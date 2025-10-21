Καβάλα: Κλασικά αυτοκίνητα «πλημμύρισαν» το τελωνείο

Με χρώμα, στυλ και νοσταλγία «πλημμύρισε» προχθές το μεσημέρι ο προαύλιος χώρος του τελωνείου Καβάλας, όπου φιλοξενήθηκε η ξεχωριστή εκδήλωση του Συλλόγου Κλασικού Αυτοκινήτου «Auto moto club classic» από το Σαντάνσκι της Βουλγαρίας.

Τριάντα κλασικά τετράτροχα, γυαλισμένα και επιβλητικά, στάθμευσαν μπροστά στο κοινό της Καβάλας, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία αισθητικής και ιστορικής αναδρομής στους επισκέπτες.

Η εκδήλωση αποτέλεσε σύμβολο φιλίας και συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, με τους οδηγούς να ανταλλάσσουν χαμόγελα, ιστορίες και φωτογραφίες με τους κατοίκους της πόλης. Για περίπου μία ώρα, ο χώρος μετατράπηκε σε υπαίθριο μουσείο αυτοκίνησης, όπου οι παλιές αντίκες ξύπνησαν μνήμες και συναισθήματα, ταξιδεύοντας τους παρευρισκόμενους σε εποχές πιο αθώες και ξέγνοιαστες.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε τελετή απονομής κυπέλλων, με τον αντιδήμαρχο Αθλητισμού Καβάλας, Κώστα Χατζηαναστασίου, να τιμά τους συμμετέχοντες. «Το θέαμα που μας πρόσφεραν οι οδηγοί των κλασικών αυτοκινήτων ήταν πραγματικά πολύ εντυπωσιακό. Οι εικόνες με τις τετράτροχες αντίκες των μελών του Συλλόγου από το Σαντάνσκι, σε συνδυασμό με την επιβλητική παρουσία του κρουαζιερόπλοιου Seven Seas Voyager, είναι αυτές που θέλουμε να βλέπουμε στο λιμάνι της πόλης μας», δήλωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας θερμές ευχαριστίες προς τον πρόεδρο του Συλλόγου, Τσομπάνοβ Βέντσισλαβ, για τις όμορφες στιγμές που χάρισαν στους Καβαλιώτες.

Η εκδήλωση ήταν ενταγμένη σε μια ευρύτερη προσπάθεια εξωστρέφειας και πολιτιστικής ανταλλαγής, με στόχο την ενίσχυση του τουριστικού προφίλ της Καβάλας και την ανάδειξη του λιμανιού ως σημείο συνάντησης ανθρώπων, ιστοριών και πολιτισμών. Οι επισκέπτες από τη Βουλγαρία αναχώρησαν με τις καλύτερες εντυπώσεις και με την υπόσχεση ότι θα επιστρέψουν σύντομα.

