για λόγους κόστους και αξιοπιστίας, οτιδήποτε περιττό αφαιρέθηκε: Τα πρωτότυπα διέθεταν μόνο έναν υαλοκαθαριστήρα και ένα εμπρός φανάρι, καθώς αυτό επέτρεπε τότε ο νόμος. Αν και η επίσημη πρεμιέρα είχε προγραμματιστεί για το Σαλόνι του Παρισιού το 1939, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ανέβαλε τα σχέδια. Ο Boulanger διέταξε την εξαφάνιση κάθε ίχνους του αυτοκινήτου για να μην πέσει στα χέρια των ναζί.

Το 2CV παρουσιάστηκε τελικά δέκα χρόνια αργότερα, γνωρίζοντας ανεπανάληπτη επιτυχία, με τη λίστα αναμονής να φτάνει γρήγορα τα τρία χρόνια. Προτεραιότητα στην αγορά του δόθηκε σε επαγγελματίες της επαρχίας, όπως γιατρούς, μαίες, ιερείς και αγρότες.

Από το 1948 έως το 1990, παρήχθησαν περισσότερα από 3,8 εκατομμύρια 2CV, κάνοντάς το το πρώτο προσθιοκίνητο που ξεπέρασε το ορόσημο του ενός εκατομμυρίου πωλήσεων. Αν συνυπολογιστούν οι επαγγελματικές εκδόσεις και οι παραλλαγές που βασίστηκαν σε αυτό, οι συνολικές πωλήσεις ξεπερνούν τα εννέα εκατομμύρια. Ο διάσημος Βρετανός δημοσιογράφος L. J. K. Setright το χαρακτήρισε ως την «πιο επιτυχημένη εφαρμογή του μινιμαλισμού σε αυτοκίνητο». Η επίσημη παραγωγή του σταμάτησε στις 27 Ιουλίου 1990, αν και αργότερα κατασκευάστηκαν ακόμη πέντε ειδικές εκδόσεις.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κυβισμός Κινητήρων 375 – 602 κ.εκ. Μέγιστη Ισχύς 9 – 29 ίπποι Κιβώτιο Ταχυτήτων Χειροκίνητο 4 σχέσεων Συνολικό Μήκος 3,86 μέτρα Απόβαρο 740 – 935 κιλά

Citroën DS: Η «θεά» της αυτοκίνησης που ήρθε από το μέλλον

Λένε ότι μπορείς να μάθεις πολλά για την προσωπικότητα ενός παιδιού μελετώντας τους γονείς του, και η περίπτωση της Citroën DS (που προφέρεται déesse στα γαλλικά, δηλαδή «θεά») το επιβεβαιώνει απόλυτα. Το εμβληματικό αυτό μοντέλο, που στην Ελλάδα αγαπήθηκε με το παρατσούκλι «βάτραχος», σχεδιάστηκε από μια χαρισματική ομάδα: τον Ιταλό γλύπτη Flaminio Bertoni και τον αεροναυπηγό André Lefèbvre. Την ευθύνη για την επαναστατική, αυτορρυθμιζόμενη σε ύψος υδροπνευματική ανάρτησή της είχε ο Paul Magès.

Η DS έκανε το ντεμπούτο της στις 6 Οκτωβρίου 1955 στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού, προκαλώντας πρωτοφανή φρενίτιδα. Μέσα στα πρώτα κιόλας 15 λεπτά της παρουσίασης, η γαλλική εταιρία απέσπασε 743 παραγγελίες, ενώ μέχρι τη λήξη της έκθεσης, δέκα ημέρες μετά, ο αριθμός τους εκτοξεύθηκε στις 80.000 μονάδες.

Η εξέλιξή της είχε ξεκινήσει το 1938 μέσω του προγράμματος VGD (Voiture à Grande Diffusion), με στόχο την αντικατάσταση της Traction Avant του 1934 από ένα μεγαλύτερο και ταχύτερο όχημα, κατάλληλο για τους νέους αυτοκινητόδρομους. Ωστόσο, το ξέσπασμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου πάγωσε τις διαδικασίες, πηγαίνοντας το πρότζεκτ πίσω κατά μία δεκαετία.

