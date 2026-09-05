Το θρυλικό αυτοκίνητο που δημιουργήθηκε για να πουληθούν περισσότερα… λάστιχα

Υπάρχουν αυτοκίνητα που δημιουργήθηκαν για να κερδίσουν αγώνες, άλλα ως φορείς τεχνολογίας και άλλα για να αποτελέσουν σύμβολα κύρους. Το συγκεκριμένο, δεν ανήκε σε καμία από αυτές τις κατηγορίες

Ο λόγος για το θρυλικό Citroën 2CV το οποίο μαζί με τoν Σκαραβαίο, το Mini και το 500αράκι της FIAT, αποτέλεσαν τους χαρακτηριστικότερους εκπροσώπους τεσσάρων διαφορετικών σχολών στο ζητούμενο για ένα μικρό και προσιτό αυτοκίνητο.

Για το γαλλικό μοντέλο, όμως, η ιστορία πίσω από την γέννησή του βασιζόταν σε μια πρακτική επιχειρηματική ιδέα: να αποκτήσουν αυτοκίνητο εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που μέχρι τότε δεν είχαν και… να αυξηθεί θεαματικά και η ζήτηση για ελαστικά!

Η εμπλοκή της Michelin

Στη Γαλλία της δεκαετίας του 1930, μεγάλο μέρος του πληθυσμού της επαρχίας εξακολουθούσε να μετακινείται χωρίς αυτοκίνητο. Για τη Michelin, η οποία είχε αποκτήσει τον έλεγχο της Citroën μετά τα οικονομικά προβλήματα της εταιρείας, αυτό έκρυβε μια τεράστια επιχειρηματική ευκαιρία.

Αν μπορούσε να δημιουργηθεί ένα αυτοκίνητο τόσο φθηνό, απλό και πρακτικό ώστε να το αγοράζουν άνθρωποι που μέχρι τότε δεν είχαν καν σκεφτεί την απόκτηση ΙΧ, τότε δεν θα αυξάνονταν μόνο οι πωλήσεις αυτοκινήτων.

Θα δημιουργούνταν ταυτόχρονα και εκατοντάδες χιλιάδες νέοι πελάτες για ελαστικά. Κάπως έτσι άρχισε μία από τις πιο ιδιαίτερες ιστορίες στην αυτοκίνηση.

Ένα αυτοκίνητο για τους ανθρώπους που δεν είχαν αυτοκίνητο

Το 1936 ο Pierre Boulanger, άνθρωπος της Michelin και επικεφαλής τότε της Citroën, έδωσε το πράσινο φως για την εξέλιξη ενός εξαιρετικά μικρού και οικονομικού αυτοκινήτου. Το πρόγραμμα ονομάστηκε TPV, από τα αρχικά Très Petite Voiture, δηλαδή «Πολύ Μικρό Αυτοκίνητο».

Οι απαιτήσεις του Boulanger ήταν σχεδόν αδιανόητες με τα σημερινά δεδομένα. Το αυτοκίνητο έπρεπε να είναι εξαιρετικά φθηνό, να μπορεί να μεταφέρει τέσσερις ανθρώπους, να καταναλώνει περίπου 3 λίτρα καυσίμου ανά 100 χιλιόμετρα και να είναι αρκετά πρακτικό ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες ενός αγρότη.

Δεν υπήρχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εμφάνιση. Ούτε για πολυτέλεια, υψηλές επιδόσεις ή εντυπωσιακό εξοπλισμό. Η λογική πίσω από το project συνοψιζόταν σχεδόν στη φράση: «Τέσσερις τροχοί κάτω από μια ομπρέλα». Και υπήρχε επίσης μία ακόμη απαίτηση που έμελλε να γίνει θρυλική.

Το καλάθι με τα αυγά

Το νέο αυτοκίνητο έπρεπε να μπορεί να κινηθεί μέσα από κακοτράχαλο δρόμο ή ακόμη και οργωμένο χωράφι, μεταφέροντας 50 κιλά πατάτες ή ένα μικρό βαρέλι. Aυτό αφορούσε τους χώρους και την δυνατότητα μεταφοράς φορτίου. Υπήρχε όμως και κάτι άλλο, το αυτοκίνητο έπρεπε να είναι ικανό, ώστε να μεταφέρει ένα καλάθι με αυγά, χωρίς να σπάσει κανένα από αυτά.

Μπορεί να ακούγεται σαν μύθος, όμως στην πραγματικότητα περιέγραφε με πολύ απλό τρόπο μια σοβαρή τεχνική απαίτηση: η ανάρτηση έπρεπε να απορροφά αποτελεσματικά τις ανωμαλίες του εδάφους. Για την γαλλική ύπαιθρο της εποχής, όπου μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου απείχε πολύ από τις σημερινές ασφαλτοστρωμένες διαδρομές, αυτό δεν ήταν πολυτέλεια. Ήταν βασική προϋπόθεση.