Όταν τελικά κυκλοφόρησε, η DS έμοιαζε με όχημα από άλλον πλανήτη. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο ευρείας παραγωγής με υδροπνευματική ανάρτηση –που προσέφερε άνεση συγκρίσιμη μόνο με Rolls-Royce– και στάνταρ δισκόφρενα στον εμπρός άξονα. Διέθετε κατευθυντικούς προβολείς που έστριβαν μαζί με το τιμόνι (μια τεχνολογία που επέστρεψε στο προσκήνιο δεκαετίες μετά), οροφή από υαλοβάμβακα για χαμηλότερο κέντρο βάρους, ημιαυτόματο υδραυλικό κιβώτιο τεσσάρων σχέσεων και μια μανέτα στην καμπίνα για τη ρύθμιση της απόστασης από το έδαφος.

Το εσωτερικό της ήταν εξίσου ρηξικέλευθο, καθώς εισήγαγε για πρώτη φορά την πλαστική επένδυση στο ταμπλό αντί για το παραδοσιακό ξύλο, ενώ διέθετε τιμόνι με μία μόνο ακτίνα και αμάξωμα με ζώνες ελεγχόμενης παραμόρφωσης. Το μόνο συμβατικό της στοιχείο ήταν ο τετρακύλινδρος κινητήρας, ο οποίος προερχόταν από την Traction Avant, καθώς ο αρχικά σχεδιασμένος αερόψυκτος επίπεδος εξακύλινδρος ακυρώθηκε λόγω κόστους.

Η παραγωγή της ολοκληρώθηκε στις 24 Απριλίου 1975, έχοντας σημειώσει από 1,33 έως 1,45 εκατομμύριο πωλήσεις ανάλογα με την πηγή, ενώ από το 2014 η «DS» αποτελεί πλέον ανεξάρτητη premium μάρκα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κυβισμός Κινητήρων 1.911 – 2.347 κ.εκ. Μέγιστη Ισχύς 60 – 141 ίπποι Κιβώτιο Ταχυτήτων Χειροκίνητο 4 ή 5 σχέσεων / Αυτόματο 3 σχέσεων / Ημιαυτόματο 4 σχέσεων Συνολικό Μήκος 4,83 – 4,99 μέτρα Απόβαρο 1.270 – 1.384 κιλά

Ford Fiesta MkI: Το μεγάλο στοίχημα της Ford

Με ξεκάθαρο στόχο την ετήσια παραγωγή 500.000 Fiesta, η Ford επένδυσε μαζικά στην Ευρώπη δημιουργώντας ένα ολοκαίνουριο εργοστάσιο στην Ισπανία, μια μονάδα παραγωγής κιβωτίων στη Γαλλία, ενώ παράλληλα επέκτεινε τις εγκαταστάσεις της στο Dagenham της Βρετανίας. Το μοντέλο έκανε την πρώτη του επίσημη εμφάνιση στον 24ωρο αγώνα του Le Mans τον Ιούνιο του 1976. Αρχικά κυκλοφόρησε ως τρίθυρο με κινητήρα 957 κ.εκ., όμως σύντομα η γκάμα του εμπλουτίστηκε με μεγαλύτερα μοτέρ και μια πρακτική επαγγελματική έκδοση (van) χωρίς πίσω παράθυρα.

Κυβισμός Κινητήρων 957 – 1.596 κ.εκ. Μέγιστη Ισχύς 50 – 110 ίπποι Κιβώτιο Ταχυτήτων Μηχανικό 4 σχέσεων Συνολικό Μήκος 3,56 μέτρα Απόβαρο 780 κιλά

Ford Escort MkI: Από την καθημερινότητα στις πίστες

Σχεδιασμένο για να αντικαταστήσει το ξεπερασμένο Anglia, το Escort MkI εξελίχθηκε σε μια τεράστια εμπορική επιτυχία και σε έναν απόλυτο θρύλο των αγώνων ράλι. Τον Ιούνιο του 1974 έγινε το πρώτο μοντέλο της Ford που έσπασε το φράγμα των δύο εκατομμυρίων μονάδων, με το 60% της παραγωγής του να πραγματοποιείται στη Βρετανία. Κέρδισε τις ευρωπαϊκές αγορές και κυρίως το Ηνωμένο Βασίλειο, γεμίζοντας το κενό που άφηνε η σταδιακή αποδυνάμωση του Mini. Ξεκίνησε ως δίθυρο και αργότερα απέκτησε τετράθυρη αμάξωμα, ενώ εφοδιαζόταν με μηχανικά σύνολα από 940 έως 1.300 κ.εκ. Η σπορ ιστορία του σφραγίστηκε από την έκδοση Lotus των 1.558 κ.εκ. και τη θρυλική RS1600 Cosworth.