Αυτή ακριβώς η φιλοσοφία οδήγησε αργότερα στη χαρακτηριστικά μαλακή ανάρτηση και στις πολύ μεγάλες διαδρομές τροχών του Citroën 2CV.

Δεν έπρεπε να πέσει στα χέρια των Ναζί

Η εξέλιξη προχώρησε γρήγορα και μέχρι το 1939 είχαν κατασκευαστεί περίπου 250 TPV. Η Citroën σχεδίαζε να παρουσιάσει το αυτοκίνητο στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού εκείνης της χρονιάς.

Δεν πρόλαβε. Με το ξέσπασμα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου η παρουσίαση ακυρώθηκε και τα πρωτότυπα έπρεπε να εξαφανιστούν, ώστε η τεχνολογία και τα σχέδια του αυτοκινήτου να μην πέσουν στα χέρια των γερμανικών δυνάμεων κατοχής.

Τα περισσότερα καταστράφηκαν ή αποσυναρμολογήθηκαν, κάποια όμως κρύφτηκαν τόσο καλά ώστε ξεχάστηκαν. Το 1994, περισσότερα από πενήντα χρόνια αργότερα, τρία προπολεμικά TPV εντοπίστηκαν κρυμμένα σε σοφίτα αγροικίας κοντά στο κέντρο δοκιμών της Citroën στο La Ferté-Vidame.

Συνολικά, έχουν διασωθεί τέσσερα από εκείνα τα σπάνια προπολεμικά αυτοκίνητα.

Από 9 ίππους σε παγκόσμιο σύμβολο

Το Citroën 2CV παρουσιάστηκε στο Παρίσι στις 7 Οκτωβρίου 1948. Η πρώτη έκδοση είχε έναν αερόψυκτο δικύλινδρο boxer κινητήρα μόλις 375 κ.εκ., με ισχύ περίπου 9 ίππων. Οι επιδόσεις ήταν, φυσικά, εξαιρετικά περιορισμένες. Η τελική ταχύτητα βρισκόταν κοντά στα 50 km/h, αλλά αυτό δεν είχε ιδιαίτερη σημασία και σίγουρα, ήταν προτιμότερο από άλογο.

Το Citroën 2CV ήταν φθηνό, απλό, ελαφρύ, οικονομικό, μπορούσε να κινηθεί σε πολύ κακούς δρόμους και επισκευαζόταν σχετικά εύκολα.

Ακριβώς δηλαδή αυτό που χρειαζόταν η αγορά για την οποία είχε σχεδιαστεί. Το αρχικό TPV μάλιστα ζύγιζε περίπου 370 κιλά, ενώ ορισμένα πρωτότυπα είχαν ακόμη και έναν μόνο εμπρός προβολέα, αφού η τότε νομοθεσία δεν απαιτούσε δεύτερο.

Η αποδοχή ήταν καλύτερη από το αναμενόμενο

Η εμπορική πορεία του Citroën 2CV αποδείχθηκε εντυπωσιακή. Από το 1949 μέχρι το 1990 κατασκευάστηκαν συνολικά 5.114.969 οχήματα της οικογένειας 2CV, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 1,2 εκατομμυρίων επαγγελματικών εκδόσεων van.

Το τελευταίο 2CV, δεν κατασκευάστηκε στην Γαλλία αλλά βγήκε από τη γραμμή παραγωγής στο Mangualde της Πορτογαλίας στις 27 Ιουλίου 1990 και ώρα 16:00 το απόγευμα.

Περισσότερο από μισό αιώνα μετά την έναρξη του project, εκείνο το αυτοκίνητο που είχε σχεδιαστεί ώστε ένας Γάλλος αγρότης να μεταφέρει τα αυγά του χωρίς να τα σπάσει, είχε εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αυτοκίνητα στην ιστορία.

Και η αρχική επιχειρηματική λογική πίσω από αυτό είχε επιβεβαιωθεί πλήρως. Η Michelin ήθελε περισσότερους ανθρώπους στους δρόμους με αυτοκίνητα, γιατί κάθε νέο αυτοκίνητο χρειαζόταν ελαστικά και, αργότερα, αντικαταστάσεις.

Η λύση δεν ήταν να πείσει όσους ήδη οδηγούσαν να αλλάζουν συχνότερα λάστιχα. Ήταν να δημιουργήσει εκατομμύρια νέους πελάτες και για να γίνει αυτό, χρειαζόταν πρώτα ένα αυτοκίνητο σαν το Citroën 2CV.

Τι κρατάμε