Κυβισμός Κινητήρων 940 – 1.993 κ.εκ. Μέγιστη Ισχύς 40 – 115 ίπποι Κιβώτιο Ταχυτήτων Μηχανικό 4 σχέσεων Συνολικό Μήκος 4,04 μέτρα Απόβαρο 767 κιλά

Fiat 500: Το απόλυτο «Φιατάκι» που έβαλε την Ευρώπη σε τροχούς

Το αυτοκίνητο που καθιέρωσε τον όρο «Φιατάκι» και ταυτίστηκε όσο κανένα άλλο με τον ιταλικό τρόπο ζωής, την κουλτούρα και το design αποτελεί ένα διαχρονικό ορόσημο της αυτοκίνησης. Με μήκος μόλις 2,97 μέτρα, το λιτό, οικονομικό και εξαιρετικά χαριτωμένο μοντέλο συμπύκνωνε όλα όσα όφειλε να διαθέτει ένα πραγματικό αυτοκίνητο του λαού, προσφέροντας την ιδανική λύση σε μια μεταπολεμική Ευρώπη που προσπαθούσε να επουλώσει τις οικονομικές της πληγές.

Σχεδιασμένο από τον Dante Giacosa, ονομάστηκε επίσημα «Νέο 500», καθώς ήρθε ως ο αντικαταστάτης του προηγούμενου 500, του θρυλικού Topolino («ποντικάκι»). Η σχεδιαστική του ευφυΐα ήταν τέτοια που το 1959 χάρισε στον δημιουργό του το κορυφαίο βραβείο βιομηχανικού σχεδιασμού «Compasso d’Oro» (Χρυσή Πυξίδα) – η πρώτη φορά στην ιστορία που ο συγκεκριμένος θεσμός βράβευσε ένα αυτοκίνητο. Η μεγαλύτερη καταξίωση, ωστόσο, ήρθε από την τεράστια εμπορική επιτυχία, με τις πωλήσεις να αγγίζουν τις 3.893.294 μονάδες κατά τη διάρκεια της 18ετούς καριέρας του. Μαζί με τη Vespa, αποτελεί το απόλυτο σύμβολο της ιταλικής σχεδιαστικής σχολής, με ένα Fiat 500F Berlina να κοσμεί πλέον τη μόνιμη συλλογή του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης (MoMA) στη Νέα Υόρκη.

Το μεγαλείο του 500 εντοπιζόταν στην απόλυτη απλότητά του. Πέρα από την πρωτοποριακή για την εποχή ανεξάρτητη πίσω ανάρτηση, δεν διέθετε καμία περιττή πολυτέλεια, κρατώντας το κόστος σε χαμηλά επίπεδα για τη μεσαία τάξη. Προσέφερε επαρκείς χώρους για τέσσερις επιβάτες, ελάχιστη κατανάλωση, ευελιξία στο παρκάρισμα και μια απλή μηχανική δομή που μπορούσε να επισκευαστεί εύκολα. Από το 1960, η γκάμα εμπλουτίστηκε με την έκδοση station wagon (Giardiniera), η οποία θυσίαζε μέρος της κομψότητας για χάρη της αυξημένης μεταφορικής ικανότητας, ενώ το μοντέλο γνώρισε επίσης αναρίθμητες ειδικές εκδόσεις και αγωνιστικές επιτυχίες.

Η παραγωγή του ολοκληρώθηκε στις 4 Αυγούστου 1975 στο εργοστάσιο της Fiat στο Παλέρμο. Η κληρονομιά του όμως παρέμεινε ζωντανή. Το 2007, ακριβώς 50 χρόνια μετά το ντεμπούτο του αυθεντικού μοντέλου, η Fiat αναβίωσε το «Νέο 500» με μια σύγχρονη εκδοχή που διατήρησε αναλλοίωτο τον ρετρό χαρακτήρα του, παραμένοντας μέχρι σήμερα ένα από τα πιο δημοφιλή και ευχάριστα αυτοκίνητα στους ευρωπαϊκούς δρόμους.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κυβισμός Κινητήρων 479 – 690 κ.εκ. Μέγιστη Ισχύς 13 – 38 ίπποι Κιβώτιο Ταχυτήτων Χειροκίνητο 4 σχέσεων Συνολικό Μήκος 2,97 μέτρα Απόβαρο 499 κιλά

Fiat 128 & 127: Η «Dream Team» που άλλαξε την αυτοκίνηση

Σήμερα οι κατασκευαστές καλύπτουν κάθε κατηγορία, όμως παλαιότερα υπήρχε εξειδίκευση: Η Mercedes κυριαρχούσε στα πολυτελή, η Alfa Romeo στα σπορ και η Fiat στα μικρά. Αυτό μόνο ψέγαδος δεν είναι. Η κατηγορία των compact οχημάτων αποτελεί διαχρονικά την πιο απαιτητική λόγω των μικρών περιθωρίων κέρδους. Εκείνη την εποχή, η Fiat διέθετε μια ασυναγώνιστη ομάδα σχεδίασης, με τα Fiat 128 και 127 να δείχνουν τον δρόμο που ακολουθούν μέχρι σήμερα όλα τα σύγχρονα supermini.

Έως τη δεκαετία του ’60, τα περισσότερα μικρά αυτοκίνητα είχαν «όλα πίσω» (κινητήρα και κίνηση). Υπό την εποπτεία του Dante Giacosa, η Fiat ανέτρεψε τα δεδομένα με το 128, τοποθετώντας τον κινητήρα εμπρός και εγκάρσια, με την κίνηση στους εμπρός τροχούς. Η διάταξη αυτή ήταν τόσο πρωτοποριακή, που ο σχεδιαστής του VW Golf, Giorgetto Giugiaro, αποκάλυψε ότι η Volkswagen είχε αποσυναρμολογήσει ένα 128 για να αντιγράψει τα μυστικά του. Το 128 ανακηρύχθηκε «Αυτοκίνητο της Χρονιάς» το 1970 και ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως (από την Ιταλία έως την Αργεντινή και τη Νότιο Αφρική).

Αυτή την ιδιοφυή αρχιτεκτονική η Fiat τη μετέφερε στον έπακρο στο Fiat 127, το οποίο κατέκτησε τον ίδιο τίτλο το 1972. Η εκμετάλλευση χώρων του 127 παραμένει αξεπέραστη: τα μηχανικά μέρη καταλάμβαναν μόλις το 20% του οχήματος, αφήνοντας το 80% για επιβάτες και αποσκευές. Στην πράξη, το hatchback αμάξωμά του αποδείχθηκε απίστευτα ευρύχωρο, φιλοξενώντας όγκους αποσκευών που σήμερα χωρούν με δυσκολία σε ένα σύγχρονο SUV, ενώ παράλληλα ελισσόταν με άνεση στα στενά των μεσαιωνικών πόλεων.

Η επιτυχία του ήταν συγκλονιστική. Μέσα σε τρία χρόνια έσπασε το φράγμα του ενός εκατομμυρίου μονάδων και την περίοδο 1973-1978 αναδείχθηκε το απόλυτο best-seller της Ευρώπης. Η δημοτικότητά του ήταν τέτοια που η Fiat χρειάστηκε δύο μοντέλα για να το διαδεχθεί το 1983, τα Uno και Panda. Η παραγωγή του εκτός Ιταλίας συνεχίστηκε μέχρι τις αρχές των 90s, με τις συνολικές πωλήσεις να ξεπερνούν τα 8 εκατομμύρια κομμάτια.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Fiat 127

Κυβισμός Κινητήρων 903 – 1.301 κ.εκ. Μέγιστη Ισχύς 40 – 75 ίπποι Κιβώτιο Ταχυτήτων Χειροκίνητο 4 σχέσεων Συνολικό Μήκος 3,60 – 3,65 μέτρα Απόβαρο 688 κιλά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Fiat 128

Κυβισμός Κινητήρων 1.116 – 1.290 κ.εκ. Μέγιστη Ισχύς 45 – 75 ίπποι Κιβώτιο Ταχυτήτων Χειροκίνητο 4 σχέσεων Συνολικό Μήκος 3,85 μέτρα Απόβαρο 750 – 770 κιλά

Lancia Beta: Η πολυτέλεια και η μηχανολογική ευφυΐα του ιταλικού Βορρά

Παρουσιάστηκε το 1972, αποτελώντας την πετυχημένη απόπειρα της Lancia να δημιουργήσει μια νέα κατηγορία προσβάσιμων αλλά πολυτελών αυτοκινήτων στις μικρομεσαίες και μεσαίες διαστάσεις. Για να καλύψει κάθε πιθανή ανάγκη, το μοντέλο κυκλοφόρησε σε μια εντυπωσιακή πληθώρα εκδοχών αμαξώματος: την πεντάθυρη Berlina δύο όγκων, την κλασική Trevi τριών όγκων, την κομψή Coupé με διάταξη 2+2, την ανοιχτή Spider (Targa), το τέρμα πρακτικό τρίθυρο estate HPE, καθώς και την εξαιρετική, κεντρομήχανη διθέσια Monte Carlo.

Η Beta –που πήρε το όνομά της από το δεύτερο γράμμα του ελληνικού αλφάβητου, ακολουθώντας την παράδοση της μάρκας– ήταν ένα απόλυτα σύγχρονο αυτοκίνητο. Εισήγαγε πρωτοποριακές λύσεις, όπως ανεξάρτητη ανάρτηση με γόνατα MacPherson και αντιστρεπτική ράβδο εμπρός-πίσω, σύστημα διεύθυνσης με κρεμαγιέρα (αργότερα και με υδραυλική υποβοήθηση ZF) και δισκόφρενα σε όλους τους τροχούς.

Το μεγάλο της μηχανολογικό πλεονέκτημα, όμως, ήταν η τοποθέτηση του εγκάρσιου συγκροτήματος κινητήρα-κιβωτίου σε ειδικό υποπλαίσιο (sub-frame), με κλίση 20 μοιρών προς τα πίσω. Η συγκεκριμένη διάταξη χάριζε κορυφαία ακαμψία και έλυνε το μόνιμο πρόβλημα των πρώτων προσθιοκίνητων της εποχής, τα οποία μετά από μερικές χιλιάδες χιλιόμετρα εμφάνιζαν έντονους θορύβους και κραδασμούς στην ανάρτηση.

Οι σύγχρονοι κινητήρες της διέθεταν δύο εκκεντροφόρους επικεφαλής, με τη χωρητικότητα να κυμαίνεται από το 1,3 έως τα 2.0 λίτρα και την απόδοση να φτάνει έως τους 135 ίππους. Στο εσωτερικό, η Beta ξεχώριζε για την ευρυχωρία, την προσεγμένη εργονομία της θέσης οδήγησης και το πλούσιο επίπεδο εξοπλισμού. Αν και η ποιότητα κατασκευής ήταν άνω του μετρίου για τα ιταλικά δεδομένα των 70s, το μοντέλο δεν κατάφερε να ξεφύγει εντελώς από τον συνήθη εχθρό της εποχής: το πρόωρο ενδιαφέρον της σκουριάς, το οποίο σίγουρα θα θυμάται με νοσταλγία και ο συντάκτης μας που κάποτε οδηγούσε μια μπορντό Beta Coupé.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Περίοδος Παραγωγής 1972 – 1984 Κυβισμός Κινητήρων 1.297 – 1.995 κ.εκ. Μέγιστη Ισχύς 75 – 135 ίπποι Κιβώτιο Ταχυτήτων Χειροκίνητο 5 σχέσεων Συνολικό Μήκος 3,99 – 4,35 μέτρα Απόβαρο 1.000 – 1.195 κιλά

Συνεχίζεται σύντομα με το Β Μέρος του αφιερώματος